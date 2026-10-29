Et heureusement, il y eut Villeneuve-d'Ascq... Car à part la jolie performance de l'ESBVA, vainqueur à Besiktas, ce fut une ale semaine pour les pensionnaires de La Boulangère Wonderligue en EuroCup...

À l'image de Chartres et Charnay la veille, Lattes-Montpellier et Landerneau se sont également inclinés ce jeudi, pour parapher un piteux 1/5.

Le BLMA dominé en Pologne

Relégué jusqu'à -25 en début de quatrième quart-temps (65-40), le BLMA n'a pas existé à Gorzow (77-69), prouvant, après sa poussive victoire contre La Tronche-Meylan, que la grave blessure de Romane Berniès serait un vide difficile à combler.

Avec ses 19 points à 8/14 et 5 rebonds, Sarah Cissé a été la meilleure Héraultaise. Un revers qui ne plombe toutefois pas les chances de qualification du BLMA, dauphin du leader Gorzow, toujours invaincu.

Un triple-double d'une ancienne pour plomber Landerneau

En revanche, pour Landerneau, cela se complique. Vaincu à domicile par Derthona (68-73), le LBB devra battre Poznan la semaine prochaine, et si possible de plus de 12 points.

Contre les Italiennes, les Bretonnes ont "payé leur inexpérience", dixit Wani Muganguzi au micro d'Ouest France. Avec un scénario un peu similaire au BLMA : un écart qui a flirté avec les 20 points en deuxième mi-temps (40-58), avant un retour tout proche, jusqu'à -3 dans la dernière minute.

Si l'absence de Caroline Hériaud a fait mal, Harmoni Turner a été extrêmement complète avec 23 points à 9/23, 8 rebonds et 7 passes décisives.

Mais pas assez pour endiguer le show... Cornelia Fondren, Landernéenne la saison dernière : l'ancienne niçoise a terminé en triple-double avec 27 points à 11/17, 11 rebonds et 10 passes décisives.