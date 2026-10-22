Diabaté et Gobert démarrent fort, Risacher rate sa première : retour sur le lancement de la saison NBA des Français
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La saison NBA 2026-2027 a véritablement démarré ce mercredi 21 octobre, avec plusieurs Français sur les parquets. Moussa Diabaté a particulièrement retenu l'attention lors de la victoire des Hornets contre les Nets (110-103). Bilal Coulibaly et Rudy Gobert ont largement contribué aux succès de leurs franchises, tandis que Zaccharie Risacher et Noa Essengue ont connu des soirées plus délicates.
Moussa Diabaté impressionne déjà !
Pour son premier match de la saison, Moussa Diabaté a livré une prestation complète : 17 points à 7/11 aux tirs (63,6 %), 8 rebonds, 3 passes décisives et surtout 5 interceptions en près de 34 minutes. Une activité remarquable pour un intérieur, qui a également capté cinq rebonds offensifs.
Titulaire dans la raquette des Hornets, le Français a ainsi participé au succès de Charlotte à Brooklyn, confirmant son importance dans la rotation. Tidjane Salaün n'a en revanche pas été utilisé par son entraîneur pour cette rencontre inaugurale.
En face, Nolan Traoré a connu une soirée discrète pour ses débuts dans cette nouvelle saison. Le meneur des Nets n'a disputé que 15 minutes, terminant avec 3 points et 2 rebonds. Une première sortie limitée pour le jeune Français, qui devra trouver sa place dans la rotation de Brooklyn aux côtés de Demin et Mikel Brown Jr.
Bilal Coulibaly très actif en défense, Alexandre Sarr discret
Washington a également commencé sa saison par une victoire face aux Milwaukee Bucks (128-116). Bilal Coulibaly s'est distingué par son activité des deux côtés du terrain, avec 11 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 4 interceptions et 2 contres en 29 minutes.
Au-delà de son apport offensif, l'ancien joueur de Boulogne-Levallois a surtout multiplié les dissuasions. Ses six "stocks" (comptabilisés entre interceptions et contres) témoignent de sa polyvalence.
À ses côtés, Alexandre Sarr s'est montré moins productif. Aux côtés d'un très bon Anthony Davis (34 points), l'intérieur s'est offert 6 points à 3/9 au tir, mais a récupéré 9 rebonds et délivré 2 passes décisives.
Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards) · NBA 2026-2027
|Bilal Coulibaly
|Alexandre Sarr
|MJ
|1
|1
|PTS
|11
|6
|REB
|2
|9
|PD
|1
|2
|IN
|4
|0
|CO
|2
|0
Dans le camp adverse, Ousmane Dieng a compilé 5 points, 4 rebonds et 3 passes. L'ailier n'a pas pu empêcher ce nouveau groupe de s'incliner pour son premier rendez-vous de la saison.
Rudy Gobert domine au rebond, Beringer apporte en sortie de banc
Dans le large succès de Minnesota sur le parquet de Miami (131-106), Rudy Gobert a fait parler sa présence intérieure. Face au secteur intérieur composé notamment de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, le pivot français a capté 15 rebonds, ajoutant 5 points et 1 passe décisive.
Miami Heat 106 - 131 Minnesota Timberwolves · NBA · 21/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Miami Heat
|Giannis Antetokounmpo
|35
|6
|1
|Bam Adebayo
|15
|7
|4
|Andrew Wiggins
|11
|2
|1
|Bobby Portis
|7
|4
|1
|Nikola Jovic
|4
|4
|2
|Pelle Larsson
|2
|3
|4
|Ryan Conwell
|0
|0
|1
|Simone Fontecchio
|0
|0
|0
|Nick Richards
|4
|1
|0
|Klay Thompson
|10
|1
|0
|Davion Mitchell
|11
|0
|10
|Dru Smith
|0
|0
|0
|Tim Hardaway Jr.
|3
|4
|1
|Myron Gardner
|4
|1
|0
|Minnesota Timberwolves
|Isaiah Evans
|0
|1
|0
|Joan Beringer
|0
|6
|1
|Ayo Dosunmu
|16
|5
|3
|Trey Lyles
|1
|1
|0
|Terrence Shannon Jr.
|10
|1
|1
|Bones Hyland
|3
|1
|0
|Jaylen Clark
|1
|1
|1
|Cody Williams
|0
|0
|0
|Jaden McDaniels
|17
|8
|0
|Jonathan Kuminga
|12
|1
|3
|Rudy Gobert
|5
|15
|1
|Anthony Edwards
|45
|10
|3
|LaMelo Ball
|21
|2
|6
Dans une rencontre largement dominée par Anthony Edwards, auteur de 45 points, Gobzilla a rempli son rôle au rebond, participant à la domination des Timberwolves dans ce secteur.
Son jeune compatriote Joan Beringer a également obtenu du temps de jeu. En 13 minutes, l'ancien intérieur de la SIG Strasbourg et du Cedevita Olimpija Ljubljana a pris 6 rebonds, délivré 1 passe et réalisé 1 contre. Une contribution encourageante dans cette rotation intérieure.
Zaccharie Risacher en difficulté à Dallas, Sidy Cissoko utile à Portland
Transféré à Dallas durant l'intersaison, Zaccharie Risacher doit encore trouver ses repères dans son nouvel environnement. Lors du derby texan perdu face aux Houston Rockets (128-110), l'ailier français a inscrit seulement 4 points, avec un 0/4 derrière la ligne à 3-points.
Malgré ses difficultés offensives, il a apporté dans d'autres compartiments du jeu, terminant avec 6 rebonds, 2 passes décisives et 5 interceptions en 27 minutes.
Zaccharie Risacher · Prochains matchs
|Date
|Match
|23/10/2026
|Indiana Pacers - Dallas Mavericks
|25/10/2026
|Dallas Mavericks - San Antonio Spurs
|26/10/2026
|Miami Heat - Dallas Mavericks
|29/10/2026
|Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder
|31/10/2026
|Dallas Mavericks - Houston Rockets
De son côté, Sidy Cissoko a participé au large succès de Portland face à Phoenix. Utilisé pendant 25 minutes, il a compilé 3 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Des statistiques modestes qui ne reflètent pas entièrement son activité et son rôle de glue guy dans la rotation des Trail Blazers.
Noa Essengue peu utilisé dans la lourde défaite de Chicago
Enfin, Noa Essengue a vécu une première soirée compliquée avec les Chicago Bulls, largement dominés par les Toronto Raptors (135-92). Le Français n'a disputé que 9 minutes dans une rencontre à sens unique.
Chicago, qui a encaissé 43 points dès le premier quart-temps, n'a jamais réussi à rivaliser avec les Canadiens. Les Bulls ont notamment perdu 27 ballons, permettant à Toronto de prendre rapidement le large.
Pour Essengue, cette courte apparition illustre un début de saison où son temps de jeu reste à conquérir aux côtés du rookie Caleb Wilson et de Matas Buzelis.
Le débat de la rédaction · À vous de trancher
Noa Essengue pourra-t-il trouver sa place dans ce groupe ?
- Oui
- Non