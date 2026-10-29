Deuxième d'ELITE 2, Antibes perd un joueur majeur pour plusieurs semaines

Deuxième d'ELITE 2, Antibes doit composer avec une absence importante dans son secteur intérieur. Les Sharks ont annoncé ce jeudi 29 octobre que Youri Golitin (2,02 m, 28 ans) avait subi une intervention chirurgicale mercredi, à la suite d'une protrusion discale. L'opération s'est bien déroulée, mais le joueur devra observer plusieurs semaines de convalescence et de réathlétisation avant d'envisager un retour à la compétition.

Une mauvaise nouvelle pour les Azuréens, qui accueillent le Caen Basket Calvados ce vendredi 30 octobre. Alors qu'Antibes occupe la deuxième place du classement, son staff va devoir trouver des solutions pour compenser l'absence d'un joueur particulièrement productif au rebond.

Youri Golitin, deuxième meilleur rebondeur des Sharks

L'absence de Youri Golitin représente une perte importante dans la rotation antiboise. En trois rencontres d'ELITE 2 cette saison, le poste 4/3 français affiche des moyennes de 10 points, 7,7 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes, avec 42,3 % de réussite aux tirs.

Son indisponibilité oblige désormais Antibes à revoir son organisation collective, alors que le championnat se poursuit avec la réception de Caen ce vendredi 30 octobre.

PROFIL JOUEUR Youri GOLITIN Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 28 ans (27/11/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 10 #78 REB 7,7 #8 PD 2 #71

Antibes étudie la possibilité d'un pigiste médical

Dans son communiqué médical, le club azuréen n'a pas indiqué de date précise pour le retour de son joueur. La durée de son indisponibilité dépendra de l'évolution de sa convalescence et de sa réathlétisation.

Les Sharks ont toutefois confirmé réfléchir à différentes solutions pour pallier cette absence, sans avoir encore arrêté de décision concernant un éventuel renfort.

« Concernant la suite de la saison, le club prend le temps d'étudier les différentes options envisageables, notamment la possibilité de recruter un pigiste médical. Dans l'immédiat, le staff continue de faire confiance à son groupe, en s'appuyant notamment sur ses jeunes joueurs, pour poursuivre le travail engagé », précise Antibes dans son communiqué publié sur Instagram.

Le club ne se précipite donc pas sur le marché des transferts. En attendant une éventuelle arrivée, les jeunes joueurs de l'effectif pourraient bénéficier de davantage de responsabilités, comme Alexandre Nfomoum-Lomby (2,03 m, 19 ans). Ce sera également l'occasion pour Léopold Ca (2,03 m, 28 ans) de poursuivre sa montrée en puissance.