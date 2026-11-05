Deux Français dans l’équipe de la semaine en BCL

La cinquième semaine de Basketball Champions League a mis deux joueurs français à l’honneur. Neftali Difuidi (SIG Strasbourg) et Amine Noua (Unicaja Malaga) ont été retenus dans le cinq majeur de la semaine, dévoilé ce jeudi 5 novembre par la BCL. Une récompense qui vient saluer deux prestations offensives de premier plan, réalisées mardi soir.

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Un cadeau d’anniversaire pour Neftali Difuidi

Pour sa 25e bougie, Neftali Difuidi s'est offert un bien joli cadeau. L'arrière strasbourgeois a largement contribué au succès des Alsaciens contre le Cibona Zagreb (95-70), avec 23 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 29 d'évaluation en 32 minutes.

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Ils ont marqué l’histoire de la BCL et sont devenus le premier duo de coéquipiers à inscrire chacun plus de 20 points, à prendre plus de 5 rebonds et à délivrer plus de 5 passes décisives au cours d’un même match 😧 TOUT SIMPLEMENT !#BasketballCL pic.twitter.com/xMeR0M19Ol — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 4 novembre 2026



Avec Jaylen Hands, auteur de 22 points, 6 rebonds et 8 passes décisives, il est devenu le premier joueur d'un duo de coéquipiers à compiler au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives chacun lors d'une même rencontre dans l'histoire de la compétition.

Une performance d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans un succès qui permet à Strasbourg de conforter sa première place du groupe B.

Amine Noua en mode record

De son côté, Amine Noua continue de porter Unicaja Malaga dans ce début de campagne européenne. L'intérieur français a signé son record de points en BCL avec 27 points à 9/13 aux tirs, dont 5/7 à trois points, et 5 rebonds, dont 22 unités dans la seule deuxième période, pour 27 d'évaluation face à Reggio Emilia (99-94).

L'ancien joueur de l'ASVEL confirme ainsi son excellent début de compétition. Après trois journées, il tourne à 22 points de moyenne, ce qui le place sur le podium des meilleurs marqueurs de la BCL.

Nicolas Laprovittola, Karl Chavis et Zach Freemantle complètent le cinq idéal

Nicolas Laprovittola (Joventut Badalona), Karl Chavis (Salon Vilpas) et Zach Freemantle (Legia Varsovie) complètent cette équipe de la semaine.

Laprovittola a inscrit 23 points, avec notamment 6/9 à 3-points, dans la victoire de la Joventut Badalone à Porto (81-64). Chavis a également compilé 23 points, 5 rebonds et 3 passes décisives contre les Giants Antwerp (77-69), tandis que Freemantle a terminé avec 23 points à 10/15 aux tirs face à Galatasaray (79-72).

Les cinq joueurs sont désormais en lice pour le titre de joueur de la semaine. Le vainqueur sera dévoilé vendredi sur les réseaux sociaux de la BCL.