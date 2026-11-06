Draft NBA 2027 : Hugo Yimga-Moukouri seulement 28e pour ESPN

La Draft NBA 2027 est encore loin, mais les premières tendances se dessinent. Alors que la saison NCAA vient tout juste de débuter, ESPN a publié, ce jeudi 5 novembre, son classement des 100 meilleurs prospects susceptibles de se présenter à la prochaine Draft. Et Hugo Yimga-Moukouri, considéré comme l'un des principaux espoirs français de la génération 2008, n'occupe que la 28e place. L'ailier de Nanterre 92 reste néanmoins le premier Français de cette liste établie par Jeremy Woo, qui comprend également Cameron Houindo (55e) et Marc-Owen Fodzo Dada (95e).

Ce classement ne constitue pas une simulation de Draft. Il s'agit d'une évaluation individuelle des prospects, réalisée à partir des observations du journaliste d'ESPN et des informations recueillies auprès des scouts et dirigeants NBA. Il est donc appelé à évoluer au fil de la saison 2026-2027.

Hugo Yimga-Moukouri, premier Français mais seulement 28e

À la 28e place, Hugo Yimga-Moukouri se situe actuellement à la frontière entre le premier et le deuxième tour de la Draft NBA 2027. Une position relativement modeste pour l'ailier de Nanterre, dont le potentiel suscite de l'intérêt, mais qui ne figure pas parmi les 25 premiers prospects retenus par ESPN.

PROFIL JOUEUR Hugo YIMGA-MOUKOURI Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 18 ans (03/07/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 11 #51 REB 6,2 #11 PD 0,7 #144

Ce classement reste une photographie du début de saison. Jeremy Woo souligne d'ailleurs le caractère particulièrement ouvert de cette cuvée 2027, jugée moins prometteuse que les précédentes par plusieurs franchises NBA. Les jeunes joueurs devront notamment convaincre face à une concurrence universitaire expérimentée, renforcée par les nouvelles règles d'éligibilité en NCAA.

Pour Yimga-Moukouri, ailier physique et athlétique, les prochains mois seront donc importants afin de faire évoluer son évaluation auprès des observateurs américains. Sa présence en Betclic ELITE et BCL avec Nanterre lui offre l'occasion de se mesurer à des joueurs professionnels avant une éventuelle arrivée en NBA.

Cameron Houindo et Marc-Owen Fodzo Dada également dans le Top 100

Deux autres Français apparaissent dans le classement d'ESPN. Cameron Houindo (2,05 m, 18 ans), intérieur évoluant au Cedevita Olimpija Ljubljana, occupe la 55e position. Il se situe ainsi dans la zone correspondant théoriquement à la fin du deuxième tour, même si cette liste ne préjuge pas des décisions des franchises. Le nordiste réalise un début de saison très discret.

PROFIL JOUEUR Cameron HOUINDO Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 18 ans (10/01/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / ABA Liga PTS 3 #201 REB 3 #102 PD 0 #229

Plus loin, Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m, 19 ans), arrière de l'ASVEL né en 2006 (et donc U21), est classé 95e. L'ancien joueur de Challans et Nancy a réalisé une grosse première en EuroLeague contre le Maccabi Tel-Aviv, mais depuis il montre ses limites technico-tactiques en attaque, à l'heure actuelle.

Mouhamed Faye, le pivot sénégalais du Paris Basketball, 93e

La Betclic ELITE compte un autre représentant dans cette liste avec Mouhamed Faye, intérieur sénégalais du Paris Basketball. ESPN le positionne à la 93e place, juste devant Marc-Owen Fodzo Dada.

PROFIL JOUEUR Mouhamed FAYE Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 21 ans (05/02/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 6 #152 REB 3,8 #56 PD 1,2 #144

Tyran Stokes en tête d'une Draft 2027 très ouverte

Au sommet du classement, ESPN place Tyran Stokes, ailier de Kansas, devant le Slovène Stefan Joksimovic, qui évolue à Baskonia, et Bruce Branch III, joueur de BYU. Jordan Smith Jr. (Arkansas) et Caleb Holt (Arizona) complètent le Top 5.

Contrairement à certaines promotions précédentes, la cuvée 2027 ne possède pas encore de favori incontestable. ESPN explique que les franchises anticipent une Draft moins relevée, notamment en raison d'une génération de freshmen considérée comme moins forte.

Le développement du système de rémunération des joueurs universitaires (NIL) pourrait également influencer la composition de cette Draft. Certains prospects susceptibles d'être sélectionnés pourraient privilégier une année supplémentaire en NCAA plutôt que de rejoindre immédiatement la NBA.

Cette incertitude pourrait profiter aux joueurs capables de progresser rapidement au cours de la saison. Pour Hugo Yimga-Moukouri et les autres Français, le classement de novembre ne constitue donc qu'un premier repère.