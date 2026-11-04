Deux Français meilleurs marqueurs de l'EuroLeague en octobre

Si les deux clubs français figurent dans la deuxième partie du classement au bout de 9 journées (l’ASVEL est 15e avec un bilan de 4-5, Paris est 16e en 3-6), les basketteurs français sont eux au sommet. En tout cas lors du premier mois de compétition complet, celui d’octobre. C’est ce qu’a communiqué la compétition européenne ce mercredi 4 novembre, quand elle a mis en avant les statistiques individuelles du mois précédent. Celles-ci mettent en avant deux meneurs français, et deux autres américains passés par le championnat de France.

Our monthly stats wrapped is here 👀



Check out the guys who dominated EuroLeague in October 📊



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Nadir Hifi et Théo Maledon : la foudre offensive tricolore

La palme des meilleurs artilleurs de ce début d'exercice européen revient à deux dynamiteurs révélés sur le sol français. Au sommet de la hiérarchie, Nadir Hifi affole les compteurs avec une moyenne de 24,3 points par match en octobre. Le combo du Paris Basketball a réussi une pointe à 30 unités contre l’ASVEL, mais sa moyenne reste à tempérer vu qu’il n’a joué que 4 matchs dans le mois à cause de sa blessure à la cheville. Ses quasiment 100 points marqués sur ces 4 matchs illustrent cependant que sa palette technique et son culot remuent les meilleures défenses du continent.

Derrière lui, un autre Français s'est imposé comme un patron incontesté : Théo Maledon. L'ancien meneur de l'ASVEL avait eu besoin d’une saison d’adaptation pour s'intégrer dans cette grande écurie du Real Madrid. Mais depuis, il a brillé de mille feux sur les premières semaines de sa deuxième saison, avant malheureusement de se blesser au genou. Il fut le deuxième meilleur marqueur d’EuroLeague en octobre en cumulant une moyenne de 18,1 points par rencontre, combinant agressivité vers le cercle, adresse extérieure et sens du timing.

Cette statistique célébrant deux meneurs tricolores met aussi en exergue le paradoxe de les voir globalement mis de côté en équipe de France (même si Hifi a finalement été rappelé pour la fenêtre de novembre, tandis que Maledon ne l’a pas été pour des questions calendaires, avant de se blesser).

Nadir Hifi (Paris Basketball) - Théo Maledon (Real Madrid) · EuroLeague 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Nadir Hifi Théo Maledon MJ 6 9 PTS 21,2 16,3 REB 1,7 4 PD 2,7 5,2 IN 1,2 0,6 CO 0,2 0,3

Chris Jones,TJ Shorts, Tremont Waters et Alan Dokossi aussi à l'honneur

Si le ballon orange circule aussi bien sur les parquets européens, c'est aussi grâce à des meneurs passés par le championnat de France, véritables maîtres à jouer de leurs collectifs respectifs. Le classement des meilleurs passeurs du mois d'octobre met en lumière deux anciens tauliers de la Betclic Élite qui font la pluie et le beau temps en EuroLeague.

En tête de ce classement sélectif, Chris Jones orchestre le jeu avec une maîtrise totale avec sa nouvelle équipe de l’Étoile Rouge, distribuant en moyenne 5,9 passes décisives par match. Avec au palmarès notamment 9 caviars dans le match contre l’ASVEL (+ un game-winner). Son intelligence de placement et son leadership naturel font des merveilles. Il est talonné de très près par l'inévitable TJ Shorts, véritable métronome et phénomène d'accélération. Tout juste élu MVP du mois d’octobre, l’ex-parisien régale ses coéquipiers valencians avec 5,6 offrandes par sortie.

Enfin, le classement des interceptions met à l’honneur deux autres joueurs de Betclic ÉLITE. Dans ce classement généralement dominé par les extérieurs, Tremont Waters figure en première position, avec ses 1,8 unités par match. Mais derrière lui, c’est… l’intérieur Alan Dokossi qui le talonne, puisque le joueur de Max Lefèvre compte 1,7 interception par rencontre. En bref, le championnat français compte un certain nombre de talents individuels de haut niveau sur le continent. Reste à traduire cela par du succès collectif.