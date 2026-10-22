La saison NBA 2026-2027 a véritablement démarré ce mercredi 21 octobre, avec plusieurs Français sur les parquets. Moussa Diabaté a particulièrement retenu l'attention lors de la victoire des Hornets contre les Nets (110-103). Bilal Coulibaly et Rudy Gobert ont largement contribué aux succès de leurs franchises, tandis que Zaccharie Risacher et Noa Essengue ont connu des soirées plus délicates.

Moussa Diabaté impressionne déjà !

Pour son premier match de la saison, Moussa Diabaté a livré une prestation complète : 17 points à 7/11 aux tirs (63,6 %), 8 rebonds, 3 passes décisives et surtout 5 interceptions en près de 34 minutes. Une activité remarquable pour un intérieur, qui a également capté cinq rebonds offensifs.

Titulaire dans la raquette des Hornets, le Français a ainsi participé au succès de Charlotte à Brooklyn, confirmant son importance dans la rotation. Tidjane Salaün n'a en revanche pas été utilisé par son entraîneur pour cette rencontre inaugurale.

En face, Nolan Traoré a connu une soirée discrète pour ses débuts dans cette nouvelle saison. Le meneur des Nets n'a disputé que 15 minutes, terminant avec 3 points et 2 rebonds. Une première sortie limitée pour le jeune Français, qui devra trouver sa place dans la rotation de Brooklyn aux côtés de Demin et Mikel Brown Jr.

I really hope Nolan Traore doesn’t get lost in the weeds this upcoming season.



He’s a young fella who has all the right traits and skills to become a special player, I’ll be leading the Traore Train this season and beyond.



Choo, choo!



pic.twitter.com/O9sH4ypRJt — Jac Manuell (@JacManuell) 21 octobre 2026

Bilal Coulibaly très actif en défense, Alexandre Sarr discret

Washington a également commencé sa saison par une victoire face aux Milwaukee Bucks (128-116). Bilal Coulibaly s'est distingué par son activité des deux côtés du terrain, avec 11 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 4 interceptions et 2 contres en 29 minutes.

Au-delà de son apport offensif, l'ancien joueur de Boulogne-Levallois a surtout multiplié les dissuasions. Ses six "stocks" (comptabilisés entre interceptions et contres) témoignent de sa polyvalence.

À ses côtés, Alexandre Sarr s'est montré moins productif. Aux côtés d'un très bon Anthony Davis (34 points), l'intérieur s'est offert 6 points à 3/9 au tir, mais a récupéré 9 rebonds et délivré 2 passes décisives.

Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards) · NBA 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Bilal Coulibaly Alexandre Sarr MJ 1 1 PTS 11 6 REB 2 9 PD 1 2 IN 4 0 CO 2 0

Dans le camp adverse, Ousmane Dieng a compilé 5 points, 4 rebonds et 3 passes. L'ailier n'a pas pu empêcher ce nouveau groupe de s'incliner pour son premier rendez-vous de la saison.

Rudy Gobert domine au rebond, Beringer apporte en sortie de banc

Dans le large succès de Minnesota sur le parquet de Miami (131-106), Rudy Gobert a fait parler sa présence intérieure. Face au secteur intérieur composé notamment de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, le pivot français a capté 15 rebonds, ajoutant 5 points et 1 passe décisive.

Miami Heat 106 - 131 Minnesota Timberwolves · NBA · 21/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Miami Heat Giannis Antetokounmpo 35 6 1 Bam Adebayo 15 7 4 Andrew Wiggins 11 2 1 Bobby Portis 7 4 1 Nikola Jovic 4 4 2 Pelle Larsson 2 3 4 Ryan Conwell 0 0 1 Simone Fontecchio 0 0 0 Nick Richards 4 1 0 Klay Thompson 10 1 0 Davion Mitchell 11 0 10 Dru Smith 0 0 0 Tim Hardaway Jr. 3 4 1 Myron Gardner 4 1 0 Minnesota Timberwolves Isaiah Evans 0 1 0 Joan Beringer 0 6 1 Ayo Dosunmu 16 5 3 Trey Lyles 1 1 0 Terrence Shannon Jr. 10 1 1 Bones Hyland 3 1 0 Jaylen Clark 1 1 1 Cody Williams 0 0 0 Jaden McDaniels 17 8 0 Jonathan Kuminga 12 1 3 Rudy Gobert 5 15 1 Anthony Edwards 45 10 3 LaMelo Ball 21 2 6

Dans une rencontre largement dominée par Anthony Edwards, auteur de 45 points, Gobzilla a rempli son rôle au rebond, participant à la domination des Timberwolves dans ce secteur.

Son jeune compatriote Joan Beringer a également obtenu du temps de jeu. En 13 minutes, l'ancien intérieur de la SIG Strasbourg et du Cedevita Olimpija Ljubljana a pris 6 rebonds, délivré 1 passe et réalisé 1 contre. Une contribution encourageante dans cette rotation intérieure.

Joan Beringer on-ball defense on Bam Adebayo pic.twitter.com/lgBFsmZrLV — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 22 octobre 2026

Zaccharie Risacher en difficulté à Dallas, Sidy Cissoko utile à Portland

Transféré à Dallas durant l'intersaison, Zaccharie Risacher doit encore trouver ses repères dans son nouvel environnement. Lors du derby texan perdu face aux Houston Rockets (128-110), l'ailier français a inscrit seulement 4 points, avec un 0/4 derrière la ligne à 3-points.

Malgré ses difficultés offensives, il a apporté dans d'autres compartiments du jeu, terminant avec 6 rebonds, 2 passes décisives et 5 interceptions en 27 minutes.

De son côté, Sidy Cissoko a participé au large succès de Portland face à Phoenix. Utilisé pendant 25 minutes, il a compilé 3 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Des statistiques modestes qui ne reflètent pas entièrement son activité et son rôle de glue guy dans la rotation des Trail Blazers.

Noa Essengue peu utilisé dans la lourde défaite de Chicago

Enfin, Noa Essengue a vécu une première soirée compliquée avec les Chicago Bulls, largement dominés par les Toronto Raptors (135-92). Le Français n'a disputé que 9 minutes dans une rencontre à sens unique.

Chicago, qui a encaissé 43 points dès le premier quart-temps, n'a jamais réussi à rivaliser avec les Canadiens. Les Bulls ont notamment perdu 27 ballons, permettant à Toronto de prendre rapidement le large.

Pour Essengue, cette courte apparition illustre un début de saison où son temps de jeu reste à conquérir aux côtés du rookie Caleb Wilson et de Matas Buzelis.