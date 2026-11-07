Dijon choque la Meilleraie : Shevon Thompson (23 points, 12 rebonds) désarme Cholet !

Effervescentes contre vents et marées, les travées de la Meilleraie ont toutefois assisté à un naufrage défensif, samedi 7 novembre. Quelques jours seulement après s'être offert le scalp du Paris Basketball, qui était jusqu'alors invaincu, Cholet Basket n'a pas su contenir les assauts dijonnais pour espérer enchaîner.

Pire, en présence d'un seul poste 5 naturel - Lynn Kidd -, les hommes de Fabrice Lefrançois ont été dépassés. Dépassés par la domination collective et physique, symbolisée par l'immense match de Shevon Thompson dans la peinture.

Le seul poste 5 choletais expulsé...

La soirée avait déjà pris une drôle de tournure avant le coup d'envoi. Privé de son capitaine Miralem Halilovic, victime d'une rechute aux ischios-jambiers, et avec un Johnathan Williams non qualifié pour cette rencontre de Betclic ELITE en raison des démarches réglementaires de réintégration, Cholet s'était présenté avec un secteur intérieur extrêmement appauvri.

Seul pivot de métier disponible, Lynn Kidd a vécu un calvaire. L'intérieur américain a même été expulsé après 25 minutes de jeu, après s'être vu siffler une deuxième faute antisportive...

Shevon Thompson en patron, les arrières au diapason

Les Dijonnais, un temps menés de dix points par les assauts d'Aaron Towo-Nansi ou encore Tony Snell, ont ensuite déroulé leur jeu. Une démonstration bourguignonne qui porte avant tout le sceau de Shevon Thompson.

Monstrueux dans la raquette, le pivot a régné sans partage avec 23 points à 8/10 aux tirs, 12 rebonds et 33 d'évaluation en seulement 23 minutes de jeu ! À ses côtés, Justin Bibbins (17 points) et Elwin Ndjock ont apporté de l'énergie et de la percussion, pour une marque très très lourde à l'arrivée.

Dans le dernier quart, le sursaut d'orgueil des locaux n'a servi qu'à alléger l'addition (71-97). L'issue de la rencontre étaint scellée depuis bien longtemps... Grâce à cette démonstration d'autorité à l'extérieur, la JDA Dijon reprend sa marche en avant tout en haut du classement.

Pour Cholet, l'exploit contre Paris n'aura pas encore de lendemain. Les Maugeois devront vite tourner la page : dès ce mardi 10 novembre, ils retrouveront les parquets européens en Basketball Champions League face au Spartak Subotica, où le retour de Johnathan Williams dans l'équation viendra enfin soulager une peinture choletaise choquée...