Deux matchs, deux victoires et une influence déjà considérable. L'arrivée de Gregor Hrovat à l'Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez coïncide avec les deux premiers succès de la saison du promu en Betclic ELITE. Après avoir débuté le championnat par trois défaites, les joueurs de Mickaël Hay ont dominé Saint-Quentin (102-89), puis remporté le clasico face au Limoges CSP (85-81). Et l'international slovène a joué un rôle majeur dans ces deux rencontres.

Avec 17 points, 5 rebonds, 9 passes décisives et 4 interceptions pour sa première apparition contre Saint-Quentin, puis 19 points, 4 rebonds et 2 passes décisives face au rival limougeaud, l'ailier de 32 ans a immédiatement trouvé sa place. Au-delà de ses statistiques, sa connaissance du championnat, sa lecture du jeu et sa capacité à rassurer ses partenaires apportent de nouvelles garanties au collectif béarnais.

PROFIL JOUEUR Gregor HROVAT Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 196 cm Âge: 32 ans (18/08/1994) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 18 #9 REB 4,5 #43 PD 5,5 #10

Gregor Hrovat décisif dans les derniers instants du clasico

Dimanche soir, devant 7 355 spectateurs au Palais des Sports, Gregor Hrovat a terminé meilleur marqueur palois avec 19 points. Pourtant, son adresse extérieure n'a pas été exceptionnelle (2/7 à 3-points) et il a perdu quatre ballons. Mais dans une rencontre longtemps maîtrisée par l'Élan béarnais, puis devenue particulièrement tendue après le retour du CSP, le Slovène a su répondre présent.

Alors que Limoges revenait dangereusement, il a notamment inscrit un panier capital à 33,6 secondes du terme pour porter le score à 81-74. Les visiteurs ont ensuite réduit l'écart à deux points (81-79), sans parvenir à renverser la rencontre.

Hrovat a également provoqué des fautes et converti 9 de ses 12 lancers francs. Une production offensive précieuse pour des Béarnais limités à six paniers à 3-points sur l'ensemble de la rencontre.

Après la victoire, son coéquipier Gide Noël a insisté sur la capacité de l'ancien joueur du club à apporter des solutions et de la sérénité dans les moments importants.

« Il facilite le jeu. C'est un facilitateur. Il connaît le championnat, il a aussi connu le club. Avec quelqu'un comme ça, tu apprends. Il nous apporte une certaine sécurité. »

Le Guyanais a également retenu la réaction de son partenaire dans une fin de match sous tension.

« Ça arrive à tout le monde de rater des lancers francs, mais après, il s'est bien rattrapé. Il faut aussi se faire confiance les uns les autres. C'est le maître-mot. »

Mickaël Hay : « Dans le jeu, dans la maîtrise, dans le vice, ça aide »

Pour Mickaël Hay, la plus-value de Gregor Hrovat dépasse largement ses 18 points de moyenne après deux rencontres. Son expérience du plus haut niveau français permet à l'Élan béarnais de disposer d'un joueur capable de prendre des responsabilités à différents postes, de comprendre les situations et de faciliter le travail de ses partenaires.

« On s'améliorait déjà sans lui, mais il nous apporte évidemment une valeur ajoutée. Il est important, même s'il n'est pas encore prêt physiquement. Dans le jeu, dans la maîtrise, dans le vice, ça aide. »

L'entraîneur palois souligne surtout l'effet de sa présence sur le reste de l'effectif.

« Ça permet de rassurer les autres joueurs, de les libérer, parce qu'il a une telle polyvalence qu'il peut faire plein de choses sur le terrain. Il rassure tout le monde et, évidemment, ça aide à la confiance. »

Une polyvalence qui se retrouve dans ses statistiques. Après deux matchs, Hrovat compile 18 points à 40 % aux tirs, 4,5 rebonds, 5,5 passes décisives et 2,5 interceptions en 31 minutes de moyenne. Contre Saint-Quentin, ses neuf passes décisives avaient particulièrement illustré sa capacité à organiser le jeu et à faire jouer les autres. Face à Limoges, c'est davantage son scoring et son expérience dans les possessions importantes qui ont pesé.

Un joueur qui connaît déjà Pau et les exigences de la Betclic ELITE

Le choix de Gregor Hrovat présente également l'avantage de ne pas nécessiter une découverte complète du championnat français. Le Slovène connaît les exigences de la Betclic ELITE et avait déjà porté le maillot de Cholet (2020-2021), l'Élan béarnais (2021-2022) puis de Dijon (2022-2026). Le natif de Koper était d'ailleurs le seul joueur de l'effectif actuel à avoir déjà disputé un véritable clasico face à Limoges, un détail qui a compté dans l'approche de cette rencontre particulièrement attendue.

Mickaël Hay souhaitait que ses joueurs répondent au défi physique et émotionnel sans se laisser emporter par l'événement.

« On savait qu'on était attendus dans le combat, par rapport au clasico, mais il fallait garder le contrôle de ce qu'on faisait. Parmi mes joueurs, il n'y avait que Gregor qui avait vécu un vrai clasico. Il fallait faire monter la sauce, mais pas trop non plus. »

Dans un groupe qui découvre pour une large part la première division, cette expérience constitue un atout supplémentaire. Gide Noël, lui-même en phase d'adaptation à la Betclic ELITE, apprécie particulièrement de pouvoir évoluer aux côtés d'un joueur qui maîtrise déjà les codes de la compétition.

Gregor Hrovat Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 27:18 15,3 4,3 4 2,7 0 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 25/10 30:03 19 4 2 1 0 V 85-81 vs CSP Betclic ELITE 17/10 31:42 17 5 9 4 0 V 102-89 vs SQB Betclic ELITE 30/08 20:10 10 4 1 3 0 V 92-77 vs HON Qualif' Coupe du Monde

Pau progresse aussi collectivement, mais Hrovat accélère son adaptation

Si le bilan parle de lui-même — trois défaites avant son arrivée, deux victoires depuis ses débuts —, Mickaël Hay ne veut pas résumer le redressement béarnais à un seul joueur.

« Depuis qu'il est là, on a gagné deux matchs. C'est très bien, mais les autres progressent aussi. »

L'entraîneur rappelle que son équipe poursuit son apprentissage de la Betclic ÉLITE. La fin de rencontre face à Limoges, au cours de laquelle Pau a laissé fondre une avance de 19 points, montre que le collectif doit encore progresser dans la gestion de ses temps faibles.

Mais la présence d'Hrovat offre déjà davantage d'options dans la création offensive, la circulation du ballon et la gestion des possessions décisives. Alors qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau physique selon son entraîneur, le Slovène dispose également d'une marge de progression individuelle.

Pour l'Élan béarnais, l'objectif sera désormais de confirmer à l'extérieur après ces deux succès à domicile, avec un déplacement au Mans lors de la prochaine journée. Les Palois pourront s'appuyer sur un Gregor Hrovat qui, en seulement deux rencontres, a déjà démontré pourquoi son expérience et sa polyvalence peuvent être précieuses pour le maintien du promu dans l'élite.

Juwan Gary vers la sortie à Pau ? Si l'arrivée de Gregor Hrovat a permis à l'Élan béarnais d'enchaîner deux victoires, elle semble aussi avoir rebattu les cartes pour Juwan Gary (1,98 m, 25 ans). L'ailier américain n'a disputé que 2 minutes et 13 secondes contre Saint-Quentin, avant de rester sur le banc pendant l'intégralité du clasico face à Limoges. Un déclassement spectaculaire pour un joueur qui avait participé aux trois premières journées, avec un temps de jeu déjà décroissant : 18 minutes à Nanterre, 11 contre Dijon puis 10 à Cholet. Cette disparition de la rotation ressemble de plus en plus à une mise à l'écart. Reste à savoir si elle précède une séparation entre le joueur et le club béarnais. L'hypothèse d'un départ vers une autre équipe pourrait permettre aux deux parties de négocier une rupture de contrat à moindre coût pour Pau, plutôt que de devoir indemniser Gary - arrivé durant l'été après une saison à Charleroi - sur une partie importante de son engagement. À ce stade, aucun accord ni nouveau point de chute n'a toutefois été confirmé.

Au Palais des Sports de Pau,