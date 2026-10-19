Espoirs ELITE : Cholet, Dijon et Le Mans restent invaincus, l'ASVEL enchaîne et Saint-Quentin ferme la marche, le résumé de la 4e journée

La 4e journée du championnat Espoirs ELITE, disputée les 16 et 17 octobre 2026, a notamment été marquée par les larges victoires de Cholet, Pau-Lacq-Orthez et du Mans. Dijon poursuit son parcours sans faute, tandis que l'ASVEL enchaîne une troisième victoire consécutive après sa défaite inaugurale.

Nancy confirme son redressement face à Nanterre (81-66)

Après deux défaites pour commencer sa saison, Nancy a enchaîné une deuxième victoire consécutive en dominant Nanterre (81-66).

Les Lorrains, qui avaient débloqué leur compteur sur le parquet de Chalon (87-81), confirment leur redressement avec un succès de 15 points sur les ailes de son duo Antonin Dietz-Hill (23 d'évaluation) - Kany N'Kouka (25 d'évaluation). Nanterre, qui venait de battre Gravelines (79-71), retombe dans ses travers et présente désormais un bilan d'une victoire pour trois défaites. Nancy revient à l'équilibre (2 victoires, 2 défaites).

Cholet poursuit son sans-faute contre Chalon (83-58)

Quatrième match et quatrième victoire pour Cholet Basket, qui n'a laissé aucune chance à Chalon (83-58).

Les Choletais de Nils Lobry-Pathouot (22 d'évaluation) ont fait la différence avec un écart de 25 points, après avoir déjà largement dominé Pau-Lacq-Orthez (106-72) lors de la journée précédente. Avec 363 points inscrits et 259 encaissés en quatre rencontres, CB affiche une différence de points de +104, illustrant un début de saison XXL. Une entrée en matière particulièrement convaincante pour les jeunes Choletais.

Pau-Lacq-Orthez se relance contre Saint-Quentin (96-73)

Une semaine après sa lourde défaite à Cholet (106-72), Pau-Lacq-Orthez a réagi en dominant Saint-Quentin (96-73). Yanis Daney et Clément More ont scoré 21 points chacun.

L'Élan Béarnais retrouve ainsi la victoire, sa deuxième en quatre journées, après avoir commencé la saison par un succès à Nanterre (93-91). Avec 96 points inscrits, Pau signe sa meilleure production offensive depuis le début du championnat. De son côté, Saint-Quentin enchaîne un quatrième revers consécutif malgré le double double de Amadou Diallo (12 points et 14 rebonds) et ferme la marche en championnat.

L'ASVEL enchaîne une troisième victoire à Limoges (70-56)

L'ASVEL confirme son redressement en allant s'imposer à Limoges (70-56).

Après avoir lourdement chuté à Cholet lors de la première journée (97-68), les Villeurbannais ont successivement battu Gravelines (81-80), Roanne (74-63) et désormais Limoges. Avec seulement 56 points encaissés, ils réalisent leur meilleure performance défensive de ce début de saison. A noter que les Villeurbannais ont imposé la loi dans la raquette avec 47 rebonds contre seulement 35 pour le club du Limousin. Le CSP, battu pour la troisième fois en quatre rencontres, ne parvient pas à confirmer son succès face à Saint-Quentin lors de la deuxième journée (86-80).

Paris Basketball confirme face à Boulazac (86-75)

Le Paris Basketball a signé sa troisième victoire de la saison en prenant le dessus sur Boulazac (86-75).

Après avoir battu Nancy (88-72) en ouverture, les Parisiens avaient subi un revers au Mans (93-79), avant de se relancer de justesse contre Strasbourg (80-78). Ce deuxième succès consécutif avec 5 joueurs à plus de 10 points dont Samuel Bringer (19) leur permet d'afficher un bilan de trois victoires pour une défaite. Pour Boulazac, la situation est plus délicate : après ses défaites contre Roanne, Strasbourg et Bourg-en-Bresse, le BBD reste sans victoire en quatre journées.

Le Mans poursuit son parcours parfait contre Bourg-en-Bresse (80-60)

Quatrième victoire en autant de rencontres pour Le Mans, qui a maîtrisé Bourg-en-Bresse (80-60).

Déjà vainqueurs de Gravelines (81-72), Paris (93-79) et Saint-Quentin (94-62), les Manceaux poursuivent leur série avec une troisième victoire consécutive d'au moins 14 points. Dans cette rencontre face aux joueurs de l'Ain Boris Simonovic à capté 17 rebond et Sami Bame a marqué 22 points. Les joueurs du MSB ont inscrit 348 points et n'en ont encaissé que 273 en quatre rencontres, soit une différence de +75. Bourg-en-Bresse, qui restait sur un succès offensif à Boulazac (104-93), concède sa deuxième défaite de la saison.

Dijon reste invaincu après sa victoire à Gravelines (69-52)

Dijon poursuit son sans-faute en s'imposant sur le parquet de Gravelines (69-52).

Sans les leaders Karl Zamatta et Emrys Dadeke, la JDA décroche une quatrième victoire consécutive après avoir dominé Strasbourg (88-73), Pau-Lacq-Orthez (95-56) et Limoges (86-79). Avec seulement 52 points concédés, les Dijonnais d'Eliott Hottelard (20 d'évaluation) signent leur meilleure performance défensive de la saison et limitent Gravelines au plus faible total offensif des sept rencontres du 17 octobre. La formation nordiste concède une nouvelle défaite et reste sans victoire après quatre journées.

À noter que la journée comprend également un huitième match, disputé le vendredi 16 octobre : Strasbourg s'est incliné face à Roanne (92-107)