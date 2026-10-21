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Doublement blessé, Evan Fournier rejoint l'infirmerie de l'Olympiakos pour plusieurs matchs

Touché à l'épaule et au genou, Evan Fournier va manquer les prochains matchs de l'Olympiakos. L'arrière français devrait être absent pour une vingtaine de jours.
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Résumé
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Doublement blessé, Evan Fournier rejoint l'infirmerie de l'Olympiakos pour plusieurs matchs
Evan Fournier est out pour une vingtaine de jours
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Alors qu'il restait sur sa plus grande performance du début de saison lors de l'historique renversement de l'Olympiakos à Valence, Evan Fournier a été stoppé dans son élan.

Le champion d'Europe, MVP du Final Four, est à la fois blessé à l'épaule et au genou, ce qui devrait le tenir éloigné des parquets pour une vingtaine de jours.

PROFIL JOUEUR
evan_fournier_2026-2027_profile.png
Evan FOURNIER
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 33 ans (29/10/1992)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
11,3
#50
REB
2,2
#144
PD
2,7
#54

Selon le bulletin médical de l'Olympiakos, il souffre d'un important hématome à l'épaule gauche et d'une entorse du ligament collatéral médial du genou droit.

Certainement forfait pour les quatre prochains matchs d'EuroLeague, à commencer par le choc de la semaine face au Fenerbahçe, Evan Fournier peut espérer revenir pour la réception de Dubaï le 12 novembre.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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