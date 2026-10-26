Énorme choc pour OKC : Jalen Williams évacué sur civière après une grave blessure à la jambe
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La victoire mais à quel prix. Alors qu’il ne restait qu’une minute et 14 secondes à jouer entre le Thunder et les Clippers, Jalen Williams s’est effondré sous le panier adverse victime d'une grave blessure à la jambe gauche. Le personnel médical est rapidement intervenu, avant que l’ailier d’Oklahoma City ne soit évacué sur une civière.
La scène a profondément choqué les joueurs des deux équipes. La cheville de J-Dub a rapidement été recouverte de serviettes pendant sa prise en charge, tandis que plusieurs de ses coéquipiers peinaient à cacher leur émotion. Le match a été interrompu pendant environ cinq minutes avant que le Thunder ne s’impose finalement 108-101.
Interrogé après la rencontre, Shai Gilgeous-Alexander, a eu du mal à retenir ses larmes. « Je suis vraiment désolé pour lui », a simplement déclaré le meneur, visiblement bouleversé par la blessure de son coéquipier.
Aucun diagnostic communiqué pour Jalen Williams
Pour l’heure, OKC n’a pas officiellement précisé la nature exacte de la blessure. L’entraîneur Mark Daigneault a indiqué que la franchise devrait recevoir davantage d’informations lundi matin.
Malgré la gravité apparente de la scène, Jalen Williams a tenu à saluer les supporters en quittant le terrain, levant les deux pouces depuis sa civière. Le maire d’Oklahoma City, David Holt, lui a également apporté son soutien sur les réseaux sociaux, affirmant que toute la ville penserait à lui pendant sa convalescence.
Jalen Williams encore coupé dans son élan
Cette blessure représente un nouveau coup dur pour un joueur déjà confronté à plusieurs problèmes physiques. Avant cette rencontre, J-Dub affichait une moyenne de 18 points par match sur ses 250 premières apparitions en NBA. Sélectionné au All-Star Game et dans une All-NBA Team, il avait également joué un rôle majeur dans le titre remporté par le Thunder en 2025.
La saison dernière, le natif de Denver avait déjà manqué 49 rencontres, notamment en raison de blessures aux ischio-jambiers et de sa convalescence après une importante opération au poignet droit.
Shai Gilgeous-Alexander veut croire à son retour
Au-delà de l’inquiétude immédiate, SGA a tenu à rappeler la passion de son ami pour le basket et sa capacité à surmonter les difficultés. « Il adore jouer, il adore la compétition. C’est sa nature », a expliqué le double MVP, regrettant la malchance qui accompagne son coéquipier depuis plusieurs mois.
Le calendrier impose désormais au Thunder de se tourner rapidement vers la suite. Oklahoma City doit recevoir les Suns dès lundi soir, alors que l’équipe attend des nouvelles de son joueur.
Prochains matchs
|Date
|Match
|29/10/2026
|Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder
|01/11/2026
|Houston Rockets - Oklahoma City Thunder
|03/11/2026
|Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder
|05/11/2026
|Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers
|07/11/2026
|Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder
« Évidemment, ce sera difficile sans un joueur comme lui. Mais il n’est pas parti pour toujours. Il reviendra plus fort que jamais. On le sait. Il faut juste tenir le coup jusqu’à son retour », a conclu Shai Gilgeous-Alexander.