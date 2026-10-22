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Diabaté et Gobert démarrent fort, Risacher rate sa première : retour sur le lancement de la saison NBA des Français

Moussa Diabaté a signé l'une des meilleures performances françaises de la première grande nuit NBA de la saison 2026-2027, avec 17 points et 5 interceptions lors de la victoire de Charlotte à Brooklyn. Bilal Coulibaly s'est également distingué avec Washington, tandis que Rudy Gobert a dominé au rebond face à Miami.
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Diabaté et Gobert démarrent fort, Risacher rate sa première : retour sur le lancement de la saison NBA des Français
Avec la départ de LaMelo Ball, Diabaté pourrait obtenir plus de responsabilités à Charlotte.
Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images
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La saison NBA 2026-2027 a véritablement démarré ce mercredi 21 octobre, avec plusieurs Français sur les parquets. Moussa Diabaté a particulièrement retenu l'attention lors de la victoire des Hornets contre les Nets (110-103). Bilal Coulibaly et Rudy Gobert ont largement contribué aux succès de leurs franchises, tandis que Zaccharie Risacher et Noa Essengue ont connu des soirées plus délicates.

NBA — joueurs à l'étranger

Moussa Diabaté impressionne déjà !

Pour son premier match de la saison, Moussa Diabaté a livré une prestation complète : 17 points à 7/11 aux tirs (63,6 %), 8 rebonds, 3 passes décisives et surtout 5 interceptions en près de 34 minutes. Une activité remarquable pour un intérieur, qui a également capté cinq rebonds offensifs.

Titulaire dans la raquette des Hornets, le Français a ainsi participé au succès de Charlotte à Brooklyn, confirmant son importance dans la rotation. Tidjane Salaün n'a en revanche pas été utilisé par son entraîneur pour cette rencontre inaugurale.

En face, Nolan Traoré a connu une soirée discrète pour ses débuts dans cette nouvelle saison. Le meneur des Nets n'a disputé que 15 minutes, terminant avec 3 points et 2 rebonds. Une première sortie limitée pour le jeune Français, qui devra trouver sa place dans la rotation de Brooklyn aux côtés de Demin et Mikel Brown Jr.

Bilal Coulibaly très actif en défense, Alexandre Sarr discret

Washington a également commencé sa saison par une victoire face aux Milwaukee Bucks (128-116). Bilal Coulibaly s'est distingué par son activité des deux côtés du terrain, avec 11 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 4 interceptions et 2 contres en 29 minutes.

Au-delà de son apport offensif, l'ancien joueur de Boulogne-Levallois a surtout multiplié les dissuasions. Ses six "stocks" (comptabilisés entre interceptions et contres) témoignent de sa polyvalence.

À ses côtés, Alexandre Sarr s'est montré moins productif. Aux côtés d'un très bon Anthony Davis (34 points), l'intérieur s'est offert 6 points à 3/9 au tir, mais a récupéré 9 rebonds et délivré 2 passes décisives.

Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards) · NBA 2026-2027

Bilal CoulibalyAlexandre Sarr
MJ11
PTS116
REB29
PD12
IN40
CO20

Dans le camp adverse, Ousmane Dieng a compilé 5 points, 4 rebonds et 3 passes. L'ailier n'a pas pu empêcher ce nouveau groupe de s'incliner pour son premier rendez-vous de la saison.

Rudy Gobert domine au rebond, Beringer apporte en sortie de banc

Dans le large succès de Minnesota sur le parquet de Miami (131-106), Rudy Gobert a fait parler sa présence intérieure. Face au secteur intérieur composé notamment de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, le pivot français a capté 15 rebonds, ajoutant 5 points et 1 passe décisive.

Miami Heat 106 - 131 Minnesota Timberwolves · NBA · 21/10/2026

MatchPTSREBPD
Miami HeatGiannis Antetokounmpo3561
Bam Adebayo1574
Andrew Wiggins1121
Bobby Portis741
Nikola Jovic442
Pelle Larsson234
Ryan Conwell001
Simone Fontecchio000
Nick Richards410
Klay Thompson1010
Davion Mitchell11010
Dru Smith000
Tim Hardaway Jr.341
Myron Gardner410
Minnesota TimberwolvesIsaiah Evans010
Joan Beringer061
Ayo Dosunmu1653
Trey Lyles110
Terrence Shannon Jr.1011
Bones Hyland310
Jaylen Clark111
Cody Williams000
Jaden McDaniels1780
Jonathan Kuminga1213
Rudy Gobert5151
Anthony Edwards45103
LaMelo Ball2126

Dans une rencontre largement dominée par Anthony Edwards, auteur de 45 points, Gobzilla a rempli son rôle au rebond, participant à la domination des Timberwolves dans ce secteur.

Son jeune compatriote Joan Beringer a également obtenu du temps de jeu. En 13 minutes, l'ancien intérieur de la SIG Strasbourg et du Cedevita Olimpija Ljubljana a pris 6 rebonds, délivré 1 passe et réalisé 1 contre. Une contribution encourageante dans cette rotation intérieure.

Zaccharie Risacher en difficulté à Dallas, Sidy Cissoko utile à Portland

Transféré à Dallas durant l'intersaison, Zaccharie Risacher doit encore trouver ses repères dans son nouvel environnement. Lors du derby texan perdu face aux Houston Rockets (128-110), l'ailier français a inscrit seulement 4 points, avec un 0/4 derrière la ligne à 3-points.

Malgré ses difficultés offensives, il a apporté dans d'autres compartiments du jeu, terminant avec 6 rebonds, 2 passes décisives et 5 interceptions en 27 minutes.

De son côté, Sidy Cissoko a participé au large succès de Portland face à Phoenix. Utilisé pendant 25 minutes, il a compilé 3 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Des statistiques modestes qui ne reflètent pas entièrement son activité et son rôle de glue guy dans la rotation des Trail Blazers.

Noa Essengue peu utilisé dans la lourde défaite de Chicago

Enfin, Noa Essengue a vécu une première soirée compliquée avec les Chicago Bulls, largement dominés par les Toronto Raptors (135-92). Le Français n'a disputé que 9 minutes dans une rencontre à sens unique.

Chicago, qui a encaissé 43 points dès le premier quart-temps, n'a jamais réussi à rivaliser avec les Canadiens. Les Bulls ont notamment perdu 27 ballons, permettant à Toronto de prendre rapidement le large.

Pour Essengue, cette courte apparition illustre un début de saison où son temps de jeu reste à conquérir aux côtés du rookie Caleb Wilson et de Matas Buzelis.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher

Noa Essengue pourra-t-il trouver sa place dans ce groupe ?

  • Oui
  • Non

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Image Nicolas Flamecourt
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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