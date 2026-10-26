Énorme choc pour OKC : Jalen Williams évacué sur civière après une grave blessure à la jambe

La victoire mais à quel prix. Alors qu’il ne restait qu’une minute et 14 secondes à jouer entre le Thunder et les Clippers, Jalen Williams s’est effondré sous le panier adverse victime d'une grave blessure à la jambe gauche. Le personnel médical est rapidement intervenu, avant que l’ailier d’Oklahoma City ne soit évacué sur une civière.

Jalen Williams se lesionó en esta jugada



La reacción de Shai Gilgeous-Alexander lo dice todo



Terrorífico pic.twitter.com/m4l0Wfrg1u — Master Clutch (@MasterClutch_) 26 octobre 2026

La scène a profondément choqué les joueurs des deux équipes. La cheville de J-Dub a rapidement été recouverte de serviettes pendant sa prise en charge, tandis que plusieurs de ses coéquipiers peinaient à cacher leur émotion. Le match a été interrompu pendant environ cinq minutes avant que le Thunder ne s’impose finalement 108-101.

Interrogé après la rencontre, Shai Gilgeous-Alexander, a eu du mal à retenir ses larmes. « Je suis vraiment désolé pour lui », a simplement déclaré le meneur, visiblement bouleversé par la blessure de son coéquipier.

Shai can’t even do his interview without crying 💔 pic.twitter.com/HkDHZcbBxY — wave (@404xwavey) 26 octobre 2026

Aucun diagnostic communiqué pour Jalen Williams

Pour l’heure, OKC n’a pas officiellement précisé la nature exacte de la blessure. L’entraîneur Mark Daigneault a indiqué que la franchise devrait recevoir davantage d’informations lundi matin.

Malgré la gravité apparente de la scène, Jalen Williams a tenu à saluer les supporters en quittant le terrain, levant les deux pouces depuis sa civière. Le maire d’Oklahoma City, David Holt, lui a également apporté son soutien sur les réseaux sociaux, affirmant que toute la ville penserait à lui pendant sa convalescence.

Voy a salir un poco de la neutralidad y voy a hablar más como un fanático más del Thunder



Esto duele, duele demasiado



Parecía que está sería la temporada para que OKC lo volviera a ganar todo ya que al fin tenían salud y la madurez suficiente para lograrlo



Ahora tu segundo… — Master Clutch (@MasterClutch_) 26 octobre 2026

Jalen Williams encore coupé dans son élan

Cette blessure représente un nouveau coup dur pour un joueur déjà confronté à plusieurs problèmes physiques. Avant cette rencontre, J-Dub affichait une moyenne de 18 points par match sur ses 250 premières apparitions en NBA. Sélectionné au All-Star Game et dans une All-NBA Team, il avait également joué un rôle majeur dans le titre remporté par le Thunder en 2025.

La saison dernière, le natif de Denver avait déjà manqué 49 rencontres, notamment en raison de blessures aux ischio-jambiers et de sa convalescence après une importante opération au poignet droit.

Shai Gilgeous-Alexander veut croire à son retour

Au-delà de l’inquiétude immédiate, SGA a tenu à rappeler la passion de son ami pour le basket et sa capacité à surmonter les difficultés. « Il adore jouer, il adore la compétition. C’est sa nature », a expliqué le double MVP, regrettant la malchance qui accompagne son coéquipier depuis plusieurs mois.

Le calendrier impose désormais au Thunder de se tourner rapidement vers la suite. Oklahoma City doit recevoir les Suns dès lundi soir, alors que l’équipe attend des nouvelles de son joueur.

« Évidemment, ce sera difficile sans un joueur comme lui. Mais il n’est pas parti pour toujours. Il reviendra plus fort que jamais. On le sait. Il faut juste tenir le coup jusqu’à son retour », a conclu Shai Gilgeous-Alexander.