Espoirs ELITE : Le Mans écrase Boulazac, Strasbourg fait tomber Chalon, Limoges s'impose sur le fil… Le résumé de la 5e journée

La cinquième journée du championnat Espoirs ELITE, disputée du 23 au 25 octobre 2026, a été marquée par la démonstration du Mans à Boulazac (96-47), le succès de Strasbourg à Chalon-sur-Saône (85-80) et la victoire très serrée de Limoges à Pau (81-79). Retour sur les huit rencontres du week-end.

Le Mans humilie Boulazac avec 49 points d'écart (96-47)

Le Mans a signé le résultat le plus spectaculaire de cette cinquième journée en écrasant Boulazac sur son parquet (96-47). Les jeunes Sarthois ont terminé la rencontre avec une avance de 49 points, le plus gros écart des huit matchs disputés ce week-end. Avec 96 points inscrits, ils réalisent également la meilleure performance offensive de la journée. À l'inverse, Boulazac, limité à 47 unités, affiche le plus faible total offensif du week-end. Un résultat qui met en évidence l'ampleur de la domination mancelle. Sami Bame pour les vainqueurs termine top scoreur du match avec 20 points en 23 minutes. Au classement le MSB est leader du championnat avec un impeccable 5 victoires en 5 matchs comme Cholet et Dijon. Boulazac enchaine un cinquième revers de suite et ferme la marche au classement.

Strasbourg refroidit Chalon et s'impose à l'extérieur (85-80)

Strasbourg a réalisé une belle opération en allant s'imposer sur le parquet de Chalon-sur-Saône (85-80). Dans une rencontre conclue avec seulement cinq points d'écart, les Alsaciens ont inscrit 85 points à l'extérieur pour repartir avec la victoire. Ce succès permet aux Strasbourgeois de retrouver la victoire après 2 revers, tandis que Chalon concède une nouvelle défaite, la troisième de suite. Avec 24 d'évaluation Alexy Ragoo--Francillette a été l'homme du match pour les visiteurs. Pour les locaux on retiendra les 23 points de Riley Zizi.

Limoges arrache le derby du Sud-Ouest à Pau (81-79)

Le Limoges CSP a remporté le duel le plus serré de cette cinquième journée en dominant Pau-Lacq-Orthez (81-79). Seulement deux points ont séparé les deux formations au coup de sifflet final. Les Limougeauds ont ainsi décroché une victoire précieuse à l'extérieur dans une confrontation historiquement particulière entre les deux clubs. Dixième au classement le CSP met fin à 2 revers consécutifs, tandis que l'Elan, douzième, n'enchaine pas après son dernier succès contre la SQBB. Pau, échoue donc à une possession de son adversaire malgré un Clément More flamboyant individuellement avec ses 27 points.

Dijon frappe d'entrée et fait plier Saint-Quentin (75-67)

Dijon a ouvert cette cinquième journée par une victoire sur le parquet de Saint-Quentin, vendredi 23 octobre (75-67). Les Dijonnais ont inscrit 75 points pour s'imposer avec huit longueurs d'avance. Saint-Quentin est resté sous la barre des 70 points, avec 67 unités. Ce succès à l'extérieur permet à Dijon de conserver son invincibilité après cinq journées. Le SQBB, de son côté, qui n'a pas encore connu la joie d'un succès laisse échapper une victoire à domicile dans une rencontre où les défenses ont limité les deux attaques à moins de 80 points. Pour les Bourguignons Emrys Dadeke a scoré 18 points tandis que Deh-Dimitri Azema en a marqué 23 pour le SQBB.

Bourg-en-Bresse prend le dessus sur Gravelines (85-73)

Les Espoirs de la JL Bourg se sont imposés à domicile face à Gravelines-Dunkerque (85-73). Avec 85 points inscrits, les Burgiens ont terminé la rencontre avec une avance de 12 unités. Le BCM, malgré ses 73 points, n'a pas réussi à suivre le rythme offensif adverse. La JL Bourg qui alterne victoires et défaites depuis l'ouverture de la saison signe ainsi un succès qui lui permet d'améliorer son bilan en championnat avec 3 victoires pour 2 défaites. Pour Gravelines-Dunkerque, cette défaite à l'extérieur constitue un nouveau résultat négatif avec sa cinquième défaite en 5 matchs. Pour les joueurs de l'Ain, Morgan Selebangue voit double avec 20 points et 11 passes comme Adam Dubois (11 points et 11 rebonds). Coté Nordiste, César Thenawha Nougha a capté 10 rebonds et Sohan Boungo a alimenté la marque avec 28 points.

Roanne résiste à Paris et s'offre une victoire importante (85-78)

Roanne a pris le meilleur sur Paris Basketball au terme d'une confrontation conclue sur le score de 85 à 78. Les jeunes joueurs de la Chorale ont inscrit 85 points pour décrocher une victoire avec sept longueurs d'avance. Paris a atteint les 78 points, sans parvenir à renverser la formation roannaise. Ce résultat permet à Roanne d'ajouter un deuxième succès de suite à son compteur avec une quatrième victoire après cinq journées et de monter à la cinquième place. De leur côté, les Parisiens repartent avec une défaite, un coup d’arrêt après 2 victoires. Le scoreur roannais Anthony Bria a encore montré son talent avec 31 points en 35 minutes et son coéquipier Emeric Yomi a ajouté 15 points en plus de ses 11 rebonds. Coté parisien c'est le duo Samuel Bringer (15 points et 12 rebonds) - Melvine Mbamen (13 points - 14 rebonds) qui s'est mis en évidence.

Cholet s'impose à Nanterre et repart avec dix points d'avance (84-74)

Cholet Basket a signé une victoire à l'extérieur face à Nanterre (84-74). Les Choletais ont inscrit 84 points et terminé la rencontre avec un avantage de dix unités. Nanterre, limité à 74 points, n'est pas parvenu à faire respecter l'avantage du terrain. Cette victoire permet aux Espoirs choletais de rester invaincus en championnat. Pour les Nanterriens, ce revers est le quatrième en cinq matchs et bloque le club à la treizième place au classement. Nils Lobry-Pathouot a compilé 21 point et 11 rebonds pour les choletais. Il termine avec 24 d'évaluation (comme Mathis Pic). Pour les Franciliens c'est Antoine Pansa qui termine avec la meilleure marque (16 d'évaluation) tandis que Silly Traore a alimenté le scoring avec ses 17 points.

L'ASVEL impose sa loi à Nancy et s'impose avec autorité (87-72)

Les Espoirs de l'ASVEL ont dominé Nancy (87-72) pour décrocher une victoire avec 15 points d'avance. Les Villeurbannais ont inscrit 87 unités, soit le deuxième meilleur total offensif de cette cinquième journée derrière Le Mans. Nancy, malgré ses 72 points, n'a pas réussi à contenir suffisamment l'attaque adverse. Cette victoire confirme la bonne forme de l'ASVEL avec quatre victoires à la suite et une quatrième place au classement. Pour les Nancéiens c'est le troisième revers de la saison. Coté villeurbannais Yohan Bassoumba (17 points) et Pape-Djibril Diouf (17 points) ont été les meilleurs marqueurs. Pour les Lorrains Antonin Dietz-Hill a terminé top scoreur de la rencontre avec 22 points et Kany N'Kouka a régné dans les airs avec ses 17 points et 11 rebonds.