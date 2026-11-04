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En double-double de moyenne, un Français élu dans le meilleur cinq du mois d'octobre en FIBA Europe Cup !

FIBA Europe Cup - Dominant dans les raquettes européennes, Djahi Binet s'est logiquement frayé une place dans le meilleur cinq d'octobre en Europe Cup. La récompense d'un mois bouclé en double-double de moyenne.
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En double-double de moyenne, un Français élu dans le meilleur cinq du mois d'octobre en FIBA Europe Cup !
Dominant dans les raquettes de FIBA Europe Cup, Djahi Binet figure dans le cinq idéal d'octobre
Crédit photo : FIBA
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Après un mois de compétition en FIBA Europe Cup, l'heure est aux premières distinctions individuelles. Si la figure des concours de dunks NBA, Mac McClung, envoie un signal fort d'adaptation au Vieux Continent en étant désigné MVP d'octobre, l'Américain partage notamment le cinq idéal du mois avec un Français.


Auteur de quatre matchs de haute volée, desquels il ressort en double-double de moyenne, Djahi Binet se voit distingué d'une place dans le meilleur cinq du mois d'octobre de FIBA Europe Cup.

Un rookie français souverain en FIBA Europe Cup

Pour sa toute première saison professionnelle après la fin de son cursus NCAA, Djahi Binetn'a pas tardé à imprimer son rythme, sous les couleurs du club danois des Bakken Bears. D'une régularité remarquable, le Niçois a enchaîné quatre double-doubles en autant de rencontres européennes au cours du mois d'octobre.

Djahi Binet

Stats moyennes des 4 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
424:0414,810,82,811,3

4 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
03/1122:00155120V 76-80 @ MERFiba Europe Cup
27/1025:231613514V 78-83 @ PRIFiba Europe Cup
21/1029:231512311V 91-88 vs LANFiba Europe Cup
14/1019:311313200V 73-78 @ GENFiba Europe Cup

Dans le détail, l'athlétique intérieur tourne à 14,8 points (à 54,8% de réussite aux tirs), 12,5 rebonds, 1,3 contre et 2,8 passes décisives de moyenne, pour 25,5 d'évaluation en seulement 23 minutes par match. Le Niçois est d'ailleurs, à l'heure de ces lignes, le deuxième meilleur rebondeur de la compétition.

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Mac McClung mène la danse en Europe Cup

Au sein de cette équipe type du mois d'octobre, le joueur français figure en très belle compagnie. La distinction de MVP revient au spectaculaire meneur américain Mac McClung, auteur de 20,7 points, 2,3 rebonds et 2,3 passes de moyenne pour ses débuts européens avec Gérone.

Mac McClung (FIATC Girona) - Ronald Polite (SCM Craiova) · Fiba Europe Cup 2026-2027

Mac McClungRonald Polite
MJ44
PTS2024,5
REB2,35,8
PD2,35,8
IN0,51
CO0,30

Le reste du cinq majeur est composé du meilleur marqueur actuel de la compétition, l'arrière Ronald Polite (24,5 points par match).

L'expérimenté Jermaine Love, de Mykonos (17,3 points et 4,8 passes)et l'intérieur australien Oscar Cluff, autre référence des peintures d'Europe Cup (16,5 points et 12 rebonds de moyenne) complètent une sélection de gala. Dans laquelle Binet se fraye une place sans démériter.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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