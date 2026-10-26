En Israël, un ancien Limougeaud se distingue et contribue au réveil de son équipe

Vincent Amsellem a participé activement au réveil de l'Ironi Nes Ziona en Winner League. Après deux revers consécutifs, l'ancien meneur du Limoges CSP a contribué à la première victoire de son équipe avec une prestation complète : 13 points à 5/10 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, 6 passes décisives, 2 rebonds et 2 interceptions en 25 minutes.

Le Français a terminé meilleur passeur de la rencontre et meilleur marqueur de son équipe, à égalité avec Paris Lee et Jackson Rowe, également auteurs de 13 points. Une performance qui confirme sa capacité à contribuer à la marque tout en participant à l'organisation du jeu.

Un troisième quart-temps qui fait basculer la rencontre

Battus par le Maccabi Ashdod (62-76), puis par Bnei Herzliya (96-103 après deux prolongations), les joueurs de Paul Corsaro abordaient ce troisième rendez-vous avec l'objectif de décrocher leur premier succès.

En déplacement sur le parquet de l'Hapoël HaEmek, Nes Ziona a pris les commandes dès le premier quart-temps (18-17), avant de creuser un premier écart à la pause (37-29).

C'est au retour des vestiaires que les visiteurs ont véritablement fait la différence. En remportant le troisième quart-temps 29 à 14, ils ont porté leur avance à 23 points (66-43) à dix minutes du terme. Malgré un dernier acte remporté par les locaux (23-12), Nes Ziona s'est imposé sans perdre son avantage. Au final le score est de 78 à 66 pour les visiteurs.

Ce succès permet à la formation israélienne d'ouvrir son compteur après trois journées et de présenter désormais un bilan d'une victoire pour deux défaites.

Vincent Amsellem poursuit son adaptation au championnat israélien

Après avoir porté les couleurs du Limoges CSP la saison dernière, Vincent Amsellem a choisi de poursuivre sa carrière en Israël. L'ancien joueur de Boulazac et d'Antibes découvre ainsi sa première expérience professionnelle à l'étranger.

Face à l'Hapoël HaEmek, le Français a apporté une contribution significative dans plusieurs secteurs du jeu. Ses six passes décisives, auxquelles s'ajoutent deux interceptions, illustrent notamment son activité au-delà de ses 13 points inscrits.

Depuis le début de saison, il compile 8,7 points, 1,7 rebond et 4,3 passes de moyenne en 19 minutes sur 3 rencontres de championnat. Son équipe est 10em au classement de la Winner League israélienne avec 2 défaites et 1 victoire.

PROFIL JOUEUR Vincent AMSELLEM Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 192 cm Âge: 24 ans (11/03/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Israel BSL PTS 8,7 #84 REB 1,7 #118 PD 4,3 #19

Pour Amsellem comme pour Nes Ziona, cette première victoire marque une étape positive après un début de championnat sans succès. Reste désormais à confirmer lors des prochaines journées.