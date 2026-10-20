Au lieu des 10 matchs prévus, il n’y en a finalement eu que 9. Le Fos-Poitiers a en effet été reporté de 24 heures en raison des très fortes intempéries survenues dans les Bouches-du-Rhône. Le match entre Hyères-Toulon et Le Havre a aussi failli y passer pour les mêmes raisons. Et en parlant de déluge, un autre a eu lieu chez les leaders de l’ÉLITE 2, qui ont tous perdu ce soir. De quoi rebattre les cartes en tête du classement.

Les séries sont faites pour s’arrêter. Denain, dernière équipe invaincue dans la division, ne pouvait pas y échapper, un jour ou l'autre. Premier coup d’arrêt dans le début de saison surprise des Nordistes, qui sont tombés à l’autre bout de la France, du côté d’Antibes (91-82).

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour les Sharks, qui venaient de perdre contre… la lanterne rouge Fos la semaine dernière. Cette fois, ils furent au niveau défensivement, comme le prouvent leurs 14 interceptions, provoquant une grosse maladresse denaisienne (22 turnovers, 4/20 à 3-points…). Après avoir fait chuter Orléans et Roanne en coupe de France, les Sharks s’offrent un nouveau cador.

Un nouveau podium

Alors qu’ils étaient tous dans le quatuor de tête derrière Denain il y a deux semaines, les trois clubs normands ont perdu ce soir. À commencer par Caen — toujours sans sa star Lee Moore pour raisons familiales — qui s’est incliné face aux Béliers de Quimper (72-81) d’un Philippe Da Silva qui connaît très bien la ville.

Pour Évreux, c’est face à Nantes qu’est venue la deuxième défaite de la saison (82-97). Le coach nantais Rémy Valin, de retour dans un club qu’il a entraîné, sera ravi des 27 passes décisives pour seulement 8 turnovers de ses joueurs. Tout comme des 18 points en sortie de banc du revenant Wendell Davis Jr. Enfin, le STB Le Havre de Lauriane Dolt perd encore face au HTV (83-81), et dégringole en 16e position. Ce match était aussi marqué par les grands débuts en ÉLITE 2 d'Axel Julien (6 points), 11 ans après son dernier passage à Hyères.

Derrière le leader Denain se positionnent désormais… dix équipes à égalité (3 victoires, 2 défaites) ! Le promu Levallois garde sa quatrième place au départage, malgré sa défaite à Aix-Maurienne (85-78) qui relance les Savoyards. Parmi ce groupe en 7e position se situe le SCABB, qui vient d’engranger sa troisième victoire d’affilée (76-85 chez l’ASA). Soit la meilleure série d’ÉLITE 2 avec Quimper.

En revanche, la JA Vichy (14e) d’Élise Prodhomme — qui avait prévenu que ce match contre Châlons-Reims (8e) « ne sera pas facile » et même « un gros challenge » — ne parvient pas à enchaîner (défaite 91-82). Pour trouver un coach heureux, il faudra plutôt se diriger vers Rouen (17e) et Jean-Denys Choulet, qui n’était « pas loin de la saturation » à cause de l’arbitrage ces derniers jours. Cette fois, ses joueurs l’ont emporté sur le fil contre La Rochelle (76-75), propulsant ces derniers en 19e position.

Champagne Basket retrouve la victoire à domicile face à la JA Vichy (91-82)



Après son revers à Poitiers, le club marnais réagit à la Reims Arena et signe son troisième succès en cinq journées@ChampBasketOff @jav_basket#Elite2 pic.twitter.com/7VLBkgRivk — HEADLINERS 🏀 (@Headliners_fr) 20 octobre 2026

Tous les résultats de la soirée sont dans le tableau ci-dessous (et le résumé d'Orléans-Blois à retrouver ici) :