Doublement blessé, Evan Fournier rejoint l'infirmerie de l'Olympiakos pour plusieurs matchs

Alors qu'il restait sur sa plus grande performance du début de saison lors de l'historique renversement de l'Olympiakos à Valence, Evan Fournier a été stoppé dans son élan.

Le champion d'Europe, MVP du Final Four, est à la fois blessé à l'épaule et au genou, ce qui devrait le tenir éloigné des parquets pour une vingtaine de jours.

PROFIL JOUEUR Evan FOURNIER Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 33 ans (29/10/1992) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 11,3 #50 REB 2,2 #144 PD 2,7 #54

Selon le bulletin médical de l'Olympiakos, il souffre d'un important hématome à l'épaule gauche et d'une entorse du ligament collatéral médial du genou droit.

Certainement forfait pour les quatre prochains matchs d'EuroLeague, à commencer par le choc de la semaine face au Fenerbahçe, Evan Fournier peut espérer revenir pour la réception de Dubaï le 12 novembre.