Deux mois pour convaincre : le nouveau défi italien de Milan Barbitch

Deux jours après les premières informations concernant son arrivée en Italie, Milan Barbitch a officiellement rejoint la Tezenis Vérone. Le club italien a confirmé la signature du Français, qui vient renforcer un secteur extérieur diminué par les blessures.

Une information désormais officialisée

Mercredi 21 octobre, BeBasket annonçait que l'ancien joueur de Nanterre était en discussions avancées avec Vérone, sans qu'un accord définitif ait encore été signé. La principale incertitude concernait la durée de son engagement, avec un contrat envisagé pour deux mois au minimum.

C'est désormais chose faite : Barbitch s'est engagé pour une période initiale de deux mois. Son contrat comprend également une option permettant de prolonger son aventure jusqu'en juin 2027.

Un renfort pour compenser la blessure de C.J. Massinburg

L'arrivée de Milan Barbitch répond à une nécessité immédiate pour l'équipe entraînée par Alessandro Ramagli. Vérone doit notamment composer avec l'indisponibilité de C.J. Massinburg, ancien joueur du Limoges CSP, victime d'une lésion musculaire au mollet droit. Son absence est estimée à trois à quatre semaines.

Izaiah Brockington étant également indisponible, le club italien a choisi de renforcer rapidement ses lignes arrière.

Le directeur sportif Alessandro Bolognesi a notamment mis en avant la polyvalence de Barbitch, capable d'occuper plusieurs rôles sur les postes extérieurs.

« La blessure de Massinburg et l’absence prolongée de Brockington ont considérablement réduit nos options sur les postes extérieurs, rendant nécessaire une intervention sur le marché des transferts indique Alessandro Ramagli, entraîneur de Tezenis Verona sur le site officiel du club . Nous avons donc décidé de faire venir Milan Barbitch, un jeune joueur qui a toutefois déjà acquis une expérience significative en France, puis, la saison dernière, en Grèce et en Pologne. C’est un joueur capable d’évoluer aussi bien au poste d’arrière qu’à celui de meneur. Dans un contexte de marché particulièrement complexe, nous devions trouver un profil dont les caractéristiques techniques permettraient de préserver l’équilibre de l’équipe. Nous espérons avoir fait le bon choix ; nous évaluerons son état de forme dans les prochains jours, avec pour objectif de pouvoir l’utiliser, si possible, dès le déplacement à Trieste. Milan a fait preuve d’une grande disponibilité dès nos premiers échanges, et nous espérons que cette attitude se traduira, sur le terrain, par une contribution concrète à l’équipe. Au-delà du bilan comptable, nous traversions une période objectivement délicate en ce qui concerne la composition de notre effectif, et son arrivée constitue une réponse à ce besoin. »

Vérone espère pouvoir compter sur son nouveau joueur dès dimanche 25 octobre, à l'occasion du déplacement sur le parquet de Trieste, lors de la cinquième journée du championnat italien.

Une troisième expérience à l'étranger

Après avoir évolué en France sous les couleurs du Paris Basketball, de Fos Provence, de Blois et de Nanterre, Milan Barbitch avait quitté l'Hexagone en 2025.

La saison dernière, il a découvert le championnat grec avec le Kolossos Rhodes avant de poursuivre sa carrière en Pologne, à l'Arka Gdynia. Lors de son passage dans ce dernier club, il a notamment enregistré 11,9 points, 5,3 passes décisives et 3,9 rebonds de moyenne en 18 rencontres.

PROFIL JOUEUR Milan BARBITCH Poste(s): Meneur / Arrière Taille: 196 cm Âge: 25 ans (12/10/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Orlen Basket Liga PTS 11,9 #55 REB 3,9 #69 PD 5,3 #13

Passé par Andorre durant la préparation estivale, sans disputer de rencontre officielle, le Français trouve donc un nouveau point de chute en Italie. Il s'apprête à découvrir la Serie A, avec une première échéance contractuelle fixée à deux mois.