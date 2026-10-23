Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Écarté par Rouen en présaison, Chris Mpaka retrouve un point de chute

Après une expérience écourtée au Rouen Métropole Basket, Chris Mpaka a trouvé un nouveau point de chute. L'intérieur congolais, qui n'avait pas convaincu durant la préparation estivale, s'est engagé avec Horsens IC, au Danemark.
|
Résumé
Écouter
Écarté par Rouen en présaison, Chris Mpaka retrouve un point de chute
Coupé par Rouen avant le début de l'ELITE 2, Chris Mpaka rebondit au Danemark
Crédit photo : horsensic
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Chris Mpaka va poursuivre sa carrière au Danemark. Le club de Horsens IC a officialisé l'arrivée de l'ancien intérieur du Rouen Métropole Basket, qui avait quitté la formation normande avant même le début de la saison régulière d'ELITE 2.


Une nouvelle opportunité après son départ de Rouen

Dans son annonce, le club danois présente le joueur comme un renfort destiné à étoffer son effectif pour la suite de la saison.

Pour Mpaka, cette signature représente une nouvelle occasion de lancer sa carrière professionnelle en Europe, quelques semaines après son départ de France.

LIRE AUSSI

Une aventure rouennaise arrêtée dès la présaison

Arrivé à Rouen durant l'été 2026 en provenance de Tarleton State University, Chris Mpaka faisait partie des recrues du RMB pour la saison 2026-2027.

Mais son passage en Normandie avait rapidement pris fin. Début septembre, le club avait décidé de se séparer de l'intérieur congolais, dont les prestations durant la préparation n'avaient pas donné satisfaction.

Cette décision avait accompagné le recrutement de Vincent Vent, libéré par Orléans Loiret Basket et rapidement engagé par Rouen pour renforcer son secteur intérieur.

Chris Mpaka n'avait ainsi pas eu l'occasion de disputer la saison régulière d'ELITE 2 sous les couleurs rouennaises.

PROFIL JOUEUR
chris_mpaka_2025-2026_profile.png
Chris MPAKA
Poste(s): Pivot
Taille: 198 cm
Âge: 22 ans (27/10/2003)
Nationalités:
logo congo.jpg
Stats 2025-2026 / NCAA
PTS
8,2
#1622
REB
5,7
#425
PD
0
#4568

Un parcours universitaire américain avant l'Europe

Avant son arrivée en France, Chris Mpaka avait évolué dans le championnat universitaire américain, notamment à Tarleton State, au Texas.

Le joueur originaire de Kinshasa avait rejoint les États-Unis en 2022 pour poursuivre son développement. Son recrutement par Rouen devait lui permettre de découvrir le basketball professionnel européen après son cursus universitaire.

Cette première expérience n'aura finalement duré que quelques semaines. Désormais engagé avec Horsens IC, il va tenter de trouver davantage de continuité dans le championnat danois.

LIRE AUSSI

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Rouen
Rouen
Suivre
Danemark
Danemark
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Écarté par Rouen en présaison, Chris Mpaka retrouve un point de chute