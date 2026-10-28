Difuidi savoure sa revanche sur le public de Saint-Quentin, Gailitis dénonce un incident : "On a manqué de respect au club"

Et le cri de Neftali Difuidi a résonné dans tout Pierre-Ratte... L'arrière de la SIG Strasbourg a exulté au buzzer final et a ostensiblement célébré la victoire alsacienne à Saint-Quentin (94-98). Un succès qui lui tenait profondément à cœur.

Applaudi par une partie du public du SQBB lors de la présentation des équipes, l'ancien axonais ne s'est pourtant pas fait que des amis au long de la soirée. Rapidement pris à partie par une autre frange de supporters, il a été de plus en plus exubérant dans ses célébrations, a chambré et a récolté des insultes et des sifflets en retour. D'où le cri de rage à la fin...

𝑵𝒆𝒇𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒂 𝒇𝒂𝒊𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝒆́𝒕𝒊𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒆𝒔 𝒂̀ 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕-𝑸𝒖𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏 ⚡️



23 pts, 2 rebonds, 2 interceptions et 23 d’évaluation : Nef nous a sorti une solide perf hier soir face au SQBB 🔥#gosig #strasbourg pic.twitter.com/2yUBxynApH — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 28 octobre 2026

"M'avoir hué l'an dernier, ça restera toute ma vie dans ma mémoire"

D'autant plus que Neftali Difuidi n'a pas été un passager clandestin du succès de la SIG. Au contraire, avec ses 23 points à 9/14 et le meilleur +/- de la soirée (+18), il a été l'un des grands artisans du retour alsacien.

"Je suis très content", a-t-il dit dans des propos retranscrits par le site officiel de la SIG. "Je n'ai pas aimé comment les supporters se sont comportés l'an dernier avec moi. Me huer contre Paris, me huer contre Gravelines parce qu'on s'était embrouillés, parce qu'il y avait eu des différents, ça restera toute ma vie dans ma mémoire. J'avais un esprit revanchard en revenant ici car je n'ai pas aimé, je suis un compétiteur. Maintenant, je souhaite une bonne saison à Saint-Quentin"

"Des gens nous ont attaqué"

La deuxième mi-temps a tellement été animée que Neftali Difuidi et son coach Janis Gailitis auraient été alpagués sur le chemin de la conférence de presse, selon les dires du Letton

Devant les micros, l'entraîneur de la SIG Strasbourg a donc refusé de répondre à toutes les questions basket, dans une colère froide.

"Mon sentiment sur le match ? Mon sentiment, c'est que des gens nous ont attaqué avec Nef en venant ici (en salle de presse, ndlr). Des spectateurs ont couru vers nous, il n'y avait pas de sécurité, rien : c'est ça mon sentiment. Vous devez faire quelque chose à propos de ça, ce n'est pas sérieux. Je n'ai pas envie de parler basket, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a manqué de respect, qu'on a manqué de respect au club."

Réellement lancé dans le monde professionnel par Saint-Quentin, à la fois en Pro B (en 2021/22) puis en Betclic ÉLITE (l'an dernier), Neftali Difuidi a toutefois quitté la salle de presse avec des mots d'apaisement, remerciant une autre partie du public picard.

Je remercie tous les supporters qui sont venus me voir, me souhaiter la bienvenue, avec beaucoup d'amour. Vous, je ne vous oublierai jamais. C'était super gentil."