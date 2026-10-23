Après cinq journées, Denain occupe seul la première place d’ELITE 2 avec quatre victoires pour une défaite. Invaincus jusque-là, les hommes du Nord ont connu leur premier coup d’arrêt mardi 20 octobre sur le parquet d’Antibes (91-82). Ils conservent néanmoins leur fauteuil de leader avant un nouveau déplacement, cette fois au Havre, samedi soir.

Denain veut conserver son fauteuil de leader

Avec seulement 74 points encaissés en moyenne, Denain possède la meilleure défense du championnat. Une solidité qui contraste avec la situation de son prochain adversaire. Le STB Le Havre, 16e avec deux victoires et trois défaites, reste sur deux revers consécutifs, contre Quimper (89-94) puis Hyères-Toulon (83-81).

Malgré sa position au classement, le club normand présente une différence de points positive (+6), preuve que son début de saison ne se résume pas à son bilan comptable. Denain devra donc se méfier pour préserver son avance.

Derrière le leader, la lutte est particulièrement serrée. De Blois, deuxième, à Hyères-Toulon, douzième, onze formations possèdent exactement le même bilan (3-2). Une victoire ou une défaite peut donc provoquer d'importants mouvements dans la hiérarchie.

Blois - Antibes, le choc entre deux équipes du podium

C'est probablement l'affiche la plus attendue de cette 6e journée. Dimanche 25 octobre, Blois (2e) recevra Antibes (3e) dans une confrontation directe entre deux formations qui comptent chacune trois victoires et deux défaites.

L'ADA aborde cette rencontre avec la meilleure attaque du championnat : 464 points inscrits en cinq matches, soit 92,8 points de moyenne. Les Blésois restent notamment sur deux prestations offensives à plus de 100 points, contre La Rochelle (102-89) puis Orléans (103-80).

En face, Antibes vient de faire tomber le leader Denain (91-82), après avoir subi une défaite contre Fos Provence (76-78). Les Sharks tenteront de confirmer leur réaction face à une équipe de Blois en pleine forme après sa solide victoire à Orléans.

Avec un bilan identique, les deux formations aborderont ce rendez-vous avec l'opportunité de prendre un avantage direct sur un concurrent du haut de tableau.

Caen - Poitiers et Levallois - Orléans, deux affiches à suivre

Autre confrontation intéressante, Caen (5e) accueille Poitiers (6e) vendredi soir. Les deux équipes affichent le même bilan (3-2), mais arrivent avec des dynamiques différentes.

Le CBC vient de concéder deux défaites consécutives, à Vichy (80-76) puis à domicile contre Quimper (72-81). Poitiers, de son côté, reste sur trois succès, contre Nantes (90-73), Champagne Basket (92-77) puis Fos Provence (80-67).

Les chiffres annoncent une opposition intéressante : Caen inscrit 89,6 points par match, contre 86,8 pour Poitiers. Les Normands possèdent l'une des attaques les plus productives du championnat, mais encaissent également 88 points de moyenne.

À Levallois, les Metropolitans (4es, 3-2) recevront Orléans (13e, 2-3). Les Franciliens chercheront à réagir après leur défaite à Aix-Maurienne (85-78), tandis que l'OLB doit rebondir après avoir encaissé 103 points face à Blois lors de la précédente journée. Le club du Loiret attend une réaction après la mise à l'écart de son entraineur Lamine Kebé il y a quelques heures.

La rencontre entre la SCABB (8e) et Champagne Basket (11e), deux équipes également à trois victoires, pourrait elle aussi redistribuer les positions dans cette zone particulièrement dense du classement.

Vichy et La Rochelle doivent réagir

Dans la seconde moitié du classement, plusieurs rencontres opposeront des équipes qui ont besoin de points.

Quinzième avec deux victoires en cinq matches, Vichy recevra Hyères-Toulon (12e). La JAV reste sur un revers à Châlons-Reims (91-82) et tentera de retrouver la victoire devant son public. En face, le HTV arrive avec un bilan positif (3-2), après son succès contre Le Havre (83-81).

La Rochelle, de son côté, traverse une période difficile. Dix-huitième avec une seule victoire, le Stade Rochelais reste sur quatre défaites consécutives, face au HTV, à Blois, Rouen et auparavant la SCABB.

Le club maritime doit également composer avec la perte de Sasha Derradji, forfait pour le reste de la saison en raison d'une blessure au genou. Une absence majeure puisque le meneur français conserve la meilleure moyenne de passes décisives du championnat (8,8 en quatre rencontres), ainsi qu'une évaluation moyenne de 23, la numéro 1 de l'ELITE 2.

La Rochelle recevra Évreux (10e, 3-2), qui cherchera lui aussi à rebondir après deux défaites consécutives, contre la SCABB (89-86) puis Nantes (97-82).

Enfin, deux confrontations opposeront des équipes situées dans le bas du tableau : Aix-Maurienne (14e) recevra Rouen (17e), tandis que Quimper (9e) accueillera Fos Provence (20e), lanterne rouge avec une seule victoire au compteur.

Les leaders statistiques à surveiller

Sur le plan individuel, plusieurs joueurs se distinguent après cinq journées.

Au classement des marqueurs, Garlon Green affiche 23 points de moyenne, mais sur une seule rencontre. Sur un échantillon plus important, le Blésois David Coit domine les joueurs ayant disputé les cinq matches avec 21,8 points de moyenne (109 points au total). Il devance notamment le Havrais Ajare Sanni et le Caennais Tyler Thomas, tous deux à 21,4 points, ainsi que le Francilien Kezza Giffa (21 points).

Au rebond, Frank Mitchell du HTV fait des chantiers sous les paniers et mène la danse avec 10,6 prises de moyenne (53 en cinq rencontres).

PROFIL JOUEUR Frank MITCHELL Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 24 ans (13/12/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 12,6 #37 REB 10,6 #1 PD 1,2 #116

Olivier Cortale de Denain suit avec 9,4 rebonds, devant le géant orléanais Jonathan Jeanne et un autre Havrais Noah Pierce, tous deux à 8,4.

À la passe, Sasha Derradji figure toujours en tête des classements avec 8,8 offrandes de moyenne, mais sa saison est terminée. Jacobi Wood d'Evreux, avec 8,6 passes décisives en cinq matches, est désormais le joueur actif le mieux placé parmi les dix premiers de ce classement. Jayson Tchicamboud (Levallois) et le Rouennais Jalen Moore suivent avec 6,6 passes de moyenne.

À l'échelle collective, Blois possède la meilleure attaque (92,8 points par match), devant Caen (89,6) et la SCABB (89,2). À l'opposé, Denain domine le classement défensif avec 74 points encaissés de moyenne, devant Quimper (76,6) et Nantes (78,6).

Autant d'indicateurs qui donnent du relief à une sixième journée où la bataille s'annonce ouverte à tous les étages du classement.

Le programme de la 6e journée d'ELITE 2