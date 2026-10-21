Doublement blessé, Evan Fournier rejoint l'infirmerie de l'Olympiakos pour plusieurs matchs
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Alors qu'il restait sur sa plus grande performance du début de saison lors de l'historique renversement de l'Olympiakos à Valence, Evan Fournier a été stoppé dans son élan.
Le champion d'Europe, MVP du Final Four, est à la fois blessé à l'épaule et au genou, ce qui devrait le tenir éloigné des parquets pour une vingtaine de jours.
Selon le bulletin médical de l'Olympiakos, il souffre d'un important hématome à l'épaule gauche et d'une entorse du ligament collatéral médial du genou droit.
Certainement forfait pour les quatre prochains matchs d'EuroLeague, à commencer par le choc de la semaine face au Fenerbahçe, Evan Fournier peut espérer revenir pour la réception de Dubaï le 12 novembre.