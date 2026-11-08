Cette 7e journée de Betclic ÉLITE se clôturera par cette affiche entre Strasbourg et Le Mans à 19h, à retrouver gratuitement sur DAZN. Un duel entre deux équipes outsiders du championnat, qui visent les playoffs en fin de saison, comme l’année dernière (tous les deux éliminés au premier tour). Mais surtout un duel entre deux équipes en pleine forme : le MSB reste sur 7 victoires sur ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, tandis que Strasbourg compte trois succès d’affilée.

Le Mans veut capitaliser sur sa forme

En cas de victoire, les Manceaux auront l’occasion de recoller au trio de tête (Dijon, Paris et l’ASVEL avec un bilan de 6-1), tandis que les Strasbourgeois pourraient recoller au groupe des poursuivants s’ils l’emportent.

Mais dans tous les cas, une série s’arrêtera ce soir au Rhénus. Soit les hôtes continueront leur invincibilité à domicile (5-0 toutes compétitions confondues), soit les visiteurs poursuivront sur leur lancée avec une cinquième victoire de rang à l’extérieur (toutes compétitions confondues). En bref, ce duel s’annonce haut en couleurs. C’est un véritable choc des dynamiques.

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En milieu de semaine, Le Mans a signé un succès fondateur en EuroCup sur le parquet de Riga, en Lettonie. Menés de 12 points à la pause après une entame ratée, les hommes de Guillaume Vizade ont renversé la vapeur, propulsés par le jeu rapide de leurs jeunes pousses.

L'entraîneur manceau est revenu sur cette prestation auprès de Ouest-France : « Contre Riga, le niveau était trop bas en première mi-temps. La réaction par contre a été très bonne, avec beaucoup de caractère. Ce caractère-là, il faut l’amener à Strasbourg, mais il faudra faire un match plus plein. » Les jeunes manceaux sont prévenus, car ce seront encore eux qui seront mis au diapason ce soir, même si Wilfried Yeguete sera le seul absent (remplacé par son pigiste Nathan Kuta).

Le Rhénus, imprenable jusqu'à quand ?

En face, les Alsaciens avancent leurs pions avec autorité. La SIG surfe sur une dynamique positive, auréolée de deux victoires convaincantes en championnat face à Cholet et Saint-Quentin, ainsi qu'un succès précieux en Ligue des champions contre le Cibona Zagreb. Ils enchaînent un troisième match à la maison, devant un public désormais habitué à les voir gagner. La présence de Maxence Lemoine sera à surveiller, lui qui a raté les deux derniers matchs.

Le danger principal côté alsacien porte le nom de Jaylen Hands. Le redoutable meneur plane avec 19,4 points de moyenne, la quatrième meilleure moyenne du championnat. Mais le staff manceau se méfie de la profondeur d'effectif adverse. Guillaume Vizade met en garde ses troupes.

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Nos SIGmen reçoivent le MSB demain soir pour le compte de la 7ème journée de championnat



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« On parle beaucoup de Jaylen Hands, mais ce n’est pas le seul : il y a beaucoup de monde derrière lui capable de faire des matches à 15-20 points ou à 15-20 d’évaluation. Ça les rend encore plus dangereux d’avoir un ou deux absents. Ils arrivent vraiment à se regrouper et à développer une identité autour de ça. » Parmi eux, Neftali Difuidi vient notamment d’être élu Joueur de la semaine en BCL.

Du côté de Jans Gailitis, on se méfie fortement de cette équipe mancelle. « J'ai beaucoup de respect pour cette équipe. Je la trouve très solide, pour ne pas dire impressionnante » a déclaré le coach letton sur le site du club. « Je trouve qu'ils ont un très bon entraîneur et des joueurs animés par une vraie passion. Ils affichent beaucoup d'énergie et disposent de grandes qualités athlétiques.