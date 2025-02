En NM1, un scénario fou : huit équipes en course pour les trois dernières places en poule haute

La nouvelle formule plaît ou ne plaît pas, mais une chose est sûre elle a renforcé la bataille au top 7, cette saison. De plus, plusieurs équipes ont été pénalisées par la CCG, rebattant ainsi les cartes pour l’accession en poule haute. La 26e journée de la phase 1 s’annonce donc cruciale pour huit équipes qui ne sont pas encore fixées sur leur sort pour la deuxième phase.

Dans la Poule A, les Béliers de Kemper sont assurés de finir à la première place. Challans et Tarbes-Lourdes complètent le podium. Levallois, Tours et l’Aurore Vitré sont également les équipes qualifiées pour la poule haute. Six des sept spots pour la poule haute sont pris. Reste la question de la septième place. Trois équipes peuvent encore y prétendre avec le retrait de cinq points infligé au Pays de Fougères (14 victoires et 11 défaites, 34 points). Cela donne la possibilité au CEP Lorient (11 victoires 14 défaites, 7e) ainsi qu’à leurs voisins de l’Union Rennes Basket (8e) et aux Sables Vendées (9e) d’aller chercher la poule haute ce vendredi soir.

Lorient en ballotage favorable

Les hommes de Pascal Thibaud ont leur destin entre leurs mains. En difficulté sur les matches retour de cette première phase avec seulement 3 victoires en 12 matchs, les coéquipiers de Kevin Franceschi devront s’imposer face au 13e (Poissy). Les Franciliens n’ont plus gagner à l’extérieur depuis le 5 octobre dernier.

Lorient accède au top 7 si Victoire face à Poissy

Défaite face à Poissy, défaite de Rennes et des Sables Vendées

Pour Rennes, les conditions sont plus complexes malgré un bilan identique (11 victoires et 14 défaites). Ils espèrent surfer sur leur série de trois succès de suite. La tâche s’annonce difficile loin de leurs terres. En effet, les Bretons n’ont gagné que trois de leurs douze déplacements.

Rennes accède au top 7 si Victoire à Tarbes-Lourdes, défaite de Lorient face à Poissy et défaite des Sables Vendées à Levallois

Pour les Vendéens, il faudra absolument faire un coup à Marcel Cerdan et éviter de voir de Lorient s’imposer devant Poissy.

Les Sables Vendées accèdent au top 7 si Victoire à Levallois et défaite de Rennes et de Lorient

Victoire à Levallois, victoire de Rennes et défaite de Lorient

Près de la moitié de la poule B concernée

Dans la poule B, cinq équipes peuvent encore arracher leur ticket pour la poule haute. LyonSO 6e (13 victoires et 12 défaites) n’est pas certain d’être dans le top 7. Derrière les hommes de Philippe Hervé, on retrouve quatre écuries avec le même bilan (Besançon, Loon-Plage, Boulogne-sur-Mer et Feurs, 12 victoires et 13 défaites).

Dans ce groupe, à la différence de la poule A, cinq des sept tickets ont été validés par Le Havre, Orchies, le SCABB ainsi que Saint-Vallier et Mulhouse. Les Rhodaniens, actuels sixièmes, sont les mieux placés pour valider leur place en poule haute. Cependant, une défaite sur le parquet du leader viendrait faire chuter les chances d’Adam Atamna et compagnie d’atteindre la poule haute.

LyonSO accède à la poule haute si : Victoire sur le parquet du Havre (assuré de finir 6e)

Défaite au Havre mais Feurs bat Loon-Plage et Boulogne bat Besançon

Défaite au Havre mais Feurs bat Loon-Plage et Besançon bat Boulogne

Défaite au Havre mais Loon-Plage bat Feurs et Besançon bat Boulogne

Pour Besançon, le scénario est simple. Il leur faudra aller gagner au SOMB. En cas de défaite, Boulogne-sur-Mer ainsi que le vainqueur du match Feurs – Loon-Plage leur passeraient devant.

Besançon accède à la poule haute si Victoire à Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer accède à la poule haute si Victoire face à Besançon et défaite de LyonSO

Pour le finaliste des playoffs de NM1 2023, LyonSO, il faudra absolument l’emporter à Feurs et voir au moins LyonSO ou Besançon s’incliner à l’extérieur ce vendredi soir.

Loon-Plage accède à la poule haute si Victoire à Feurs et défaite de Lyon SO

Victoire à Feurs et défaite de Besançon

Victoire à Feurs et défaite de Lyon SO et Besançon