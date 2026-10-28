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Double-échec en EuroCup : Le Mans et Bourg se mettent en difficulté

EuroCup - La JL Bourg s'est inclinée de 19 points à Chemnitz (96-77) et un MSB décimé a cédé face à l'Hapoël Jerusalem (83-90), laissant les deux clubs français dans une position délicate au classement.
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Double-échec en EuroCup : Le Mans et Bourg se mettent en difficulté
Samuel et Woodbury, les 2 meilleurs marqueurs burgiens ce soir
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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Chemnitz 96-77 Bourg

En déplacement sur le parquet de Chemnitz, la JL Bourg espérait confirmer sa première victoire européenne la semaine dernière. L'obstacle s'est révélé trop grand. Face à un club allemand en 3-1 en EuroCup mais lanterne rouge de Bundesliga, les champions en titre burgiens avaient pourtant toutes leurs chances.

Ben BURNHAM
Ben BURNHAM
22
PTS
11
REB
1
PDE
Logo EuroCup
CHE
96 77
JLB

D’autant plus grâce aux grands débuts d’Hugo Robineau (convaincant avec 10 points et 5 passes décisives ce soir). Lionel Gaudoux l’avait dit la semaine dernière : « On n’a pas de doutes sur ce qu’on peut faire en EuroCup. J’ai dit aux gars qu’on devait continuer à croire en nous, qu’on était sur la bonne voie. »

C’est donc un coup d’arrêt qui n’a laissé que très peu de temps aux Burgiens pour profiter de leur premier succès. Et pas des moindres, avec une défaite de 19 points, dans un match où l’écart est même monté à… +31. « Chemnitz a joué un bon match, avec beaucoup d’intensité et d’énergie. Pas comme nous » a tout simplement résumé, presque dépité, Freddy Fauthoux au micro de l’EuroLeague TV.

Tyrese SAMUEL
Tyrese SAMUEL
16
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroCup
CHE
96 77
JLB

Les 16 points de Tyrese Samuel et les 14 unités de Trey Woodbury n'ont pas suffi à endiguer l'hémorragie, surtout par manque de volonté. Un revers brutal face à un concurrent direct à la qualification au tour suivant. La JL se retrouve avant-dernière de son groupe avec un bilan de 1 victoire pour 4 défaites.

Le Mans 83-90 Hapoël Jerusalem

Le MSB savait que la tâche serait difficile ce mercredi soir. Pas de Wilfried Yeguete (dont le remplaçant Nathan Kuta est attendu ce week-end), ni de TaShawn Thomas, et la raquette mancelle se trouvait réduite à Lucas Dufeal et une ribambelle de jeunes âgés de 20 ans ou moins : Swann Penda, Madiba Diaby-Cissé et Tyler Beracou. Sans compter que Melvin Ajinça manquait aussi sur les ailes.

Lucas DUFEAL
Lucas DUFEAL
14
PTS
7
REB
1
PDE
Logo EuroCup
MSB
83 90
HAP

« Mes gars ont été très courageux ce soir, il nous manquait tous nos intérieurs. C’était très dur d’égaler la physicalité de l’Hapoël. On s’est bien battus, on a eu une chance, mais ça n’est pas passé » a déclaré Guillaume Vizade après la rencontre.

L’Hapoël Jerusalem, en 4-0 avant la rencontre, était un adversaire trop dur à affronter dans ces conditions. Coaché par Sasa Obradovic, le club israélien a pris les devants en début de rencontre, et n’a rien lâché à part un trou dans le troisième quart-temps, dont les Manceaux ont failli profiter.

Des gros shoots de Jordan King (20 points) et Moses Wood (18 points) auraient pu faire pencher la balance. Mais les nombreux turnovers dûs à la jeunesse (17, dont 8 pour les quatre jeunes de moins de 20 ans) ont aussi été fatals. Avec son bilan de 2-3, le MSB se retrouve cinquième et premier hors zone de qualification, derrière les quatre clubs avec un bilan positif.

Le Mans 83 - 90 Hapoel Jerusalem · EuroCup 2026-2027 · 28/10/2026

Leaders

Le MansHapoel Jerusalem
PTSJordan King 20Kenny Lofton Jr. 15
REBLéopold Delaunay 8Devontae Cacok 7
PDCarlos Stewart 4Shake Milton 6

Statistiques d'équipe

Le MansHapoel Jerusalem
TIRS41,4 %52,3 %
3PTS10/307/20
LF15/2115/20
REB3835
RO1611

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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