L’aventure de Dalton Knecht aux Lakers prend fin. Selon Shams Charania, d’ESPN, la franchise a décidé de se séparer de son choix de premier tour de la draft 2024 avant son match d’ouverture contre les Warriors. Avec 16 joueurs sous contrat standard, Los Angeles devait libérer une place pour respecter la limite de 15 joueurs.

The Los Angeles Lakers are waiving 2024 No. 17 pick Dalton Knecht, sources tell ESPN. pic.twitter.com/SaeDxdSBUo — Shams Charania (@ShamsCharania) 19 octobre 2026

A l'origine, les Angelinos auraient préféré obtenir une contrepartie en échange de leur ailier, mais leurs tentatives n’ont pas abouti. La direction a notamment exploré différentes possibilités depuis la saison dernière, sans parvenir à trouver une équipe intéressée. Cette décision marque donc la fin d’un dossier de plus en plus complexe à résoudre pour la franchise.

Pourtant au départ, les dirigeants californiens semblaient très emballés par le profil de l'ailier. Sélectionné en 17e position lors de la draft 2024, Dalton Knecht avait rapidement séduit à son arrivée en NBA. Pour sa saison rookie, le shooteur avait compilé 9,1 points en 19,2 minutes de moyenne sur 78 rencontres, dont 16 titularisations.

The Lakers have waived Dalton Knecht!

Remember he scored 20 STRAIGHT POINTS for the Lakers in the 4th and OT! He finished with 35 PTS (56% FG, 62% 3PT, 89% FT) pic.twitter.com/Rp69SqCF4w https://t.co/BTonzXCBm8 — Ballislife.com (@Ballislife) 19 octobre 2026

Une chute brutale après des débuts prometteurs

Mais l’ailier n’a pas réussi à confirmer cette première impression. En 2025-2026, son temps de jeu a considérablement diminué sous les ordres de JJ Redick. DK a terminé l’exercice avec seulement 4,2 points en 10,2 minutes de moyenne, en 54 matchs disputés.

Son tir extérieur, principal atout de son jeu, s'est avéré moins fiable que prévu (37,6% en saison rookie, contre 34,2% l'an dernier). De plus, ses limites défensives n’ont pas été suffisamment corrigées pour lui offrir une place dans le roster des Purple and Gold.

Dalton Knecht Poste : Ailier

Taille : 196 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 4,2 #445 REB 1,4 #483 PD 0,4 #525

Selon Jovan Buha, journaliste spécialisé dans l’actualité des Lakers, son QI basket et sa prise de décision ont également été remis en cause par la franchise. En clair, L.A a perdu confiance en Dalton Knecht et ne s'en est pas caché.

Un pari à 4,2 millions de dollars infructueux

La décision de la cité des Anges soulève également des questions sur la gestion de ses actifs. En octobre dernier, la franchise avait activé la team option de 4,2 millions de dollars du shooteur pour la saison 2026-2027, en espérant notamment pouvoir le transférer par la suite.

Daniel Starkand, de Lakers Nation, a souligné les conséquences de cette stratégie. Faute d’avoir trouvé un partenaire d’échange, les Lakers vont devoir supporter ce salaire supplémentaire.

Dalton Knecht bientôt dans un nouveau projet

« Ils ne l’ont pas réhabilité comme un atout. Ils ne l’ont pas échangé », a résumé Jovan Buha, estimant que cette décision pèsera sur la masse salariale des Angelinos.

Pour Dalton Knecht, cette séparation représente désormais une occasion de relancer sa carrière ailleurs. Alors que la saison reprend ce mardi et que les rosters se finalisent, l'ancien de l'Université de Colorado doit trouver un nouveau projet. Son âge et sa capacité à mettre des tirs lorsqu'il est en confiance peut lui permettre de vite rebondir.