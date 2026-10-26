Deux Français au cœur d'une performance jamais vue dans l'histoire de la Liga Endesa

Le Real Madrid a écrit une nouvelle page de l'histoire du championnat espagnol. En déplacement sur le parquet de Lleida, lors de la cinquième journée de Liga Endesa, les joueurs de Pedro Martínez ont réussi 24 tirs à trois points sur 45 tentatives, soit 53,3 % de réussite. Une performance jamais réalisée auparavant dans la compétition.

Maledon et Luwawu-Cabarrot font tomber un record vieux de deux saisons

Le précédent record était de 23 tirs primés, une marque établie par l'Unicaja Malaga lors de la saison 2024-2025, puis égalée par Baskonia en 2025-2026.

Au cœur de cette soirée historique, deux internationaux français ont particulièrement brillé. Théo Maledon a inscrit 27 points, avec un remarquable 7/8 derrière l'arc, tandis que Timothé Luwawu-Cabarrot a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 31 points, dont un 7/9 à trois points.

À eux deux, les Français ont ainsi inscrit 14 des 24 paniers primés du Real Madrid, soit plus de la moitié du total madrilène.

Et c'est précisément Maledon qui a fait tomber le record. Dans la dernière seconde de la rencontre, alors que la victoire était déjà acquise, l'ancien joueur de l'ASVEL a converti le 24e tir primé de son équipe, permettant au Real de dépasser définitivement la précédente référence de Liga Endesa.

Deux Français à sept tirs primés, une performance rarissime

Au-delà du record collectif, la performance des deux Tricolores possède une dimension historique supplémentaire.

Il s'agit seulement de la deuxième fois dans l'histoire de la Liga Endesa que deux joueurs d'une même équipe réussissent chacun sept tirs à trois points au cours d'une rencontre.

La précédente occurrence concernait déjà le Real Madrid, avec Sergio Llull (7/9) et Jaycee Carroll (7/11).

Timothé Luwawu-Cabarrot s'est particulièrement illustré dans le dernier quart-temps. L'ailier français y a inscrit 20 points, la meilleure performance offensive réalisée dans un seul quart-temps de Liga Endesa depuis les 22 points de Conner Frankamp en mars 2024.

Avec ses 31 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 35 d'évaluation, Luwawu-Cabarrot a terminé la rencontre avec la meilleure évaluation. Il a été élu à cette occasion MVP de la cinquième journée de Liga Endesa.

Maledon n'a pas été en reste avec 27 points, 6 passes décisives et 31 d'évaluation, en moins de 20 minutes de jeu.

⭐️ Con un 𝙪́𝙡𝙩𝙞𝙢𝙤 𝙘𝙪𝙖𝙧𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡, TIMOTHÉ LUWAWU-CABARROT firmó su primera gran actuación con el @RMBaloncesto en #LigaEndesa para convertirse...



¡En el JUGADOR DE LA JORNADA 5⃣!



3⃣1⃣ puntos

3⃣5⃣ de valoración pic.twitter.com/ztYtngsLvI — Liga Endesa (@ACBCOM) 25 octobre 2026

Trois records à trois points en une semaine pour le Real Madrid

Cette performance s'inscrit dans une série particulièrement prolifique à longue distance pour le club madrilène.

Une semaine auparavant, le Real avait déjà établi son record personnel en championnat avec 20 paniers à trois points contre Bilbao Basket.

Quelques jours plus tard, les Madrilènes avaient également battu leur référence en EuroLeague avec 21 tirs primés face au Maccabi Tel-Aviv.

En inscrivant 24 tirs primés contre Lleida, le Real Madrid porte ainsi son total à 65 paniers à trois points sur ses trois dernières rencontres disputées entre le championnat espagnol et l'EuroLeague.

Avec cette victoire (122-86), les hommes de Pedro Martínez ont également signé un huitième succès consécutif toutes compétitions confondues.

Mais ce dimanche 25 octobre restera surtout celui d'un record collectif auquel Théo Maledon et Timothé Luwawu-Cabarrot ont apporté une contribution décisive.