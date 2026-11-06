Doc Rivers fracasse Giannis Antetokounmpo : « Son QI basket n'est pas extraordinaire »

Giannis Antetokounmpo est l'un des joueurs les plus dominants de sa génération. Avec son physique exceptionnel, sa polyvalence et son impact des deux côtés du terrain, l'intérieur grec s'est imposé comme une référence en NBA. Pourtant, malgré une carrière déjà impressionnante, le double MVP reste perfectible aux yeux de certains observateurs.

Doc Rivers tells Bill Simmons it was so hard for him to coach Giannis Antetokounmpo during his tenure with the Milwaukee Bucks:



“He’s not easy. He plays at this crazy downhill pace. He’s really a difficult guy. He has this great passing ability, but he doesn’t have a super-high… — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 6 novembre 2026

Doc Rivers ne mâche pas ses mots sur son ancien joueur

C'est notamment le cas de Doc Rivers. L'ancien entraîneur des Bucks a côtoyé l'intérieur de 31 ans entre 2023 et 2026, mais n'a pas hésité à critiquer publiquement son ancien joueur lors de son passage dans le podcast « The Bill Simmons Podcast ».

Les propos de l'ancien technicien sont particulièrement sévères envers l'une des principales stars de la ligue. Selon lui, The Greek Freak possède un talent exceptionnel, mais manque encore de maîtrise dans certaines situations offensives.

DRAYMOND GREEN REJECTS GIANNIS ANTETOKOUNMPO AT THE RIM 🚫



pic.twitter.com/7beZkhXVpg — ClutchPoints (@ClutchPoints) 6 novembre 2026

« Il n'est pas facile à gérer. Il joue à un rythme effréné. C'est vraiment un joueur difficile. Il a un talent exceptionnel pour les passes, mais son intelligence de jeu n'est pas extraordinaire. Il n'a qu'une seule façon de jouer : à chaque action, il veut forcer le jeu. J'aurais aimé qu'il apprenne à mieux exécuter ses actions », a déclaré le coach intronisé au Hall of Fame cette année.

Giannis Antetokounmpo, un monstre individuel

Ainsi, ses critiques interrogent puisque le champion NBA 2021 a continué d'afficher des statistiques impressionnantes sous ses ordres. Durant les trois saisons passées avec Glenn "Doc" Rivers, Giannis se hissait à chaque fois au rang des meilleurs joueurs de la ligue.

Giannis Antetokounmpo says he is the best two way player of his era:



“In my era, best two way player. I can prove it. Best defensive player, and MVP.”



(h/t @TheHeatCentral ) pic.twitter.com/s633ozY8wt — NBACentral (@TheDunkCentral) 30 octobre 2026

Le joueur a également enchaîné deux saisons à 30,4 points de moyenne, terminant à chaque fois dans le top 5 du classement MVP et intégrant la All-NBA First Team. Un palmarès individuel important que Doc Rivers ne remet pas en cause tout en distillant quelques conseils au nouveau joueur du Heat.

Une question d'exécution pour le Greek Freak

« Ce qu'il doit encore apprendre, c'est l'importance de l'exécution. Il faut se concentrer pleinement sur la précision des gestes, que ce soit à l'entraînement ou lors des séances de tirs. Heureusement, il a maintenant un entraîneur qui excelle dans ce domaine ».

Une remarque faisant référence à Erik Spoelstra, à la tête de Miami depuis 2008. Doc Rivers estime que le technicien floridien possède les qualités nécessaires pour aider Giannis Antetokounmpo à franchir un nouveau cap.

Miami compte sur son leader

D'ailleurs les Floridiens en ont bien besoin en ce moment car leur début de saison se révèle très décevant. Le Heat ne compte que 3 victoires après 9 matchs et ce malgré le rendement exceptionnel du Grec (27,3 points, 12,7 rebonds, 5,6 passes de moyenne).

Son impact s'avère considérable, mais les autres joueurs peinent à se mettre au niveau. Ainsi, les critiques de Doc Rivers apparaissent comme recevables mais les statistiques du 10 fois All-Star témoignent d'une domination toujours aussi impressionnante.