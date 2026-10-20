Entre pépins et quête d'un intérieur, Strasbourg qualifie un champion de France Espoirs pour la BCL

Toujours en quête du bon profil pour compléter sa rotation intérieure, la SIG Strasbourg continue de temporiser son recrutement avec un mercato interne. Mais alors que William Pfister était amené à décaler au poste 5 depuis l'éviction de Jake Forrester, le club alsacien a, par la voix de Jānis Gailītis dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, annoncé le forfait pour blessure de son capitaine.

A quelques heures de son premier déplacement de la saison en Basketball Champions League, pour lequel Ben Gregg pourrait également manquer, le club alsacien a tout de même validé l'enregistrement d'un nouveau joueur. Arrivé chez les Espoirs cet été, l'ailier Boubacar-SidyTraoré densifie désormais l'effectif de Jānis Gailītis pour les joutes européennes, avant de défier Galatasaray.

Un champion de France Espoirs athlétique, prêt à dépanner

Champion de France Espoirs ELITE avec Cholet Basket au printemps dernier — le neuvième titre de l'Académie maugeoise—, Boubacar-Sidy Traoré (1,99 m, 18 ans) a posé ses valises en Alsace durant l'été. Doté de flagrantes qualités physiques et explosifs, le poste 2/3 de formation avait aussi remporté le concours de dunks du Cholet Mondial Basket.

C'est du côté de l'Alsace, que le jeune Francilien confirme désormais sa montée en puissance. Sur les quatre premières rencontres d'Espoirs ELITE, Traoré affiche déjà des moyennes solides : 11,5 points à 48,7 % de réussite aux tirs, 4,3 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,3 interception en 26 minutes.

PROFIL JOUEUR Boubacar-Sidy TRAORE Poste(s): Ailier Taille: 199 cm Âge: 18 ans (30/07/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 11,5 #45 REB 4,3 #61 PD 1,8 #80

S'il ne compte à ce jour aucune apparition au niveau professionnel, que ce soit sous le maillot de Cholet ou de la SIG, son profil et son engagement ont convaincu Jānis Gailītis et son staff de lui faire confiance pour intégrer le groupe pro en BCL, après avoir déjà été au contact de l'équipe sur les semaines passées.

Une rotation intérieure encore réduite à Strasbourg

En premier lieu d'intérêt numérique, sa qualification intervient tout de même dans un contexte de tension extrême sur les lignes intérieures strasbourgeoises. En effet, la SIG évolue avec un pivot en moins depuis le départ précipité de Jake Forrester, écarté pour raisons sportives après une seule journée de championnat.

Depuis, le staff avait fait glisser le capitaine William Pfister (2,03 m) au poste de « small five », pour assurer l'intérim dans la peinture. Or, après avoir été régulièrement pénalisé par les fautes sur le début de saison, le leader strasbourgeois est sorti prématurément après 5 minutes de jeu, lors de la réception de Roanne.

Visiblement touché à la jambe, "Pfister est out pour un moment", regrette l'entraîneur letton dans les DNA, sans développer sur la gravité de la blessure avant une communication du club.

Toujours est-il qu'avec son forfait, et la très improbable participation de Ben Gregg à la rencontre, la SIG se retrouve sans véritable point d'ancrage intérieur - avec Sam Alajiki comme seule option de métier.

Désormais enregistré sur les listes FIBA, Boubacar-Sidy Traoré est ainsi à la disposition du groupe dès ce mardi, au Sinan Erdem Dome d'Istanbul, face à Galatasaray. Une disponibilité qui pourrait se coupler à un dépassement de fonction - s'il était amené à entrer en jeu -, en lui voyant évoluer plus proche du cercle que sa formation d'arrière-ailier ne le projette.