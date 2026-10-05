Donatas Motiejunas retrouve Nick Calathes chez un candidat sérieux à l'EuroCup !

Alors que l'AS Monaco semble se mourir lentement, et disparaître de la carte des compétitions européennes, ses exfiltrés de l'automne 2025 se voient parallèlement réunis sous un même maillot d'EuroCup. Libre depuis son départ de l'Etoile Rouge de Belgrade, Donatas Motiejunas rejoint officiellement la raquette du PAOK Salonique.

Sous la tunique rayée noir et blanc, il formera un axe 1-5 d'expérience avec Nick Calathes, autre joueur que l'ASM avait rapidement fait partir l'an dernier.

Pilier de Monaco, relancé à Belgrade

Qu'il semble bien loin, au vu des événements, le temps où Donatas Motiejunas (2,13 m, 36 ans) était la première grosse signature monégasque… C'était à l'été 2021, pour les débuts de la Roca Team en EuroLeague. L'intérieur aura tout de même passé quatre saisons sur le Rocher, pour un total de 278 rencontres. Le temps surtout de marquer l'histoire récente du club, et garnir l'armoire à trophées de deux titres de champion de France (2023 et 2024), une Coupe de France (2023) et deux participations au Final Four de l'EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Donatas MOTIEJUNAS Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 36 ans (20/09/1990) Nationalités: Stats 2026-2027 / Qualif' Coupe du Monde PTS 4 #185 REB 1,5 #198 PD 1,5 #128

Sa place dans l'effectif a néanmoins été remise en question à l'automne 2025, après l'arrivée d'un autre ancien pivot européen de NBA : Daniel Theis. Devenu de trop, il avait d'abord été prêté pour trois mois à l'Étoile Rouge de Belgrade, retrouvant par la même occasion son ancien entraîneur Saša Obradović.

En Serbie, l'intérieur a rapidement convaincu les décideurs belgradois de le conserver au-delà du prêt. Précieux en EuroLeague comme dans la Ligue adriatique, Motiejunas a finalement porté le maillot rouge et blanc jusqu'en juin dernier.

Retrouvailles avec Nick Calathes au PAOK

Passant l'été sans nouvelle destination, c'est désormais sous un autre maillot rayé, noir et blanc, que Donatas Motiejunas tentera d'exporter ses talents. À Thessalonique, le Lituanien retrouve un complice de choix en Nick Calathes. Lui aussi rapidement exfiltré de la Principauté fin octobre 2025, le meneur grec avait signé au PAOK en mai dernier.

L'international hellène s'est d'ailleurs déjà illustré lors des deux victoires en deux matchs officiels du PAOK. Victoire sur Mykonos en ouverture du championnat, avec 7 passes décisives de Calathès. Et victoire encore, en EuroCup, face à Manresa (93-78), avec une copie noiricie par le vétéran : 13 points, 9 rebonds et 5 passes décisives.

La signature de Motiejunas vient donc parachever la construction d'un effectif très ambitieux et déjà fonctionnel, dirigé par Andrea Trinchieri. En plus de Calathes, le PAOK s'était considérablement armé durant l'été en recrutant Cedi Osman ou encore Trevor Hudgins parmi d'autres. Bourreau du Panathinaïkos en SuperCoupe, le club de Thessalonique s'impose comme un redoutable candidat à la victoire en EuroCup.