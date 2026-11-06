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Essentiel dans la montée du STB Le Havre, Kevin Bercy rejoint Corentin Falcoz en Espagne

Kevin Bercy quitte le Saint-Thomas Basket Le Havre après avoir participé à la montée du club en ELITE 2 au printemps 2026. L'intérieur canadien-haïtien s'est engagé avec Gipuzkoa, pensionnaire de deuxième division espagnole, un championnat qu'il connaît particulièrement bien. Il y retrouvera le Français Corentin Falcoz.
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Essentiel dans la montée du STB Le Havre, Kevin Bercy rejoint Corentin Falcoz en Espagne
Après avoir participé à la remontée du STB Le Havre en LNB, Kevin Bercy repart en Espagne
Crédit photo : Guillaume Poumarede
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Après avoir contribué au retour du Saint-Thomas Basket Le Havre en ELITE 2, Kevin Bercy (2,03 m, 32 ans) repart en Espagne. L'intérieur canadien-haïtien s'est engagé avec Inveready Gipuzkoa, le club de Saint-Sebastien, qui évolue en Primera FEB, le deuxième échelon espagnol. Il retrouve ainsi un championnat dans lequel il a passé plusieurs saisons avant son arrivée en Normandie.


Kevin Bercy avait participé à la montée du Havre en ELITE 2

Arrivé au STB Le Havre pour la saison 2025-2026, Kevin Bercy a pris part à 41 rencontres de Nationale 1 masculine (NM1), avec des moyennes de 8,7 points, 4,9 rebonds et 1,1 passe décisive. Il a notamment affiché une belle efficacité près du cercle, avec 61,2 % de réussite aux tirs à 2-points.

L'intérieur a ainsi apporté sa contribution à la saison du club normand, qui a terminé premier de la saison régulière avant de décrocher son accession en ELITE 2 au printemps 2026.

PROFIL JOUEUR
Kevin Bercy
Kevin BERCY
Poste(s): Pivot
Taille: 195 cm
Âge: 31 ans (07/11/1994)
Nationalités:
haiti.png
logo can.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
9
#143
REB
5
#59
PD
1,1
#228

Un retour en Espagne, où il a évolué pendant six saisons

Pour Kevin Bercy, ce départ vers Gipuzkoa constitue un retour dans un environnement familier. Après ses années universitaires à St. Francis Xavier, au Canada, il avait découvert le basket européen en rejoignant Zornotza, en Espagne, lors de la saison 2018-2019.

Passé ensuite par Dax-Gamarde en NM1 en 2019-2020, il avait retrouvé l'Espagne dès la saison suivante. Il y a successivement porté les couleurs du Real Canoe Madrid, d'Almansa, de Cáceres, d'Alicante, d'Oviedo et de Cantabria. Sa saison 2022-2023 avec Cáceres reste notamment l'une de ses plus productives en deuxième division espagnole, avec 11,4 points et 6,8 rebonds de moyenne en 34 rencontres.

Lors de la saison 2024-2025, il avait évolué à Oviedo avant de rejoindre Cantabria en décembre 2024. Il avait ensuite retrouvé son Canada durant l'été 2025, sous les couleurs des Edmonton Stingers en CEBL, avant de s'engager avec Le Havre.

Avec Saint-Sébastien, qui est dans la deuxième partie du tableau pour avoir perdu 4 fois en 6 journées, Kevin Bercy retrouve donc la Primera FEB. Aux côtés de l'arrière français Corentin Falcoz (1,89 m, 24 ans), il entame sa neuvième saison professionnelle.

PROFIL JOUEUR
Corentin Falcoz
Corentin FALCOZ
Poste(s): Arrière
Taille: 189 cm
Âge: 24 ans (05/11/2002)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Primera FEB
PTS
17,7
#5
REB
2,7
#97
PD
1,7
#62

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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