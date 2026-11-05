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Avec un nouveau carton, Doncic s'offre un début de saison inédit depuis Michael Jordan !

Luka Doncic a encore inscrit 40 points, mercredi 4 novembre, pour offrir aux Lakers une victoire sur le parquet des Sacramento Kings (103-116). Avec trois matchs consécutifs à 40 points ou plus, le Slovène réalise un début de saison exceptionnel et permet à son équipe de signer une troisième victoire de rang.
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Avec un nouveau carton, Doncic s'offre un début de saison inédit depuis Michael Jordan !
Nov 4, 2026; Sacramento, California, USA; Los Angeles Lakers forward/guard Luka Doncic (77) watches his shot during the first quarter of the game against the Sacramento Kings at Golden 1 Center. Mandatory Credit: Ed Szczepanski-Imagn Images
Crédit photo : Ed Szczepanski-Imagn Images
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Luka Doncic n'a toujours pas ralenti. Après ses 45 points contre Toronto puis ses 42 face à Miami, le meneur des Lakers a poursuivi sa série mercredi soir à Sacramento. Auteur de 40 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, il a largement contribué au succès californien (103-116), le septième en neuf rencontres pour les joueurs de JJ Redick.

Au-delà de cette troisième sortie consécutive à 40 points, Doncic affiche une régularité impressionnante : il vient de disputer six rencontres de suite à au moins 35 points. Avec 308 points inscrits sur ses huit premières apparitions de la saison, il devient même le premier joueur depuis Michael Jordan, en 1988-1989, à dépasser les 300 points aussi rapidement. Seul Wilt Chamberlain avait fait mieux sur une telle période.

Luka accélère après un début de match compliqué

Les Lakers n'ont pas immédiatement pris le contrôle de la rencontre. Sacramento, qui venait de débloquer son compteur de victoires à Dallas après six défaites, a longtemps résisté aux visiteurs. Doncic lui-même a eu besoin de quelques minutes pour trouver son rythme, avant de progressivement prendre l'ascendant sur la défense des Kings.

Les Lakers ont rejoint les vestiaires avec sept points d'avance, puis ont accentué leur domination dans le troisième quart-temps. À l'origine d'une séquence de 14-5, le Slovène a permis à Los Angeles de creuser l'écart, qui a atteint 16 longueurs.

Luka Doncic

Stats moyennes des 6 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
636:2442,88,38,31,80,8

6 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
05/1135:08409711V 103-116 @ SACNBA
03/1135:384271320V 138-117 vs MIANBA
02/1135:174515651V 131-125 vs TORNBA
31/1037:21377512D 112-95 @ GSWNBA
28/1036:45415901D 129-136 vs PORNBA
25/1038:135271020V 123-132 @ UTANBA

Mais Sacramento n'a pas complètement lâché. Revenus à sept points dans les dernières minutes, les Kings ont entretenu un mince espoir de retour. Doncic s'est alors chargé de sécuriser la victoire sur la ligne des lancers francs.

Les Lakers trouvent aussi des solutions autour de leur meneur

Si Doncic concentre l'essentiel de l'attention, les Angelinos ont également pu compter sur Austin Reaves, auteur de 21 points, et Walker Kessler. Le pivot a notamment apporté une présence défensive précieuse près du cercle, tout en inscrivant six de ses 15 points dans le dernier quart-temps.

Los Angeles a limité Sacramento à 38,2 % de réussite aux tirs. Les Kings ont également perdu 18 ballons, dont les Lakers ont su profiter pour alimenter leur attaque. Un complément indispensable à la production de leur meneur, particulièrement sollicité depuis le début de saison.

En face, le rookie Darius Acuff Jr. a confirmé ses bonnes dispositions avec 22 points et 12 passes décisives. Domantas Sabonis a logiquement dominé au rebond, sans parvenir à empêcher une septième défaite en huit matchs pour Sacramento.

Les Lakers retrouveront Portland vendredi, avec l'ambition de prolonger leur série. Pour Doncic, la question est désormais de savoir combien de temps il pourra maintenir un tel niveau de production offensive.

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Image Nicolas Flamecourt
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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