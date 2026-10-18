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"Du caractère" pour la JDA Dijon, victorieuse à Gravelines et toujours invaincue !

Le match des extrêmes n'a pas accouché d'une surprise. Co-leader, la JDA Dijon l'a emporté face au BCM Gravelines-Dunkerque (83-92), toujours sevré de victoire.
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Résumé
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"Du caractère" pour la JDA Dijon, victorieuse à Gravelines et toujours invaincue !
Shevon Thompson et la JDA Dijon au-dessus de la mêlée
Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque
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Au milieu des deux pensionnaires EuroLeague qui se tirent la bourre en tête du classement, l'ASVEL et Paris, la JDA Dijon était régulièrement oubliée ces derniers jours. Mais il va falloir s'y habituer parce que l'équipe bourguignonne n'est visiblement pas prête de lâcher le morceau !

Le BCM ne décolle pas

En déplacement à Dunkerque, les hommes de Vincent Dumestre ont fait respecter la hiérarchie. Une équipe fanny d'un côté, une équipe invaincue de l'autre : la glorieuse incertitude de la Betclic ÉLITE a, pour une fois, déçue puisqu'il n'y a eu aucune surprise au Stade des Flandres (83-92).

Gravelines 83 - 92 Dijon · Betclic ELITE 2026-2027 · 18/10/2026

Leaders

GravelinesDijon
PTSJacob Gilyard 16Elwin Ndjock 19
REBMikael Hopkins 5Shevon Thompson 11
PDJacob Gilyard 11Justin Bibbins 6

Statistiques d'équipe

GravelinesDijon
TIRS45,5 %59 %
3PTS7/264/15
LF16/1916/17
REB2634
RO76

Une cinquième victoire consécutive de la JDA toutefois pas dénuée d'une certaine frayeur. Alors que Dijon avait compté jusqu'à 14 points d'avance en début de deuxième mi-temps (44-58, 22e minute), Gravelines a pourtant embarqué le co-leader dans un match extrêmement serré lorsque Jacob Gilyard (16 points et 11 passes décisives) a ramené le BCM à un point.

Jacob GILYARD
Jacob GILYARD
16
PTS
3
REB
11
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
83 92
JDA

Bibbins plie le match

Les Nordistes ont même eu le tir pour passer devant, mais le money-time a été scellé par un petit bonhomme de 173 centimètres. Après le festival David Holston la semaine dernière, c'est Justin Bibbins qui a cette fois plié la rencontre (16 points et 6 passes décisives), laissant Gravelines en seule équipe sans victoire.

Justin BIBBINS
Justin BIBBINS
16
PTS
2
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
83 92
JDA

L'ancien meneur palois a pris le relais d'Elwin Ndjock, meilleur marqueur du jour avec ses 19 points, et Shevon Thompson, auteur de son deuxième double-double de la saison avec 17 points à 100% et 11 rebonds.

Elwin NDJOCK
Elwin NDJOCK
19
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
83 92
JDA

"Il y avait tout pour perdre pied"

"Je souligne le caractère de l’équipe", a salué le coach Vincent Dumestre dans les colonnes du Bien Public. "C’est vraiment ce sur quoi je veux insister parce que quand ils reviennent à un point, à l’extérieur, il y a tous les ingrédients pour perdre pied et que le money-time ne soit pas du tout dans notre sens. C’est très positif comment on a géré les cinq dernières minutes."

Dijon
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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