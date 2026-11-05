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Deux Français dans l’équipe de la semaine en BCL

Deux Français ont été nommés dans l’équipe de la cinquième semaine en Basketball Champions League (BCL). Neftali Difuidi, qui a pris feu avec la SIG Strasbourg, et Amine Noua, toujours aussi efficace avec Unicaja Malaga, ont été récompensés.
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Deux Français dans l’équipe de la semaine en BCL
Pour son 25e anniversaire, Neftali Difuidi est récompensé d'une nomination dans le cinq de la semaine en BCL.
Crédit photo : FIBA
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La cinquième semaine de Basketball Champions League a mis deux joueurs français à l’honneur. Neftali Difuidi (SIG Strasbourg) et Amine Noua (Unicaja Malaga) ont été retenus dans le cinq majeur de la semaine, dévoilé ce jeudi 5 novembre par la BCL. Une récompense qui vient saluer deux prestations offensives de premier plan, réalisées mardi soir.

Un cadeau d’anniversaire pour Neftali Difuidi

Pour sa 25e bougie, Neftali Difuidi s'est offert un bien joli cadeau. L'arrière strasbourgeois a largement contribué au succès des Alsaciens contre le Cibona Zagreb (95-70), avec 23 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 29 d'évaluation en 32 minutes.


Avec Jaylen Hands, auteur de 22 points, 6 rebonds et 8 passes décisives, il est devenu le premier joueur d'un duo de coéquipiers à compiler au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives chacun lors d'une même rencontre dans l'histoire de la compétition.

Une performance d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans un succès qui permet à Strasbourg de conforter sa première place du groupe B.

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Amine Noua en mode record

De son côté, Amine Noua continue de porter Unicaja Malaga dans ce début de campagne européenne. L'intérieur français a signé son record de points en BCL avec 27 points à 9/13 aux tirs, dont 5/7 à trois points, et 5 rebonds, dont 22 unités dans la seule deuxième période, pour 27 d'évaluation face à Reggio Emilia (99-94).

L'ancien joueur de l'ASVEL confirme ainsi son excellent début de compétition. Après trois journées, il tourne à 22 points de moyenne, ce qui le place sur le podium des meilleurs marqueurs de la BCL.

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Nicolas Laprovittola, Karl Chavis et Zach Freemantle complètent le cinq idéal

Nicolas Laprovittola (Joventut Badalona), Karl Chavis (Salon Vilpas) et Zach Freemantle (Legia Varsovie) complètent cette équipe de la semaine.

Laprovittola a inscrit 23 points, avec notamment 6/9 à 3-points, dans la victoire de la Joventut Badalone à Porto (81-64). Chavis a également compilé 23 points, 5 rebonds et 3 passes décisives contre les Giants Antwerp (77-69), tandis que Freemantle a terminé avec 23 points à 10/15 aux tirs face à Galatasaray (79-72).

Les cinq joueurs sont désormais en lice pour le titre de joueur de la semaine. Le vainqueur sera dévoilé vendredi sur les réseaux sociaux de la BCL.

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Clément Carton
Clément Carton est un journaliste spécialisé dans le basketball depuis 2020. A l'adolescence, son affection pour la NBA s’est reportée vers l’EuroLeague. Amoureux des équipes de France, le Tararien a couvert plusieurs championnats d’Europe et les Jeux olympiques de Paris. Aujourd’hui, il a pour mission de défendre cœur et âme le basket français, masculin comme féminin, professionnel et amateur.

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