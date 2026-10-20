Deux matchs en Géorgie et puis s'en va : Dwight Howard prend une nouvelle fois sa retraite

Le retour de Dwight Howard sur les parquets aura tourné court. Après avoir annoncé sa retraite en mars 2026, puis décidé de reprendre la compétition en septembre, l'ancien pivot des Orlando Magic et des Los Angeles Lakers met une nouvelle fois un terme à sa carrière professionnelle. Son club, le Black Fortress Tbilissi, a annoncé que sa rencontre du samedi 17 octobre contre TSU (défaite 82-89) constituait son dernier match.

Une deuxième retraite en seulement sept mois

L'expérience géorgienne de l'ancien champion NBA se termine donc après seulement deux apparitions officielles. Face à TSU, Howard a disputé 19 minutes pour 10 points, 4 rebonds et 2 passes décisives.

Une semaine auparavant, le 10 octobre, le pivot américain avait effectué ses débuts face à Iverioni Gori. Malgré ses 12 points, 7 rebonds et 3 contres en 17 minutes, il n'avait pas pu empêcher la défaite de son équipe (70-75).

Au total, Dwight Howard quitte ainsi le championnat géorgien avec des moyennes de 11 points et 5,5 rebonds en deux rencontres pour un total de 2 revers.

De l'annonce de sa retraite à son retour surprise

En mars dernier, Dwight Howard avait annoncé mettre un terme à sa carrière. Une décision sur laquelle il était finalement revenu quelques mois plus tard, en choisissant de poursuivre son parcours à l'étranger.

Le 10 septembre, BeBasket relatait ainsi son arrivée au Black Fortress Tbilissi, club géorgien promu dans l'élite nationale. L'ancien numéro un de la Draft NBA 2004 avait alors affiché son enthousiasme à l'idée de découvrir cette nouvelle destination.

Après ses expériences à Taïwan et dans différentes compétitions internationales, le pivot de 40 ans s'offrait une nouvelle aventure, cette fois sur le continent européen.

Mais à peine un mois après l'annonce de sa signature, l'aventure est déjà terminée. Son deuxième match contre TSU aura finalement été présenté par le club comme son ultime apparition professionnelle.

Une carrière NBA marquée par trois titres de meilleur défenseur

Si cette dernière expérience n'aura duré que deux matchs, Dwight Howard laisse derrière lui une carrière particulièrement riche.

Sélectionné en première position de la Draft NBA 2004 par Orlando, il s'était imposé comme l'un des pivots dominants de sa génération. Sous les couleurs du Magic, il avait notamment atteint les Finales NBA en 2009.

En 18 saisons NBA, il a disputé 1 242 matchs de saison régulière, avec des moyennes de 15,7 points, 11,8 rebonds et 1,8 contre. Huit fois All-Star, il a également remporté trois trophées consécutifs de meilleur défenseur de l'année, entre 2009 et 2011.

Après plusieurs expériences dans la ligue nord-américaine, l'international américain avait décroché son unique titre NBA en 2020 avec les Los Angeles Lakers. Intronisé au Basketball Hall of Fame en 2025, il avait disputé son dernier match NBA en 2022.

À 40 ans, Dwight Howard semble désormais prêt à refermer définitivement le chapitre de sa carrière de joueur ... à moins qu'il ne décide une nouvelle fois de changer d'avis.