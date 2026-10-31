Élan Béarnais : Juwan Gary quitte déjà Pau, trois mois après son arrivée

L'aventure paloise de Juwan Gary (1,98 m, 25 ans) aura été particulièrement courte. Recruté durant l'intersaison pour accompagner le retour de Pau-Lacq-Orthez dans l'élite du basket français, l'Américain quitte déjà le club d’un commun accord après seulement quelques mois.

Un départ précipité par l'arrivée de Gregor Hrovat

Son départ était attendu depuis l'arrivée de Gregor Hrovat, officialisée le 12 octobre. Le retour de l'international slovène a redistribué les cartes dans la rotation de Mickaël Hay, au détriment de l'ancien joueur du Spirou Charleroi.

Après avoir disputé un peu plus de deux minutes contre Saint-Quentin, le 17 octobre, Gary n'était pas entré en jeu lors de la victoire face à Limoges.

Son entraîneur avait d'ailleurs confirmé cette situation, expliquant que le joueur cherchait une porte de sortie tout en continuant à s'entraîner avec le groupe.

Seulement quatre matchs et 5,8 points de moyenne

Le contraste est important avec les attentes qui accompagnaient son recrutement.

Après une première saison professionnelle en Belgique, où il affichait 16,8 points et 5,6 rebonds de moyenne avec Charleroi en BNXT League, Juwan Gary avait rejoint Pau avec l'ambition de confirmer en Betclic ÉLITE.

Mais l'ancien joueur de Nebraska n'est jamais parvenu à véritablement s'installer dans la rotation paloise.

En quatre rencontres de championnat, il aura compilé 5,8 points et 1,3 rebond en 10 minutes de moyenne, avec 35 % de réussite aux tirs. Sa meilleure prestation sous les couleurs béarnaises restera son match de Coupe de France contre Tarbes-Lourdes, une formation de Nationale 1 avec 13 points inscrits en 16 minutes.

PROFIL JOUEUR Juwan GARY Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 25 ans (17/02/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 5,8 #127 REB 1,3 #158 PD 0 #179

Pour Pau, ce départ intervient alors que l'équipe vient d'enchaîner ses deux premières victoires en championnat, face à Saint-Quentin et Limoges, après trois défaites inaugurales.

La prochaine destination de Juwan Gary reste à connaître.