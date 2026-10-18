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Domnick Bridgewater va jouer ailleurs qu'en France pour la première fois de sa carrière professionnelle

Formé à Fos-sur-Mer, et pensionnaire des championnats français ces huit dernières saisons, Domnick Bridgewater a signé un contrat au Brésil.
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Résumé
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Domnick Bridgewater va jouer ailleurs qu'en France pour la première fois de sa carrière professionnelle
Domnick Bridgewater sous ses nouvelles couleurs brésiliennes
Crédit photo : Gabriella Garbim
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Arrivé en France, à l'âge de 18 ans, en 2018, Domnick Bridgewater va prendre son envol loin des parquets tricolores pour la première fois, désormais doté du statut de JFL et d'un passeport français.

Entre-temps, le Bahaméen est devenu une figure identifiable de tous les championnats, hormis la Betclic ÉLITE. Passé par les Espoirs, la Nationale 3, la Nationale 2, la Nationale 1 et l'ÉLITE 2, il aura souvent figuré parmi les meilleurs marqueurs des ligues qu'il a fréquenté : n°2 en NM3 en 2020, n°1 en NM1 la saison dernière (18,4 points de moyenne), les deux fois avec Fos-Provence, son club formateur.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Dominick Bridgewater.jpg
Domnick BRIDGEWATER
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 26 ans (14/05/2000)
Nationalités:
logo bah.jpg
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
18,4
#3
REB
2,1
#258
PD
4,2
#35

Également passé par le Pays Salonais, Avignon et Champagne Basket, pour sa seule vraie excursion en LNB (10,9 points de moyenne en Pro B en 2024/25) et loin du Sud de la France, Domnick Bridgewater va découvrir un tout autre type de basket.

Le meneur star de la sélection des Bahamas a opté pour le Brésil, embauché par le finaliste du championnat local, le Pinheiros Sao Paulo. Une signature qui lui permettra également de connaître les joies d'une compétition continentale puisque sa nouvelle équipe disputera la BCL Americas.


Brésil
Brésil
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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