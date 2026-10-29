Deux nouvelles défaites, semaine ratée pour les clubs français en EuroCup...
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Et heureusement, il y eut Villeneuve-d'Ascq... Car à part la jolie performance de l'ESBVA, vainqueur à Besiktas, ce fut une ale semaine pour les pensionnaires de La Boulangère Wonderligue en EuroCup...
À l'image de Chartres et Charnay la veille, Lattes-Montpellier et Landerneau se sont également inclinés ce jeudi, pour parapher un piteux 1/5.
Le BLMA dominé en Pologne
Relégué jusqu'à -25 en début de quatrième quart-temps (65-40), le BLMA n'a pas existé à Gorzow (77-69), prouvant, après sa poussive victoire contre La Tronche-Meylan, que la grave blessure de Romane Berniès serait un vide difficile à combler.
KSSSE Enea AJP Gorzów 77 - 65 Lattes Montpellier · EuroCup Féminine 2026-2027 · 29/10/2026
Leaders
|KSSSE Enea AJP Gorzów
|Lattes Montpellier
|PTS
|Elle Ladine 16
|Sarah Cissé 19
|REB
|Weronika Telenga 16
|Oumou Diarisso 13
|PD
|Weronika Telenga 4
|Stella Johnson 5
Statistiques d'équipe
|KSSSE Enea AJP Gorzów
|Lattes Montpellier
|TIRS
|44,9 %
|34,2 %
|3PTS
|5/13
|4/25
|LF
|2/4
|9/11
|REB
|56
|36
|RO
|21
|14
Avec ses 19 points à 8/14 et 5 rebonds, Sarah Cissé a été la meilleure Héraultaise. Un revers qui ne plombe toutefois pas les chances de qualification du BLMA, dauphin du leader Gorzow, toujours invaincu.
Un triple-double d'une ancienne pour plomber Landerneau
En revanche, pour Landerneau, cela se complique. Vaincu à domicile par Derthona (68-73), le LBB devra battre Poznan la semaine prochaine, et si possible de plus de 12 points.
Landerneau 68 - 73 BCC Derthona Féminin · EuroCup Féminine 2026-2027 · 29/10/2026
Leaders
|Landerneau
|BCC Derthona Féminin
|PTS
|Harmoni Turner 23
|Cornelia Fondren 27
|REB
|Masseny Kaba 10
|Cornelia Fondren 11
|PD
|Harmoni Turner 7
|Cornelia Fondren 10
Statistiques d'équipe
|Landerneau
|BCC Derthona Féminin
|TIRS
|44,8 %
|44,6 %
|3PTS
|7/23
|6/21
|LF
|9/13
|9/14
|REB
|36
|33
|RO
|12
|13
Contre les Italiennes, les Bretonnes ont "payé leur inexpérience", dixit Wani Muganguzi au micro d'Ouest France. Avec un scénario un peu similaire au BLMA : un écart qui a flirté avec les 20 points en deuxième mi-temps (40-58), avant un retour tout proche, jusqu'à -3 dans la dernière minute.
Si l'absence de Caroline Hériaud a fait mal, Harmoni Turner a été extrêmement complète avec 23 points à 9/23, 8 rebonds et 7 passes décisives.
Mais pas assez pour endiguer le show... Cornelia Fondren, Landernéenne la saison dernière : l'ancienne niçoise a terminé en triple-double avec 27 points à 11/17, 11 rebonds et 10 passes décisives.