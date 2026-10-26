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En Israël, un ancien Limougeaud se distingue et contribue au réveil de son équipe

Après deux défaites pour débuter le championnat israélien, l'Ironi Nes Ziona a décroché son premier succès de la saison sur le parquet de l'Hapoël HaEmek (66-78), dimanche 25 octobre. Le Français Vincent Amsellem (1,92 m, 24 ans) a joué un rôle important dans cette victoire avec 13 points et 6 passes décisives en sortie de banc.
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Résumé
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En Israël, un ancien Limougeaud se distingue et contribue au réveil de son équipe
Vincent Amsellem brille avec Nes Ziona, qui décroche sa première victoire en Israël
Crédit photo : Ironi Ness Ziona B.C.
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Vincent Amsellem a participé activement au réveil de l'Ironi Nes Ziona en Winner League. Après deux revers consécutifs, l'ancien meneur du Limoges CSP a contribué à la première victoire de son équipe avec une prestation complète : 13 points à 5/10 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, 6 passes décisives, 2 rebonds et 2 interceptions en 25 minutes.

Vincent AMSELLEM
Vincent AMSELLEM
13
PTS
2
REB
6
PDE
Logo Israel BSL
GIL
66 78
ZIO

Le Français a terminé meilleur passeur de la rencontre et meilleur marqueur de son équipe, à égalité avec Paris Lee et Jackson Rowe, également auteurs de 13 points. Une performance qui confirme sa capacité à contribuer à la marque tout en participant à l'organisation du jeu.

Un troisième quart-temps qui fait basculer la rencontre

Battus par le Maccabi Ashdod (62-76), puis par Bnei Herzliya (96-103 après deux prolongations), les joueurs de Paul Corsaro abordaient ce troisième rendez-vous avec l'objectif de décrocher leur premier succès.

Ironi Nes Ziona

Derniers résultats

DateMatch
12/10/2026Maccabi Ashdod 76 - 62 Ironi Nes Ziona
18/10/2026Ironi Nes Ziona 96 - 103 Bnei Herzliya
25/10/2026Hapoel Gilat Haemek 66 - 78 Ironi Nes Ziona

Prochains matchs

DateMatch
02/11/2026Hapoel Galil Elyon - Ironi Nes Ziona
08/11/2026Ironi Nes Ziona - Ironi Kiryat Ata
15/11/2026Maccabi Ramat-Gan - Ironi Nes Ziona
20/11/2026Hapoel Be'er Sheva - Ironi Nes Ziona
06/12/2026Ironi Nes Ziona - Hapoel Tel Aviv

En déplacement sur le parquet de l'Hapoël HaEmek, Nes Ziona a pris les commandes dès le premier quart-temps (18-17), avant de creuser un premier écart à la pause (37-29).

C'est au retour des vestiaires que les visiteurs ont véritablement fait la différence. En remportant le troisième quart-temps 29 à 14, ils ont porté leur avance à 23 points (66-43) à dix minutes du terme. Malgré un dernier acte remporté par les locaux (23-12), Nes Ziona s'est imposé sans perdre son avantage. Au final le score est de 78 à 66 pour les visiteurs.

Ce succès permet à la formation israélienne d'ouvrir son compteur après trois journées et de présenter désormais un bilan d'une victoire pour deux défaites.

- Journée 3

Vincent Amsellem poursuit son adaptation au championnat israélien

Après avoir porté les couleurs du Limoges CSP la saison dernière, Vincent Amsellem a choisi de poursuivre sa carrière en Israël. L'ancien joueur de Boulazac et d'Antibes découvre ainsi sa première expérience professionnelle à l'étranger.

Face à l'Hapoël HaEmek, le Français a apporté une contribution significative dans plusieurs secteurs du jeu. Ses six passes décisives, auxquelles s'ajoutent deux interceptions, illustrent notamment son activité au-delà de ses 13 points inscrits.

Depuis le début de saison, il compile 8,7 points, 1,7 rebond et 4,3 passes de moyenne en 19 minutes sur 3 rencontres de championnat. Son équipe est 10em au classement de la Winner League israélienne avec 2 défaites et 1 victoire.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Vincent Amsellem.jpg
Vincent AMSELLEM
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 24 ans (11/03/2002)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
logo isr.jpg
Stats 2026-2027 / Israel BSL
PTS
8,7
#84
REB
1,7
#118
PD
4,3
#19

Pour Amsellem comme pour Nes Ziona, cette première victoire marque une étape positive après un début de championnat sans succès. Reste désormais à confirmer lors des prochaines journées.

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