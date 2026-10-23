C’était le duel des extrêmes ce vendredi soir en Betclic ÉLITE, entre les leaders du classement et les avant-derniers. Forte de quatre succès consécutifs, la JDA Dijon se déplaçait sur le parquet du Saint-Quentin Basket-Ball.

Match accroché

Mais le SQBB semble être sur la bonne voie, à l’image de leur dernier match à domicile, lorsqu’ils menaient de 19 points contre Le Mans avant de s’écrouler. Le club axonais pouvait aussi compter sur l’arrivée du pigiste Aurèle Brena-Chemille, qui a connu son premier entraînement aujourd’hui et fut qualifié par la LNB quelques heures avant le match (6 points au final). Un renfort bienvenu dans le secteur de la création pour le dernier budget du championnat.

Et en effet, le SQBB a bien mieux résisté que ne l’indiquait l’écart de classement. Face à la meilleure attaque du championnat (128,2 d’Offensive Rating et plus de 93 points marqués par match pour Dijon), la pire défense (123,8 de Defensive Rating et 99 points encaissés par match) ne s’incline que de 10 points (81-91).

Il y a même eu un money-time accroché, grâce notamment à des fulgurances dans le dernier quart-temps d’Erick Neal (en double-double avec 13 points et 12 passes décisives). « Au final, ils ont quand même une équipe remplie de talent et qui joue beaucoup sur l’euphorie » avait justement analysé le coach dijonnais Vincent Dumestre au Bien Public avant la rencontre.

⏱️ | Dijon s’impose sur le parquet de Saint-Quentin !#BetclicELITE pic.twitter.com/zceevW3b1R — DAZN France (@DAZN_FR) 23 octobre 2026

La JDA en 5-0

Mais forte d’une maîtrise dans la raquette (42 rebonds à 32) et d’un excellent contrôle de la balle (23 passes décisives, pour 8 turnovers), la JDA s’en sort. Avec cinq victoires en autant de matchs, ils prennent une longueur d’avance sur leurs concurrents, en attendant les résultats de l’ASVEL et Paris. « Il faut qu’on engrange tout ce qu’on peut le plus tôt possible pour atteindre les objectifs à moyen-terme (Leaders Cup), donc il faut enchaîner », annonçait Vincent Dumestre avant la rencontre. Objectif rempli.

En face, le coach saint-quentinois Raphaël Pascual a tenté des choses, à l'image de cette défense de zone qui fut très présente, ou encore des remplaçants qui ont joué plus de minutes que les titulaires. Un bon choix au vu des plus/minus des deux cinq. C'est grâce à ces derniers que le SQBB est revenu à quatre points (79-83), avant de subir deux gros shoots de Silas Melson (22 points).

Ce dernier, en plus d'un Shevon Thompson percutant dans la raquette (12 points, 15 rebonds) ont pesé sur la rencontre. Sans compter sur le... 5/5 à 3-points de Kregor Hermet, qui termine à 19 points. Tout roule pour cette équipe dijonnaise, au complet depuis le retour d'entorse de Tom Audry. Nouvelle occasion face à une autre équipe de fond de tableau la semaine prochaine, à domicile contre Nancy.