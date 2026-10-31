Fin de série négative pour la Chorale ! Après quatre matchs de disette toutes compétitions confondues, et de frustration quand des matchs contre Paris ou Strasbourg semblaient à leur portée, les Roannais ont renoué avec le succès sur le parquet de Gravelines-Dunkerque.

Les hommes de T.J. Parker, plus incisifs à l'approche de la mi-temps, ont fait la différence face à des Maritimes en délicatesse sur différents plans.

Pendant dix minutes, les deux formations se sont rendues coup pour coup à la salle Dewerdt. Le jeune Louka Letailleur permettait au BCM de rester au contact de la Chorale, au terme d'un premier acte où l'adresse n'a pas sauté aux yeux. (16-17, 10').

Yvann Mbaya (Roanne) - Jacob Gilyard (Gravelines) Comparaison statistique entre deux joueurs Yvann Mbaya Jacob Gilyard PTS 14 18 REB 3 5 PD 1 5 IN 1 2 CO 0 0

C'est en fin de première mi-temps que la Chorale a véritablement haussé le ton. Sous l'impulsion d'un Derek Needham tranchant à la création comme à la finition, et d'un Yvann Mbaya encore très productif dans la peinture (14 points à 5/6 aux tirs et 3 rebonds), les Ligériens ont creusé un premier écart conséquent. Malgré le léger sursaut nordiste, le rouleau compresseur roannais était lancé (29-39, 20').

Derek Needham (22 points) brille dans le Nord

La seconde mi-temps a démarré par un nouvel à-coup des Roannais. Un 8-1 asséné sur la tête des Maritimes, encore anesthésiés de la fin de première période. La suite n'a fait que consacrer la prestation du promu, qui a compté jusqu'à 30 points d'avance. Dans cette performance collective, l'importance de Derek Needham restera notable. L'américain termine meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points (dont un 6/11 à 3-points) et 4 passes décisives.

Gravelines 69 - 89 Roanne · Betclic ELITE · 31/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Gravelines Louka Letailleur 8 2 0 Soren Bracq 7 5 1 Jaren Lewis 6 6 5 Aubrey Dawkins 13 9 0 Jahel Trefle 4 4 0 Neal Quinn 8 2 0 Jacob Gilyard 18 5 5 Mikael Hopkins 5 2 1 César Thenawha Nougha 0 0 0 Moussa Boune 0 0 0 Roanne Derek Needham 22 1 4 Yvann Mbaya 14 3 1 Aaron Levarity 9 8 1 Maxime Roos 1 1 0 Travante Williams 10 4 3 Jahvon Blair 0 0 0 Dylan Affo Mama 5 6 3 Filip Stanic 0 0 0 Darius Johnson 5 5 4 Antoine Diot 13 3 3 Harvey Gauthier 10 3 1

Pour le BCM Gravelines-Dunkerque, la soirée confirme un début de saison éprouvant. Confrontés à une cascade de blessures (Vafessa Fofana, L.J. Thorpe, Hassan Martin...), les hommes de Jean-Christophe Prat ont de nouveau pêché dans le soin du ballon à Dewerdt avec 18 pertes de balles. Malgré l'activité de Jacob Gilyard (18 points à 4/9 à 3-points, 5 rebonds et 5 passes) et les efforts de ses coéquipiers pour s'accrocher, l'écart était trop grand.

Roanne repart donc du Nord avec une victoire précieuse pour se relancer au classement. Seule ombre au tableau du côté ligérien : la sortie de Maxime Roos, touché en fin de match, même si l'ailier a pu regagner les vestiaires en marchant. A surveiller donc.