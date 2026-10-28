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Difuidi savoure sa revanche sur le public de Saint-Quentin, Gailitis dénonce un incident : "On a manqué de respect au club"

Ancien joueur de Saint-Quentin, Neftali Difuidi a vécu un retour agité à Pierre-Ratte mardi, avec une grosse performance (23 points) et quelques interactions houleuses avec le public. Ravi de sa revanche, l'arrière de la SIG Strasbourg aurait été pris à partie sur le chemin de la conférence de presse avec son entraîneur.
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Résumé
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Difuidi savoure sa revanche sur le public de Saint-Quentin, Gailitis dénonce un incident : "On a manqué de respect au club"
Retour réussi, mais mouvementé, pour Neftali Difuidi à Saint-Quentin
Crédit photo : SQBB Officiel
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Et le cri de Neftali Difuidi a résonné dans tout Pierre-Ratte... L'arrière de la SIG Strasbourg a exulté au buzzer final et a ostensiblement célébré la victoire alsacienne à Saint-Quentin (94-98). Un succès qui lui tenait profondément à cœur.

Applaudi par une partie du public du SQBB lors de la présentation des équipes, l'ancien axonais ne s'est pourtant pas fait que des amis au long de la soirée. Rapidement pris à partie par une autre frange de supporters, il a été de plus en plus exubérant dans ses célébrations, a chambré et a récolté des insultes et des sifflets en retour. D'où le cri de rage à la fin...

"M'avoir hué l'an dernier, ça restera toute ma vie dans ma mémoire"

D'autant plus que Neftali Difuidi n'a pas été un passager clandestin du succès de la SIG. Au contraire, avec ses 23 points à 9/14 et le meilleur +/- de la soirée (+18), il a été l'un des grands artisans du retour alsacien.

"Je suis très content", a-t-il dit dans des propos retranscrits par le site officiel de la SIG. "Je n'ai pas aimé comment les supporters se sont comportés l'an dernier avec moi. Me huer contre Paris, me huer contre Gravelines parce qu'on s'était embrouillés, parce qu'il y avait eu des différents, ça restera toute ma vie dans ma mémoire. J'avais un esprit revanchard en revenant ici car je n'ai pas aimé, je suis un compétiteur. Maintenant, je souhaite une bonne saison à Saint-Quentin"

Neftali DIFUIDI
Neftali DIFUIDI
23
PTS
2
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
94 98
SIG

"Des gens nous ont attaqué"

La deuxième mi-temps a tellement été animée que Neftali Difuidi et son coach Janis Gailitis auraient été alpagués sur le chemin de la conférence de presse, selon les dires du Letton

Devant les micros, l'entraîneur de la SIG Strasbourg a donc refusé de répondre à toutes les questions basket, dans une colère froide.

"Mon sentiment sur le match ? Mon sentiment, c'est que des gens nous ont attaqué avec Nef en venant ici (en salle de presse, ndlr). Des spectateurs ont couru vers nous, il n'y avait pas de sécurité, rien : c'est ça mon sentiment. Vous devez faire quelque chose à propos de ça, ce n'est pas sérieux. Je n'ai pas envie de parler basket, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a manqué de respect, qu'on a manqué de respect au club."

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Réellement lancé dans le monde professionnel par Saint-Quentin, à la fois en Pro B (en 2021/22) puis en Betclic ÉLITE (l'an dernier), Neftali Difuidi a toutefois quitté la salle de presse avec des mots d'apaisement, remerciant une autre partie du public picard.

Je remercie tous les supporters qui sont venus me voir, me souhaiter la bienvenue, avec beaucoup d'amour. Vous, je ne vous oublierai jamais. C'était super gentil."

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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