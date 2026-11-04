Après un mois de compétition en FIBA Europe Cup, l'heure est aux premières distinctions individuelles. Si la figure des concours de dunks NBA, Mac McClung, envoie un signal fort d'adaptation au Vieux Continent en étant désigné MVP d'octobre, l'Américain partage notamment le cinq idéal du mois avec un Français.

Auteur de quatre matchs de haute volée, desquels il ressort en double-double de moyenne, Djahi Binet se voit distingué d'une place dans le meilleur cinq du mois d'octobre de FIBA Europe Cup.

Un rookie français souverain en FIBA Europe Cup

Pour sa toute première saison professionnelle après la fin de son cursus NCAA, Djahi Binetn'a pas tardé à imprimer son rythme, sous les couleurs du club danois des Bakken Bears. D'une régularité remarquable, le Niçois a enchaîné quatre double-doubles en autant de rencontres européennes au cours du mois d'octobre.

Djahi Binet Stats moyennes des 4 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 4 24:04 14,8 10,8 2,8 1 1,3 4 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 03/11 22:00 15 5 1 2 0 V 76-80 @ MER Fiba Europe Cup 27/10 25:23 16 13 5 1 4 V 78-83 @ PRI Fiba Europe Cup 21/10 29:23 15 12 3 1 1 V 91-88 vs LAN Fiba Europe Cup 14/10 19:31 13 13 2 0 0 V 73-78 @ GEN Fiba Europe Cup

Dans le détail, l'athlétique intérieur tourne à 14,8 points (à 54,8% de réussite aux tirs), 12,5 rebonds, 1,3 contre et 2,8 passes décisives de moyenne, pour 25,5 d'évaluation en seulement 23 minutes par match. Le Niçois est d'ailleurs, à l'heure de ces lignes, le deuxième meilleur rebondeur de la compétition.

Mac McClung mène la danse en Europe Cup

Au sein de cette équipe type du mois d'octobre, le joueur français figure en très belle compagnie. La distinction de MVP revient au spectaculaire meneur américain Mac McClung, auteur de 20,7 points, 2,3 rebonds et 2,3 passes de moyenne pour ses débuts européens avec Gérone.

Mac McClung (FIATC Girona) - Ronald Polite (SCM Craiova) · Fiba Europe Cup 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Mac McClung Ronald Polite MJ 4 4 PTS 20 24,5 REB 2,3 5,8 PD 2,3 5,8 IN 0,5 1 CO 0,3 0

Le reste du cinq majeur est composé du meilleur marqueur actuel de la compétition, l'arrière Ronald Polite (24,5 points par match).

L'expérimenté Jermaine Love, de Mykonos (17,3 points et 4,8 passes)et l'intérieur australien Oscar Cluff, autre référence des peintures d'Europe Cup (16,5 points et 12 rebonds de moyenne) complètent une sélection de gala. Dans laquelle Binet se fraye une place sans démériter.