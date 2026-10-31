Élie Okobo remet les pendules à l'heure avec Dubaï !

Élie Okobo (1,91 m, 29 ans) n'a pas tardé à réagir. Passé à côté de son rendez-vous face au Paris Basketball mardi dernier, l'ancien joueur de l'AS Monaco a retrouvé des couleurs ce vendredi, à l'occasion de la réception de l'Hapoël Tel-Aviv en EuroLeague.

Élie Okobo retrouve son adresse après sa sortie manquée contre Paris

Après avoir été limité à 5 points, 3 passes décisives et 4 balles perdues contre Paris (93-99), le Français a livré une prestation nettement plus convaincante face à la formation israélienne.

En 28 minutes, Okobo a inscrit 18 points à 8/12 aux tirs (66,7 % de réussite), auxquels il a ajouté 3 rebonds, 5 passes décisives et une seule balle perdue. Une performance offensive efficace, accompagnée d'une meilleure maîtrise du ballon que lors de sa précédente sortie européenne.

L'international français a égalisé son record de 18 points en EuroLeague contre Fenerbahce le 2 octobre dernier.

Dubaï fait tomber l'Hapoël Tel-Aviv

La réaction d'Élie Okobo s'est accompagnée d'un succès important pour Dubaï. Battue par Paris trois jours auparavant, la formation émiratie a dominé l'Hapoël Tel-Aviv (97-83), qui abordait cette neuvième journée avec six victoires en huit rencontres.

Pourtant, les visiteurs avaient pris le meilleur départ, remportant le premier quart-temps (19-22). Dubaï a ensuite renversé la situation grâce à un passage de 18-2 en début de deuxième période, avant de rejoindre les vestiaires avec cinq longueurs d'avance (45-40).

Au retour de la pause, les joueurs de Xavi Pascual ont accentué leur avantage. Élie Okobo a notamment inscrit le dernier panier du troisième quart-temps pour porter le score à 74-60. Un écart que Dubaï a su conserver jusqu'au terme de la rencontre.

Si Filip Petrušev a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 20 points, l'arrière français a été son deuxième meilleur scoreur, devant Dwayne Bacon (17 points).

Trois jours après la défaite contre Paris, ce succès permet à Dubaï de renouer avec la victoire en EuroLeague et de décrocher son sixième succès en neuf matchs. Pour Élie Okobo, cette rencontre marque surtout un rebond statistique significatif, aussi bien dans son efficacité au tir que dans sa gestion du ballon.

Prochain rendez-vous dès le 2 novembre en Ligue Adriatique face à Zadar.