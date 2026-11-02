En difficulté en NM1, Besançon recrute un joueur d'expérience pour trois matchs

Le BesAC tente de réagir après un début de saison particulièrement compliqué en Nationale 1 masculine (NM1). Avec une seule victoire en huit journées, Besançon occupe la 11e et avant-dernière place de la poule A, à égalité de bilan avec la lanterne rouge, LYONSO, qui compte toutefois un match de moins. Pour étoffer son effectif, le club franc-comtois a annoncé ce lundi 2 novembre l'arrivée de Jacques Eyoum (1,96 m, 26 ans), engagé pour les trois prochaines rencontres de championnat.

L'ailier français vient compenser numériquement les absences de Charly Pontens et Montavious Myrick, deux joueurs importants de l'effectif de Laurent Kleefstra. Le premier, capitaine de l'équipe, souffre du mollet, tandis que le pivot américain est touché au dos. Selon L'Est Républicain, Myrick pourrait retrouver les terrains dès vendredi à Orchies, contrairement à Pontens, dont l'indisponibilité devrait se prolonger.

Jacques Eyoum, un ailier pour remplacer numériquement un meneur

Le recrutement de Jacques Eyoum ne constitue pas un remplacement poste pour poste. Alors que Charly Pontens évolue à la mène, le nouveau venu est un ailier capable d'apporter de la taille et du tir extérieur. Un choix assumé par l'entraîneur Laurent Kleefstra, interrogé par L'Est Républicain.

« On voulait rééquilibrer un peu l'équipe avec un ailier qui nous amène un peu plus de densité défensive et qui soit capable de shooter à trois points. »

Pour compenser l'absence de Pontens à la création, le staff bisontin pourra notamment s'appuyer sur la polyvalence de Claudien Eliezer-Vanerot, susceptible d'évoluer au poste de meneur.

L'accord avec Eyoum court jusqu'au 21 novembre et couvre trois matchs de championnat.

Jacques Eyoum sort d'une saison complète à Boulogne-sur-Mer

Passé par le centre de formation du Mans, Jacques Eyoum a disputé neuf rencontres de Betclic ELITE avec le MSB avant de poursuivre sa carrière dans les divisions inférieures. Il a notamment évolué à Gries-Oberhoffen, Pont-de-Chéruy, Lille et Antibes.

La saison dernière, il portait les couleurs de Boulogne-sur-Mer en NM1. En 41 rencontres, il a compilé 6,7 points, 3,5 rebonds et 0,7 passe décisive en 22 minutes de moyenne, avec 36,3 % de réussite aux tirs et 27,8 % à 3-points, sur 4,1 tentatives extérieures par match.

Initialement, l'ailier devait rejoindre Fos-sur-Mer cette saison. Mais le repêchage du club provençal en ELITE 2 a finalement modifié les plans et empêché son arrivée. Il était donc disponible pour répondre à la sollicitation du BesAC.

PROFIL JOUEUR Jacques EYOUM Poste(s): Ailier Taille: 196 cm Âge: 26 ans (03/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 6,7 #231 REB 3,5 #151 PD 0,7 #305

Besançon doit rapidement enrayer sa série de défaites en NM1

Avec sept défaites en huit matchs, Besançon accuse déjà un retard important sur les équipes de tête. Loon-Plage domine actuellement la poule A avec sept victoires, devant le SCABB (6 victoires), tandis que Boulogne-sur-Mer, Berck et Mulhouse comptent chacun cinq succès en sept rencontres.

Le BesAC affiche également des difficultés défensives : 86,6 points encaissés en moyenne, contre seulement 76,1 inscrits. Son différentiel cumulé de -84 points illustre les difficultés rencontrées depuis le début de saison.

L'arrivée de Jacques Eyoum doit permettre à Laurent Kleefstra de retrouver davantage de solutions dans ses rotations. Avec un déplacement prévu vendredi à Orchies, huitième du classement avec trois victoires en huit rencontres, les Bisontins auront rapidement l'occasion de mesurer l'apport de leur nouveau renfort.