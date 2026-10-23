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Dijon remporte le duel des extrêmes à Saint-Quentin, mais non sans résistance adverse

Betclic ÉLITE - La JDA Dijon a décroché une cinquième victoire consécutive en championnat en s'imposant sur le parquet du Saint-Quentin Basket-Ball (81-91), grâce à une maîtrise dans la raquette et un excellent contrôle de balle.
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Dijon remporte le duel des extrêmes à Saint-Quentin, mais non sans résistance adverse
La joie des Dijonnais
Crédit photo : FOXAEP
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C’était le duel des extrêmes ce vendredi soir en Betclic ÉLITE, entre les leaders du classement et les avant-derniers. Forte de quatre succès consécutifs, la JDA Dijon se déplaçait sur le parquet du Saint-Quentin Basket-Ball.

Match accroché

Mais le SQBB semble être sur la bonne voie, à l’image de leur dernier match à domicile, lorsqu’ils menaient de 19 points contre Le Mans avant de s’écrouler. Le club axonais pouvait aussi compter sur l’arrivée du pigiste Aurèle Brena-Chemille, qui a connu son premier entraînement aujourd’hui et fut qualifié par la LNB quelques heures avant le match (6 points au final). Un renfort bienvenu dans le secteur de la création pour le dernier budget du championnat.

Et en effet, le SQBB a bien mieux résisté que ne l’indiquait l’écart de classement. Face à la meilleure attaque du championnat (128,2 d’Offensive Rating et plus de 93 points marqués par match pour Dijon), la pire défense (123,8 de Defensive Rating et 99 points encaissés par match) ne s’incline que de 10 points (81-91).

Erick NEAL
Erick NEAL
13
PTS
4
REB
12
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
81 91
JDA

Il y a même eu un money-time accroché, grâce notamment à des fulgurances dans le dernier quart-temps d’Erick Neal (en double-double avec 13 points et 12 passes décisives). « Au final, ils ont quand même une équipe remplie de talent et qui joue beaucoup sur l’euphorie » avait justement analysé le coach dijonnais Vincent Dumestre au Bien Public avant la rencontre.

La JDA en 5-0

Mais forte d’une maîtrise dans la raquette (42 rebonds à 32) et d’un excellent contrôle de la balle (23 passes décisives, pour 8 turnovers), la JDA s’en sort. Avec cinq victoires en autant de matchs, ils prennent une longueur d’avance sur leurs concurrents, en attendant les résultats de l’ASVEL et Paris. « Il faut qu’on engrange tout ce qu’on peut le plus tôt possible pour atteindre les objectifs à moyen-terme (Leaders Cup), donc il faut enchaîner », annonçait Vincent Dumestre avant la rencontre. Objectif rempli.

Silas MELSON
Silas MELSON
22
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
81 91
JDA

En face, le coach saint-quentinois Raphaël Pascual a tenté des choses, à l'image de cette défense de zone qui fut très présente, ou encore des remplaçants qui ont joué plus de minutes que les titulaires. Un bon choix au vu des plus/minus des deux cinq. C'est grâce à ces derniers que le SQBB est revenu à quatre points (79-83), avant de subir deux gros shoots de Silas Melson (22 points).

Shevon THOMPSON
Shevon THOMPSON
12
PTS
15
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
81 91
JDA

Ce dernier, en plus d'un Shevon Thompson percutant dans la raquette (12 points, 15 rebonds) ont pesé sur la rencontre. Sans compter sur le... 5/5 à 3-points de Kregor Hermet, qui termine à 19 points. Tout roule pour cette équipe dijonnaise, au complet depuis le retour d'entorse de Tom Audry. Nouvelle occasion face à une autre équipe de fond de tableau la semaine prochaine, à domicile contre Nancy.

Saint-Quentin 81 - 91 Dijon · Betclic ELITE 2026-2027 · 23/10/2026

Leaders

Saint-QuentinDijon
PTSAxel Toupane 14Silas Melson 22
REBShekinah Munanga 10Shevon Thompson 15
PDErick Neal 12Justin Bibbins 9

Statistiques d'équipe

Saint-QuentinDijon
TIRS45,7 %52,9 %
3PTS9/2911/28
LF8/178/14
REB3242
RO1112

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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