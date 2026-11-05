Luka Doncic n'a toujours pas ralenti. Après ses 45 points contre Toronto puis ses 42 face à Miami, le meneur des Lakers a poursuivi sa série mercredi soir à Sacramento. Auteur de 40 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, il a largement contribué au succès californien (103-116), le septième en neuf rencontres pour les joueurs de JJ Redick.

Au-delà de cette troisième sortie consécutive à 40 points, Doncic affiche une régularité impressionnante : il vient de disputer six rencontres de suite à au moins 35 points. Avec 308 points inscrits sur ses huit premières apparitions de la saison, il devient même le premier joueur depuis Michael Jordan, en 1988-1989, à dépasser les 300 points aussi rapidement. Seul Wilt Chamberlain avait fait mieux sur une telle période.

LUKA DROPS 40 FOR A THIRD-STRAIGHT TIME 😂🔥



40 IS REGULAR FOR LUKA DONCIC. MVP CAMPAIGN CONTINUES 💰 pic.twitter.com/U9wTZRIxgQ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 5 novembre 2026

Luka accélère après un début de match compliqué

Les Lakers n'ont pas immédiatement pris le contrôle de la rencontre. Sacramento, qui venait de débloquer son compteur de victoires à Dallas après six défaites, a longtemps résisté aux visiteurs. Doncic lui-même a eu besoin de quelques minutes pour trouver son rythme, avant de progressivement prendre l'ascendant sur la défense des Kings.

Les Lakers ont rejoint les vestiaires avec sept points d'avance, puis ont accentué leur domination dans le troisième quart-temps. À l'origine d'une séquence de 14-5, le Slovène a permis à Los Angeles de creuser l'écart, qui a atteint 16 longueurs.

Mais Sacramento n'a pas complètement lâché. Revenus à sept points dans les dernières minutes, les Kings ont entretenu un mince espoir de retour. Doncic s'est alors chargé de sécuriser la victoire sur la ligne des lancers francs.

Les Lakers trouvent aussi des solutions autour de leur meneur

Si Doncic concentre l'essentiel de l'attention, les Angelinos ont également pu compter sur Austin Reaves, auteur de 21 points, et Walker Kessler. Le pivot a notamment apporté une présence défensive précieuse près du cercle, tout en inscrivant six de ses 15 points dans le dernier quart-temps.

Los Angeles a limité Sacramento à 38,2 % de réussite aux tirs. Les Kings ont également perdu 18 ballons, dont les Lakers ont su profiter pour alimenter leur attaque. Un complément indispensable à la production de leur meneur, particulièrement sollicité depuis le début de saison.

Zach LaVine on Luka Doncic:



"Luka's one of the most talented players of all time. I don't think people actually give him enough credit for how good he really is. He one of the best scorers of all time" pic.twitter.com/F1J7iRHawh — Oh No He Didn't 🤯 (@ohnohedidnt24) 5 novembre 2026

En face, le rookie Darius Acuff Jr. a confirmé ses bonnes dispositions avec 22 points et 12 passes décisives. Domantas Sabonis a logiquement dominé au rebond, sans parvenir à empêcher une septième défaite en huit matchs pour Sacramento.

Les Lakers retrouveront Portland vendredi, avec l'ambition de prolonger leur série. Pour Doncic, la question est désormais de savoir combien de temps il pourra maintenir un tel niveau de production offensive.