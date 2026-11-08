Les Français sont toujours si nombreux à évoluer dans les championnats étrangers. Et particulièrement du côté d’Ulm, où la pépinière de talents du club allemand accueille cette saison… 4 tricolores. Et cela tombe bien, les 4 ont joué hier soir dans la défaite 72-82 en Bundesliga sur le parquet de Rostock (adversaire du MSB en EuroCup). Si Adam Atamna, Lucas Fischer et Meissa Faye ont cumulé pour 13 points à 5/13 aux tirs, leur coéquipier Armel Traoré s’est démarqué en en marquant… quasiment le double !

Traoré signe quasiment son record

Le grand frère de Nolan Traoré a tout simplement signé l’un de ses meilleurs matchs en carrière. 25 points à 10/20 aux tirs (dont 3/8 à 3-points), 13 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre pour arriver à 29 d’évaluation en 30 minutes, voilà sa ligne statistique.

Depuis qu’il est professionnel, l’ex-blésois n’avait fait mieux que lors de son court passage en G-League, où il avait atteint les 27 points et 33 d’évaluation. Mais le niveau d’adversité n’était clairement pas le même que ce samedi. Après un match à 14 points en coupe d’Europe cette semaine et un double-double la semaine dernière en BBL, Traoré semble passer un cap cette saison.

Le choix de s’exporter en Allemagne pourrait être le bon, même si l’équipe a encore du mal collectivement. Ulm est en effet 14e de son championnat (sur 18), et 4e de son groupe d’EuroCup. Depuis le début du mois d’octobre, ils ont cumulé 8 défaites en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Ce qui a au moins le mérite de permettre aux jeunes pousses françaises d’avoir du temps de jeu.

Perrin en mission séduction

Autre performance marquante ce samedi, mais davantage pour le contexte qui l’entoure : celle de Zacharie Perrin. Arrivé à Lleida en Espagne en août après un été rocambolesque, le MVP de l’Euro U20 2024 est fortement courtisé par Baskonia, pour faire le grand saut vers l’EuroLeague. Le joueur et l’équipe basque se tournent autour depuis maintenant plusieurs semaines. Sauf que les 17e de Liga ne sont pas disposés à voir partir son jeune talent "avant janvier".

Hasard du calendrier, les deux équipes s’affrontaient en championnat. Si le résultat n’a surpris personne (victoire 98-93 de Baskonia), Perrin s’est illustré en marquant 16 points et 4 rebonds, en seulement 20 minutes en sortie de banc, pour potentiellement convaincre son futur club. En face, Clément Frisch a aussi brillé avec 16 points, 4 rebonds et 4 interceptions en 27 minutes, en étant titulaire.

16pts 4rbs pour Zach PERRIN contre son futur club 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ZCbXmJFpUi — French Prospect 🇫🇷👀 (@defaut_zero) 8 novembre 2026

Mpete et Moerman brillent

Dans les autres performances des Français à l’étranger, l’ex-portelois Kylian Mpete a de nouveau scoré 22 points dans la défaite de Mons-Hainaut en BNXT League. Ce club belge abrite aussi cinq autres joueurs tricolores. Marvyn Wade a atteint les 15 points, tandis qu’Abdoulaye Diarra en a marqué 11, avec 7 rebonds. En deuxième division espagnole, le rescapé de Gran Canaria Pierre Pelos a atteint 10 points dans un succès contre l’équipe de San Sebastian de… Corentin Falcoz (16 points).

Enfin en ligue suisse, nouvel énorme carton d’Adrien Moerman (28 points, 11 rebonds) avec Fribourg, avec un double-double d’Izan Le Meut en sortie de banc (12 points, 12 rebonds). Dans l’équipe d’en face figurait Joanis Maquiesse, auteur de 14 points. Avec Monthey-Chablais, l’ex-prospect d’Aix-Maurienne Enzo Oudart a scoré 16 points mais à 3/11 aux tirs.