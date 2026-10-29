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Deuxième d'ELITE 2, Antibes perd un joueur majeur pour plusieurs semaines

Antibes devra se passer de Youri Golitin pendant plusieurs semaines. L'intérieur français des Sharks, actuels deuxièmes d'ELITE 2, a été opéré d'une protrusion discale ce mercredi 28 octobre. Un coup dur pour le club azuréen, qui reçoit Caen ce vendredi 30 octobre et envisage de recruter un pigiste médical.
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Résumé
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Deuxième d'ELITE 2, Antibes perd un joueur majeur pour plusieurs semaines
Youri Golitin (Antibes) face à Roanne, en Coupe de France, le 6 octobre
Crédit photo : Dylan Garino
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Deuxième d'ELITE 2, Antibes doit composer avec une absence importante dans son secteur intérieur. Les Sharks ont annoncé ce jeudi 29 octobre que Youri Golitin (2,02 m, 28 ans) avait subi une intervention chirurgicale mercredi, à la suite d'une protrusion discale. L'opération s'est bien déroulée, mais le joueur devra observer plusieurs semaines de convalescence et de réathlétisation avant d'envisager un retour à la compétition.

Une mauvaise nouvelle pour les Azuréens, qui accueillent le Caen Basket Calvados ce vendredi 30 octobre. Alors qu'Antibes occupe la deuxième place du classement, son staff va devoir trouver des solutions pour compenser l'absence d'un joueur particulièrement productif au rebond.


Youri Golitin, deuxième meilleur rebondeur des Sharks

L'absence de Youri Golitin représente une perte importante dans la rotation antiboise. En trois rencontres d'ELITE 2 cette saison, le poste 4/3 français affiche des moyennes de 10 points, 7,7 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes, avec 42,3 % de réussite aux tirs.

Son indisponibilité oblige désormais Antibes à revoir son organisation collective, alors que le championnat se poursuit avec la réception de Caen ce vendredi 30 octobre.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Youri Golitin.jpg
Youri GOLITIN
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 28 ans (27/11/1997)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
10
#78
REB
7,7
#8
PD
2
#71

Antibes étudie la possibilité d'un pigiste médical

Dans son communiqué médical, le club azuréen n'a pas indiqué de date précise pour le retour de son joueur. La durée de son indisponibilité dépendra de l'évolution de sa convalescence et de sa réathlétisation.

Les Sharks ont toutefois confirmé réfléchir à différentes solutions pour pallier cette absence, sans avoir encore arrêté de décision concernant un éventuel renfort.

« Concernant la suite de la saison, le club prend le temps d'étudier les différentes options envisageables, notamment la possibilité de recruter un pigiste médical. Dans l'immédiat, le staff continue de faire confiance à son groupe, en s'appuyant notamment sur ses jeunes joueurs, pour poursuivre le travail engagé », précise Antibes dans son communiqué publié sur Instagram.

Le club ne se précipite donc pas sur le marché des transferts. En attendant une éventuelle arrivée, les jeunes joueurs de l'effectif pourraient bénéficier de davantage de responsabilités, comme Alexandre Nfomoum-Lomby (2,03 m, 19 ans). Ce sera également l'occasion pour Léopold Ca (2,03 m, 28 ans) de poursuivre sa montrée en puissance.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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