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Énorme double-double à 25 points d'Armel Traoré, Zacharie Perrin se montre... face à son futur club ?

À l'étranger - Armel Traoré a signé l'un de ses meilleurs matchs en carrière avec Ulm en Bundesliga, tandis que Zacharie Perrin a brillé face à son futur club potentiel, Baskonia. D'autres belles performances des tricolores à l'étranger incluent notamment Adrien Moerman ou Kylian Mpete.
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Énorme double-double à 25 points d'Armel Traoré, Zacharie Perrin se montre... face à son futur club ?
Traoré a le sourire sous ses nouvelles couleurs
Crédit photo : ratiopharm Ulm
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Les Français sont toujours si nombreux à évoluer dans les championnats étrangers. Et particulièrement du côté d’Ulm, où la pépinière de talents du club allemand accueille cette saison… 4 tricolores. Et cela tombe bien, les 4 ont joué hier soir dans la défaite 72-82 en Bundesliga sur le parquet de Rostock (adversaire du MSB en EuroCup). Si Adam Atamna, Lucas Fischer et Meissa Faye ont cumulé pour 13 points à 5/13 aux tirs, leur coéquipier Armel Traoré s’est démarqué en en marquant… quasiment le double !

Traoré signe quasiment son record

Le grand frère de Nolan Traoré a tout simplement signé l’un de ses meilleurs matchs en carrière. 25 points à 10/20 aux tirs (dont 3/8 à 3-points), 13 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre pour arriver à 29 d’évaluation en 30 minutes, voilà sa ligne statistique.

Armel TRAORÉ
Armel TRAORÉ
25
PTS
13
REB
1
PDE
Logo EasyCredit BBL
ROS
97 87
ULM

Depuis qu’il est professionnel, l’ex-blésois n’avait fait mieux que lors de son court passage en G-League, où il avait atteint les 27 points et 33 d’évaluation. Mais le niveau d’adversité n’était clairement pas le même que ce samedi. Après un match à 14 points en coupe d’Europe cette semaine et un double-double la semaine dernière en BBL, Traoré semble passer un cap cette saison.

Le choix de s’exporter en Allemagne pourrait être le bon, même si l’équipe a encore du mal collectivement. Ulm est en effet 14e de son championnat (sur 18), et 4e de son groupe d’EuroCup. Depuis le début du mois d’octobre, ils ont cumulé 8 défaites en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Ce qui a au moins le mérite de permettre aux jeunes pousses françaises d’avoir du temps de jeu.

Perrin en mission séduction

Autre performance marquante ce samedi, mais davantage pour le contexte qui l’entoure : celle de Zacharie Perrin. Arrivé à Lleida en Espagne en août après un été rocambolesque, le MVP de l’Euro U20 2024 est fortement courtisé par Baskonia, pour faire le grand saut vers l’EuroLeague. Le joueur et l’équipe basque se tournent autour depuis maintenant plusieurs semaines. Sauf que les 17e de Liga ne sont pas disposés à voir partir son jeune talent "avant janvier".

Zacharie PERRIN
Zacharie PERRIN
16
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Liga Endesa
LLE
93 98
BAS

Hasard du calendrier, les deux équipes s’affrontaient en championnat. Si le résultat n’a surpris personne (victoire 98-93 de Baskonia), Perrin s’est illustré en marquant 16 points et 4 rebonds, en seulement 20 minutes en sortie de banc, pour potentiellement convaincre son futur club. En face, Clément Frisch a aussi brillé avec 16 points, 4 rebonds et 4 interceptions en 27 minutes, en étant titulaire.

Mpete et Moerman brillent

Dans les autres performances des Français à l’étranger, l’ex-portelois Kylian Mpete a de nouveau scoré 22 points dans la défaite de Mons-Hainaut en BNXT League. Ce club belge abrite aussi cinq autres joueurs tricolores. Marvyn Wade a atteint les 15 points, tandis qu’Abdoulaye Diarra en a marqué 11, avec 7 rebonds. En deuxième division espagnole, le rescapé de Gran Canaria Pierre Pelos a atteint 10 points dans un succès contre l’équipe de San Sebastian de… Corentin Falcoz (16 points).

Kylian MPETE
Kylian MPETE
22
PTS
4
REB
5
PDE
Logo BNXT League
HAI
79 99
LEI

Enfin en ligue suisse, nouvel énorme carton d’Adrien Moerman (28 points, 11 rebonds) avec Fribourg, avec un double-double d’Izan Le Meut en sortie de banc (12 points, 12 rebonds). Dans l’équipe d’en face figurait Joanis Maquiesse, auteur de 14 points. Avec Monthey-Chablais, l’ex-prospect d’Aix-Maurienne Enzo Oudart a scoré 16 points mais à 3/11 aux tirs.

Adrien MOERMAN
Adrien MOERMAN
28
PTS
11
REB
4
PDE
Logo Swiss Basketball League
FRI
92 75
PUL

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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