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Deux records en une soirée : le Real Madrid entre dans l'histoire face à Bilbao

Le Real Madrid a surclassé Bilbao (119-84) ce dimanche 18 octobre en Liga Endesa, établissant un nouveau record du club avec 20 tirs à 3-points réussis. Une rencontre historique pour Sergio Llull, devenu le premier joueur madrilène à dépasser les 7 000 points en championnat, tandis que les Français Théo Maledon et Olivier Sarr ont également participé au succès.
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Deux records en une soirée : le Real Madrid entre dans l'histoire face à Bilbao
Le Real Madrid établit un record à 3-points, Sergio Llull dépasse les 7 000 points en Liga Endesa
Crédit photo : Real Madrid Basket
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Le Real Madrid a offert un véritable festival offensif à son public de la Movistar Arena. Opposés au Surne Bilbao Basket lors de la quatrième journée de Liga Endesa, les Madrilènes se sont largement imposés (119-84), décrochant leur sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

- Journée 4

20 tirs à 3-points, un nouveau record pour le Real Madrid

Les joueurs de Pedro Martínez ont rapidement pris les commandes de la rencontre, avec un premier quart-temps remporté 36-13. À la pause, l'écart atteignait déjà 27 points (62-35), avant une deuxième période également maîtrisée.

Mais c'est surtout derrière la ligne à 3-points que le Real Madrid a marqué l'histoire de son club. Avec 20 réussites en 42 tentatives (47,6 %), la formation madrilène a effacé son précédent record de 19 paniers primés en championnat espagnol, atteint à trois reprises, la dernière fois en 2018 contre San Pablo Burgos.

Les deux Français de l'effectif ont apporté leur contribution à cette démonstration offensive.

Théo Maledon nommé MVP de la rencontre, a inscrit 13 points, tandis qu'Olivier Sarr en a ajouté 11. Tous deux ont également réussi un tir à 3-points.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
13
PTS
7
REB
3
PDE
Logo Liga Endesa
REA
119 84
BIL

Sergio Llull franchit la barre des 7 000 points

Cette rencontre restera également particulière pour Sergio Llull. À l'occasion de son 700e match en Liga Endesa, le capitaine madrilène est devenu le premier joueur du Real Madrid à franchir le cap des 7 000 points dans la compétition.

Avec 19 points, dont cinq tirs à 3-points, l'Espagnol a terminé meilleur marqueur de la rencontre. Il a même inscrit le vingtième panier primé de son équipe à 29 secondes du terme, scellant ainsi le nouveau record collectif.

Sergio LLULL
Sergio LLULL
19
PTS
1
REB
0
PDE
Logo Liga Endesa
REA
119 84
BIL

Sur ses 700 rencontres disputées en championnat espagnol, Llull en a joué 689 sous le maillot du Real Madrid. Il rejoint également un cercle particulièrement restreint : seuls Jordi Villacampa, Juan Carlos Navarro et Juan Antonio San Epifanio, dit Epi, avaient auparavant dépassé les 7 000 points avec un même club en Liga Endesa.

Dans le sillage de son capitaine, le Real Madrid poursuit son sans-faute en championnat, avec quatre victoires en autant de journées. Une dynamique à laquelle ont également contribué Facundo Campazzo, auteur de 14 passes décisives, et les deux Français Maledon et Sarr.

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