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Deux Français coupés en G-League avant le début de la saison

Deux rookies français devront attendre avant de lancer leur carrière professionnelle. Kalifa Sakho et Tidjiane Dioumassi n'ont pas franchi le cut de la pré-saison en G-League.
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Deux Français coupés en G-League avant le début de la saison
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Lors du media day des Coachella Valley Lakers en début de semaine, Kalifa Sakho (2,04 m, 25 ans) avait été interrogé sur ce qu'il attendait avec le plus d'impatience pour cette nouvelle saison.

Le Limougeaud avait effectué une réponse simple : "Juste d'être sur le terrain, avec mes coéquipiers et montrer ce que je sais faire." Il n'en aura malheureusement pas l'opportunité.

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L'ancien Espoir du CSP, aperçu au cours de la pré-saison avec la Virtus Bologne, a été remercié par les Lakers avant le début de la saison de G-League.

13e de la draft internationale en juillet, quand Sakho avait été 7e, Tidjiane Dioumassi a malheureusement subi le même sort à Long Island.

PROFIL JOUEUR
Tidjiane Dioumassi
Tidjiane DIOUMASSI
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 193 cm
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NCAA
PTS
8,9
#1466
REB
2,7
#2199
PD
2,7
#544

Alors qu'il s'était bien préparé cet été, notamment du côté de Saint-Quentin où il a fait plutôt belle impression lors de la pré-saison, le fils de Makan Dioumassi n'a pas intégré le roster des Nets pour la saison.

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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