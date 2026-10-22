Encore loin de la NBA Europe, Levallois a un autre objectif en tête : "On ne pense qu'au maintien en ÉLITE 2"

Sacha Giffa connaît son histoire. L'entraîneur de Levallois ne sait que trop bien ce qui est arrivé aux derniers promus d'ÉLITE 2 : Quimper et Challans, respectivement 19e et 20e en 2025/26. Soit un retour immédiat en NM1 (sauf pour les Béliers, sauvés par la disparition du Portel).

Et l'année précédente ? Chartres lanterne rouge. Hyères-Toulon premier non-relégable, sauvé pour une seule victoire. Seul Caen s'en était tiré sans frayeur, avec une honorable 14e place. Mais tous les promus souffrent.

"Ils n'ont fait qu'un aller-retour"

"On a vu que ceux qui sont montés l'an dernier sont repartis directement en Nationale 1", martèle le technicien des Métros. "Il faut qu'on apprenne du fait que les promus d'avant n'ont fait qu'un aller-retour. Nous, c'est tout ce qu'on ne veut pas."

De fait, l'ancien international français entend bien tous les commentaires qui caractérisent Levallois comme un faux-promu. Avec des actionnaires américains (EuroStep Ventures) qui rêvent ouvertement de la NBA Europe, avec Ja Morant en investisseur star, les Metropolitans n'ont évidemment pas vocation à rester en ÉLITE 2.

Le plus large effectif du championnat

Si le club francilien ne dispose "que" du 17e budget du championnat, il a, en revanche, largement investi sur le domaine sportif. Avec 36% du budget alloué à la masse salariale (11e d'ÉLITE 2), Levallois possède le deuxième plus gros ratio de l'antichambre. Ce qui lui a permis de bâtir l'effectif le plus large du championnat avec treize joueurs professionnels, et Giovan Oniangue en tête de gondole.

De quoi laisser poindre un certain embourgeoisement, surtout après les trois victoires sur les quatre premières journées ? "Le classement ne veut rien dire pour l'instant", clame Sacha Giffa. "Il ne faut pas oublier qu'on est des promus. J'ai essayé de garder les mêmes joueurs qui m'ont fait gagner en NM1 mais l'objectif est simplement de rester en ÉLITE 2. On ne veut pas brûler les étapes, on ne pense qu'au maintien."

Un gros rappel à l'ordre à Aix-Maurienne

Or, les Alto-séquanais ont visiblement oublié leur identité mardi à Aix-Maurienne, où ils ont livré une très pauvre prestation défensive (85-78). À -20 à la 35e minute, ils n'ont haussé leur intensité que dans les derniers instants, lorsque la situation devenait désespérée...

"C'est de l'apprentissage", plaide Sacha Giffa. "J'ai dit à mes gars qu'on a commencé sur un mauvais rythme. On ne peut pas jouer que en attaque, c'est comme ça qu'on perd des matchs."

"Ce ne sont que des paroles"

Un discours qui a visiblement bien infusé dans l'effectif, au moins dans la tête, sans que cela ne se traduise par une application concrète dans les faits mardi à Marlioz.

"Il faut jouer comme des promus, il faut jouer avec la dalle", répète Maxence Dadiet, le frère aîné du champion NBA Pacôme.

"Si l'on continue à se présenter à l'extérieur avec aussi peu d'intensité, on perdra comme n'importe qui. On ne doit pas faire d'excès de confiance en prenant l'ÉLITE 2 pour acquise. Même moi, j'étais étonné de notre niveau sur les premiers matchs. Mais tout est dans la tête : c'est un championnat très dense et homogène. Le jour où tu te relâches, tu le payes cash. Oui, on peut faire de belles choses mais ce ne sont que des paroles. On n'a pas encore l'état d'esprit d'une équipe qui veut s'imposer en ÉLITE 2, ça peut encore faire des vagues."

Propos recueillis à Aix-les-Bains