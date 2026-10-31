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Derrière Derek Needham (22 points), Roanne renoue avec le succès à Gravelines-Dunkerque !

Betclic ELITE - Sous l'impulsion de l'Américain, et d'un Yvann Mbaya dominant près du cercle, le promu choralien a retrouvé le chemin de la victoire à la Salle Dewerdt. Les Maritimes paient un second quart-temps de relâchement, et restent bloqués à zéro victoire...
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Résumé
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Derrière Derek Needham (22 points), Roanne renoue avec le succès à Gravelines-Dunkerque !
La Chorale de Derek Needham retrouve le succès à Gravelines
Crédit photo : Florentin Bruère
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Fin de série négative pour la Chorale ! Après quatre matchs de disette toutes compétitions confondues, et de frustration quand des matchs contre Paris ou Strasbourg semblaient à leur portée, les Roannais ont renoué avec le succès sur le parquet de Gravelines-Dunkerque.

Les hommes de T.J. Parker, plus incisifs à l'approche de la mi-temps, ont fait la différence face à des Maritimes en délicatesse sur différents plans.

Gravelines 69 - 89 Roanne · Betclic ELITE 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

GravelinesRoanne
PTSJacob Gilyard 18Derek Needham 22
REBAubrey Dawkins 9Aaron Levarity 8
PDJaren Lewis 5Derek Needham 4

Statistiques d'équipe

GravelinesRoanne
TIRS42,1 %42,6 %
3PTS6/2115/36
LF15/1816/20
REB3539
RO1216

Pendant dix minutes, les deux formations se sont rendues coup pour coup à la salle Dewerdt. Le jeune Louka Letailleur permettait au BCM de rester au contact de la Chorale, au terme d'un premier acte où l'adresse n'a pas sauté aux yeux. (16-17, 10').

Yvann Mbaya (Roanne) - Jacob Gilyard (Gravelines)

Yvann MbayaJacob Gilyard
PTS1418
REB35
PD15
IN12
CO00

C'est en fin de première mi-temps que la Chorale a véritablement haussé le ton. Sous l'impulsion d'un Derek Needham tranchant à la création comme à la finition, et d'un Yvann Mbaya encore très productif dans la peinture (14 points à 5/6 aux tirs et 3 rebonds), les Ligériens ont creusé un premier écart conséquent. Malgré le léger sursaut nordiste, le rouleau compresseur roannais était lancé (29-39, 20').

Derek Needham (22 points) brille dans le Nord

La seconde mi-temps a démarré par un nouvel à-coup des Roannais. Un 8-1 asséné sur la tête des Maritimes, encore anesthésiés de la fin de première période. La suite n'a fait que consacrer la prestation du promu, qui a compté jusqu'à 30 points d'avance. Dans cette performance collective, l'importance de Derek Needham restera notable. L'américain termine meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points (dont un 6/11 à 3-points) et 4 passes décisives.

Gravelines 69 - 89 Roanne · Betclic ELITE · 31/10/2026

MatchPTSREBPD
GravelinesLouka Letailleur820
Soren Bracq751
Jaren Lewis665
Aubrey Dawkins1390
Jahel Trefle440
Neal Quinn820
Jacob Gilyard1855
Mikael Hopkins521
César Thenawha Nougha000
Moussa Boune000
RoanneDerek Needham2214
Yvann Mbaya1431
Aaron Levarity981
Maxime Roos110
Travante Williams1043
Jahvon Blair000
Dylan Affo Mama563
Filip Stanic000
Darius Johnson554
Antoine Diot1333
Harvey Gauthier1031

Pour le BCM Gravelines-Dunkerque, la soirée confirme un début de saison éprouvant. Confrontés à une cascade de blessures (Vafessa Fofana, L.J. Thorpe, Hassan Martin...), les hommes de Jean-Christophe Prat ont de nouveau pêché dans le soin du ballon à Dewerdt avec 18 pertes de balles. Malgré l'activité de Jacob Gilyard (18 points à 4/9 à 3-points, 5 rebonds et 5 passes) et les efforts de ses coéquipiers pour s'accrocher, l'écart était trop grand.

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Roanne repart donc du Nord avec une victoire précieuse pour se relancer au classement. Seule ombre au tableau du côté ligérien : la sortie de Maxime Roos, touché en fin de match, même si l'ailier a pu regagner les vestiaires en marchant. A surveiller donc.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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