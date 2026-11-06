Du renfort pour Hugo Benitez et Lucas Beaufort à Manresa : un intérieur passé par la NBA pour l'opération maintien en Liga !

Deux salles, deux ambiances. Il n'y a sans doute pas meilleurs termes pour décrire le début de saison du BAXI Manresa, club espagnol de Hugo Benitez et Lucas Beaufort notamment.

Particulièrement aiguisés en EuroCup, où ils siègent en tête de leur groupe après six journées après une dernière victoire sur le Lietkabelis de Bandja Sy, les Espagnols vivent en parallèle un véritable calvaire sur le plan national.

Derniers de Liga, confrontés aux pépins de leur leader d'attaque, les Catalans cherchent à réagir à tout prix. Ils viennent dans ce sens d'officialiser une deuxième recrue en deux jours : un intérieur au vécu NBA et EuroCup, au nom forcément familier des suiveurs de la Grande Ligue.

Més reforços al Kids&Us #Manresa! Arriba l’aler-pivot Isaiah Mobley!

🙌🏾 Welcome, Isaiah!

🧩 aler-pivot 🇧🇸 BHS🪪 27 anys📏 2,07m 🛬 @HapoelJerusalem

📊 25-26: 8 PTS 5 REB i 2,3 ASS pic.twitter.com/j2DhJLpJdn — Kids&Us Manresa (@BasquetManresa) 3 novembre 2026

Le frère d'Evan Mobley débarque en Espagne

Afin de corriger le tir et de s'extirper au plus vite de la dernière place de Liga Endesa, les dirigeants manrésans ont donc signé Isaiah Mobley (2,03 m, 27 ans) pour deux mois. Détenteur d'un passeport bahaméen, l'intérieur polyvalent emboite le pas de l'ailier fort slovène Luka Scuka dans le sens des arrivées.

PROFIL JOUEUR Isaiah MOBLEY Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 27 ans (24/09/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup PTS 6,3 #166 REB 4 #68 PD 2 #80

Ancien prospect très coté au lycée, Isaiah Mobley a réalisé trois saisons en NCAA sous les couleurs des USC Trojans. Sélectionné en 49e position de la draft 2022 par les Cleveland Cavaliers, il y a partagé le parquet avec son frère cadet, la star NBA Evan Mobley.

Avec 22 rencontres au compteur sous le maillot des Cavaliers, Isaiah Mobley s'est surtout fait un prénom en Summer League, dont il a été désigné MVP en 2023. Son passage éclair par Philadelphie était la dernière étape avant de franchir l'Atlantique. Mobley a fait ses débuts en Europe la saison passée ; en Turquie (Manisa) puis en Israël à l'Hapoël Jérusalem, club d'EuroCup (6,2 points et 4 rebonds de moyenne).

Manresa en grand écart, entre l'EuroCup et la Liga Endesa

Son arrivée s'inscrit dans une volonté de stopper très rapidement l'hémorragie catalane, au plus mal sur la scène nationale. Car si le bilan de Manresa en EuroCup invite au sourire (4 victoires pour 2 défaites dans le Groupe D), la donne est bien différente en Liga. Pire, le bilan est même alarmant : 6 défaites en 6 matchs.

Au cœur de cet exercice contrasté, les Français de l'effectif continuent d'assumer leurs responsabilités et d'apporter une certaine résilience, autant que possible. A commencer par le meneur Hugo Benitez, finaliste de l'EuroCup en 2024 avec la JL Bourg, qui réalise un début de campagne intéressant.

L'international français tourne à 15,3 points, 6,3 passes décisives et 3,3 rebonds de moyenne en EuroCup ; et 6,4 points et 4,4 passes par match de Liga.

PROFIL JOUEUR Hugo BENITEZ Poste(s): Meneur Taille: 192 cm Âge: 25 ans (20/01/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroCup PTS 15,3 #24 REB 3,3 #129 PD 6,3 #5

De son côté, Lucas Beaufort poursuit son apprentissage du très haut niveau après son saut de l'ÉLITE 2 (avec le SCABB) vers l'ACB et l'EuroCup l'été passé. La formation espagnole compte également dans ses rangs l'ex-joueur de Cholet Basket Chibuzo Agbo.

Reste désormais à espérer que la greffe de Mobley au sein de l'effectif prenne rapidement. Premier test ce weekend, à l'occasion de la venue du Monbus Obradoiro pour le compte de la 7e journée de Liga Endesa.