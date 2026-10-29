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Deux déplacements en 48 heures, deux victoires : le Paris Basketball prend ses distances avec la dernière place en EuroLeague

Après Dubaï mardi, le Paris Basketball a obtenu le scalp du Maccabi Tel-Aviv à l'extérieur (94-99). Deux victoires successives qui lui permettent de prendre de l'air au classement en EuroLeague.
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Deux déplacements en 48 heures, deux victoires : le Paris Basketball prend ses distances avec la dernière place en EuroLeague
2/2 pour le Paris Basketball
Crédit photo : Florentin Bruère
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Les choses vont vite en EuroLeague. Il y a seulement trois jours, le Paris Basketball entamait sa semaine en tant que lanterne rouge de l'EuroLeague.

En 48 heures seulement, l'équipe de Maxime Lefèvre a peut-être réussi à lancer sa saison grâce à deux victoires successives à l'extérieur.

Après Dubaï (93-99), le club francilien a enchaîné par un autre succès, à Belgrade, face au Maccabi Tel-Aviv, sur un score très similaire (94-99).

Maccabi Tel Aviv 94 - 99 Paris Basketball · EuroLeague 2026-2027 · 29/10/2026

Leaders

Maccabi Tel AvivParis Basketball
PTSJimmy Clark III 21Nadir Hifi 26
REBArmando Bacot 5Alize Johnson 8
PDYam Madar 9Alize Johnson 5

Statistiques d'équipe

Maccabi Tel AvivParis Basketball
TIRS48,5 %55,6 %
3PTS14/3413/32
LF14/1616/22
REB3035
RO1112

"Deux victoires en deux matchs, c'est génial", s'est exclamé le MVP, Nadir Hifi, particulièrement efficace (26 points à 7/11) et dont le retour de blessure a été particulièrement salvateur pour Paris. "C'est toujours compliqué de trouver à huis-clos, il faut réussir à trouver notre énergie. Ce n'était pas parfait, il y a eu beaucoup d'erreurs mais on a su rester ensemble."

Nadir HIFI
Nadir HIFI
26
PTS
0
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
MAC
94 99
PAR

De 70-69 à 70-78, les Parisiens ont mis la main sur le match en début de quatrième quart-temps en réussissant à enchaîner les stops au meilleur moment, muselant notamment Jaylen Hoard (un seul shoot tenté en 30 minutes, 2 points).

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
2
PTS
5
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
MAC
94 99
PAR

"Je suis fatigué après six jours sur la route mais heureux", savoure le coach Maxime Lefèvre, qui a donc réussi à éloigner les critiques. "J'ai aimé notre dureté. Quand le Maccabi a repris l'avantage, ça ne sentait pas bon pour nous mais on a su trouver de l'énergie pour reprendre les commandes. Je n'ai pas aimé notre exécution à la fin mais on a su faire le nécessaire, notamment avec l'intensité défensive. J'aime l'énergie qu'il y a au sein du groupe en ce moment, on joue les uns pour les autres, il n'y a pas d'égoïsme."

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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