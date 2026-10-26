Oubliez Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, le meilleur scoreur de la NBA est à Memphis

Oubliez les superstars de la NBA : le meilleur scoreur de la ligue est un joueur des Grizzlies que personne n’attendait à pareille fête.

En effet, après trois matchs, Ty Jerome assume parfaitement le costume de maestro et enchaîne les performances offensives de haut niveau avec une moyenne de 34,7 points par match. Après trois rencontres, l'arrière de 29 ans a inscrit 104 points et contribué au départ parfait de son équipe, qui compte trois victoires consécutives.

TY JEROME'S FIRST 3 GAME OF THE NBA SEASON



45 PTS 7 REBS 6 AST 17/25 FG 5/10 3PT

28 PTS 2 REBS 5 AST 11/22 FG 3/5 3PT

31 PTS 4 REBS 6 AST 8/17 FG (TODAY)



Ty Jerome is currently leading the league in PPG



Memphis Grizzlies are now 3-0 pic.twitter.com/uKL1pWwhTi — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 26 octobre 2026

Une efficacité exceptionnelle pour Ty Jerome

Vendredi, face aux Kings (123-112), le New-yorkais de naissance a une nouvelle fois brillé avec 31 points, quatre rebonds et six passes décisives. Une performance qui lui permet d’entrer dans l’histoire de sa franchise. En effet, il est seulement le deuxième joueur des Grizzlies à dépasser les 100 points cumulés lors des trois premiers matchs d’une saison, après un certain Ja Morant.

L’ancien joueur des Cavaliers avait déjà frappé fort lors de l’ouverture de la saison contre le Jazz. En inscrivant 45 points en seulement 31 minutes, il a établi le record de points marqués par un joueur de Memphis lors d’un match d’ouverture. Il a ensuite enchaîné avec 28 points contre les Warriors, avant d’en ajouter 31 donc contre Sacramento dimanche.

Ty Jerome Poste : Arrière

Taille : 196 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Memphis Grizzlies Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 29,8 #3 REB 3,5 #180 PD 6,3 #27

« Il met la misère aux gars », Jeff Teague

Au-delà de son volume offensif, Ty Jerome impressionne par son efficacité. Après trois matchs, le joueur de 1m96 affiche 56,3 % de réussite au tir et 42,9 % à trois points, auxquels s’ajoutent 4,3 rebonds et 5,7 passes décisives de moyenne. Des statistiques témoignant de son influence dans le jeu des Grizzlies, invaincus depuis le début de la saison.

Grâce à cette réussite offensive exceptionnelle, l'extérieur s'attire même les compliments d'un ancien détracteur. « Je lui ai manqué de respect il y a deux ans, j’étais pas fan parce qu’il avait un début de playoffs difficile. Quand il a mis 40 points, puis il a enchaîné avec 27, puis j’ai regardé hier (31), il met vraiment la misère aux gars » , reconnait l'ancien All-Star Jeff Teague dans son podcast 520 in the morning.

Jeff Teague on Ty Jerome leading the league in points:



“I disrespected him two years ago I wasn’t a fan because he had a rough playoff start. I had to really watch I thought it was like a Linsanity moment when he had 40 then he followed up with 27, then I watched yesterday it’s… https://t.co/FufOnkF2Nk pic.twitter.com/tGg3ShSze1 — NBA Courtside (@NBA__Courtside) 26 octobre 2026

Une faible adversité

Toutefois, une limite se pose à cette incroyable efficacité de l'arrière sur ces trois premiers matchs. En effet, pour le moment Memphis n'a affronté que des adversaires très abordables de la Conférence Ouest. Les trois franchises battues trustent à date les 12e, 14e et 15e places côté Pacifique et deux d'entre elles n'ont pas encore gagné le moindre match.

Ainsi, cette série exceptionnelle reste à relativiser mais grâce au calendrier proposé par la NBA, l'euphorie de Ty Jerome pourrait se prolonger un petit moment. Hormis les Blazers auteurs d'un début de saison réussi (2 victoires en 2 matchs), les Grizzlies affronteront des adversaires plutôt modestes lors de leurs quatre prochaines sorties.

Les choses sérieuses commenceront seulement le 7 novembre avec la réception du Thunder avant de se déplacer au Canada pour jouer face aux Raptors trois jours plus tard. C'est à ce moment-là que l'on verra véritablement de quel bois est fait Ty Jerome et si le joueur drafté en 2019 fait partie des stars de la ligue.