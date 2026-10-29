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Deux nouvelles défaites, semaine ratée pour les clubs français en EuroCup...

Après les défaites de Chartres et Charnay, Lattes-Montpellier et Landerneau ont également chuté ce jeudi en EuroCup. Cela porte à 1/5 le bilan de la semaine pour les clubs français...
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Deux nouvelles défaites, semaine ratée pour les clubs français en EuroCup...
Le BLMA a connu une soirée délicate en Pologne
Crédit photo : FIBA
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Et heureusement, il y eut Villeneuve-d'Ascq... Car à part la jolie performance de l'ESBVA, vainqueur à Besiktas, ce fut une ale semaine pour les pensionnaires de La Boulangère Wonderligue en EuroCup...

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À l'image de Chartres et Charnay la veille, Lattes-Montpellier et Landerneau se sont également inclinés ce jeudi, pour parapher un piteux 1/5.

Le BLMA dominé en Pologne

Relégué jusqu'à -25 en début de quatrième quart-temps (65-40), le BLMA n'a pas existé à Gorzow (77-69), prouvant, après sa poussive victoire contre La Tronche-Meylan, que la grave blessure de Romane Berniès serait un vide difficile à combler.

KSSSE Enea AJP Gorzów 77 - 65 Lattes Montpellier · EuroCup Féminine 2026-2027 · 29/10/2026

Leaders

KSSSE Enea AJP GorzówLattes Montpellier
PTSElle Ladine 16Sarah Cissé 19
REBWeronika Telenga 16Oumou Diarisso 13
PDWeronika Telenga 4Stella Johnson 5

Statistiques d'équipe

KSSSE Enea AJP GorzówLattes Montpellier
TIRS44,9 %34,2 %
3PTS5/134/25
LF2/49/11
REB5636
RO2114

Avec ses 19 points à 8/14 et 5 rebonds, Sarah Cissé a été la meilleure Héraultaise. Un revers qui ne plombe toutefois pas les chances de qualification du BLMA, dauphin du leader Gorzow, toujours invaincu.

Un triple-double d'une ancienne pour plomber Landerneau

En revanche, pour Landerneau, cela se complique. Vaincu à domicile par Derthona (68-73), le LBB devra battre Poznan la semaine prochaine, et si possible de plus de 12 points.

Landerneau 68 - 73 BCC Derthona Féminin · EuroCup Féminine 2026-2027 · 29/10/2026

Leaders

LanderneauBCC Derthona Féminin
PTSHarmoni Turner 23Cornelia Fondren 27
REBMasseny Kaba 10Cornelia Fondren 11
PDHarmoni Turner 7Cornelia Fondren 10

Statistiques d'équipe

LanderneauBCC Derthona Féminin
TIRS44,8 %44,6 %
3PTS7/236/21
LF9/139/14
REB3633
RO1213

Contre les Italiennes, les Bretonnes ont "payé leur inexpérience", dixit Wani Muganguzi au micro d'Ouest France. Avec un scénario un peu similaire au BLMA : un écart qui a flirté avec les 20 points en deuxième mi-temps (40-58), avant un retour tout proche, jusqu'à -3 dans la dernière minute.

Si l'absence de Caroline Hériaud a fait mal, Harmoni Turner a été extrêmement complète avec 23 points à 9/23, 8 rebonds et 7 passes décisives.

Harmoni TURNER
Harmoni TURNER
23
PTS
8
REB
7
PDE
Logo EuroCup Féminine
LAN
68 73
BBC

Mais pas assez pour endiguer le show... Cornelia Fondren, Landernéenne la saison dernière : l'ancienne niçoise a terminé en triple-double avec 27 points à 11/17, 11 rebonds et 10 passes décisives.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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