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Du changement en tête de l'ÉLITE 2 : tous les leaders ont perdu, y compris Denain !

ÉLITE 2 - Denain, dernière équipe invaincue de la division, s'est inclinée à Antibes (82-91) lors de cette cinquième journée où tous les leaders ont perdu, rebattant les cartes en tête du classement.
|
Résumé
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Du changement en tête de l'ÉLITE 2 : tous les leaders ont perdu, y compris Denain !
Sacrée victoire des Sharks
Crédit photo : MIKO MISSANA
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Au lieu des 10 matchs prévus, il n’y en a finalement eu que 9. Le Fos-Poitiers a en effet été reporté de 24 heures en raison des très fortes intempéries survenues dans les Bouches-du-Rhône. Le match entre Hyères-Toulon et Le Havre a aussi failli y passer pour les mêmes raisons. Et en parlant de déluge, un autre a eu lieu chez les leaders de l’ÉLITE 2, qui ont tous perdu ce soir. De quoi rebattre les cartes en tête du classement. 

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Les séries sont faites pour s’arrêter. Denain, dernière équipe invaincue dans la division, ne pouvait pas y échapper, un jour ou l'autre. Premier coup d’arrêt dans le début de saison surprise des Nordistes, qui sont tombés à l’autre bout de la France, du côté d’Antibes (91-82).

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour les Sharks, qui venaient de perdre contre… la lanterne rouge Fos la semaine dernière. Cette fois, ils furent au niveau défensivement, comme le prouvent leurs 14 interceptions, provoquant une grosse maladresse denaisienne (22 turnovers, 4/20 à 3-points…). Après avoir fait chuter Orléans et Roanne en coupe de France, les Sharks s’offrent un nouveau cador.

Antibes 91 - 82 Denain · ELITE 2 2026-2027 · 20/10/2026

Leaders

AntibesDenain
PTSMarcus Williams 16Lien Phillip 20
REBKyle Castlin 4Olivier Cortale 7
PDMarcus Williams 6Duke Deen 5

Statistiques d'équipe

AntibesDenain
TIRS52,9 %55,2 %
3PTS9/284/20
LF10/1214/21
REB2535
RO710

Un nouveau podium

Alors qu’ils étaient tous dans le quatuor de tête derrière Denain il y a deux semaines, les trois clubs normands ont perdu ce soir. À commencer par Caen — toujours sans sa star Lee Moore pour raisons familiales — qui s’est incliné face aux Béliers de Quimper (72-81) d’un Philippe Da Silva qui connaît très bien la ville.

Damien BOUQUET
Damien BOUQUET
14
PTS
5
REB
1
PDE
Logo ELITE 2
CAE
72 81
QUI

Pour Évreux, c’est face à Nantes qu’est venue la deuxième défaite de la saison (82-97). Le coach nantais Rémy Valin, de retour dans un club qu’il a entraîné, sera ravi des 27 passes décisives pour seulement 8 turnovers de ses joueurs. Tout comme des 18 points en sortie de banc du revenant Wendell Davis Jr. Enfin, le STB Le Havre de Lauriane Dolt perd encore face au HTV (83-81), et dégringole en 16e position. Ce match était aussi marqué par les grands débuts en ÉLITE 2 d'Axel Julien (6 points), 11 ans après son dernier passage à Hyères.

Javon MASTERS
Javon MASTERS
19
PTS
6
REB
3
PDE
Logo ELITE 2
EVR
82 97
NAN

Derrière le leader Denain se positionnent désormais… dix équipes à égalité (3 victoires, 2 défaites) ! Le promu Levallois garde sa quatrième place au départage, malgré sa défaite à Aix-Maurienne (85-78) qui relance les Savoyards. Parmi ce groupe en 7e position se situe le SCABB, qui vient d’engranger sa troisième victoire d’affilée (76-85 chez l’ASA). Soit la meilleure série d’ÉLITE 2 avec Quimper.

Tavon KING
Tavon KING
25
PTS
5
REB
5
PDE
Logo ELITE 2
SCA
89 86
EVR

En revanche, la JA Vichy (14e) d’Élise Prodhomme — qui avait prévenu que ce match contre Châlons-Reims (8e) « ne sera pas facile » et même « un gros challenge » — ne parvient pas à enchaîner (défaite 91-82). Pour trouver un coach heureux, il faudra plutôt se diriger vers Rouen (17e) et Jean-Denys Choulet, qui n’était « pas loin de la saturation » à cause de l’arbitrage ces derniers jours. Cette fois, ses joueurs l’ont emporté sur le fil contre La Rochelle (76-75), propulsant ces derniers en 19e position.

Jalen MOORE
Jalen MOORE
20
PTS
5
REB
7
PDE
Logo ELITE 2
ROU
76 75
ROC

Tous les résultats de la soirée sont dans le tableau ci-dessous (et le résumé d'Orléans-Blois à retrouver ici) :

ELITE 2 - Journée 5
20/10/2026
CAE Caen
72 81
QUI Quimper
EVR Evreux
82 97
NAN Nantes
HTV Hyères-Toulon
83 81
STB Le Havre
AIX Aix-Maurienne
85 78
LEV Levallois
ORL Orléans
80 103
BLO Blois
CHA Champagne Basket
91 82
VIC Vichy
ROU Rouen
76 75
ROC La Rochelle
ANT Antibes
91 82
DEN Denain
ASA Alliance Sport Alsace
- -
SCA SCABB
21/10/2026
FOS Fos Provence
- -
POI Poitiers

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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