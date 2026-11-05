Deux Français coupés en G-League avant le début de la saison

Lors du media day des Coachella Valley Lakers en début de semaine, Kalifa Sakho (2,04 m, 25 ans) avait été interrogé sur ce qu'il attendait avec le plus d'impatience pour cette nouvelle saison.

Le Limougeaud avait effectué une réponse simple : "Juste d'être sur le terrain, avec mes coéquipiers et montrer ce que je sais faire." Il n'en aura malheureusement pas l'opportunité.

L'ancien Espoir du CSP, aperçu au cours de la pré-saison avec la Virtus Bologne, a été remercié par les Lakers avant le début de la saison de G-League.

UPDATE: Coachella Valley has waived center Kalifa Sakho ahead of the 2026-27 G League season.



The team has also waived four players selected in the 2026 G League Draft: Jayden Pierre (G), Quion Burns (G), Faizon Fields (C) and Tegra Izay (C).#LakeShow https://t.co/qfDaEcuEAV — Lakers UK | News & Updates (@lalakersuk) 5 novembre 2026

13e de la draft internationale en juillet, quand Sakho avait été 7e, Tidjiane Dioumassi a malheureusement subi le même sort à Long Island.

PROFIL JOUEUR Tidjiane DIOUMASSI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Nationalités: Stats 2025-2026 / NCAA PTS 8,9 #1466 REB 2,7 #2199 PD 2,7 #544

Alors qu'il s'était bien préparé cet été, notamment du côté de Saint-Quentin où il a fait plutôt belle impression lors de la pré-saison, le fils de Makan Dioumassi n'a pas intégré le roster des Nets pour la saison.