Les Flammes Carolo s'imposent à Valence, Bourges renverse Emlak Konut, Basket Landes n'y arrive toujours pas

Soirée européenne riche en émotions et contrastée pour les représentants tricolores en EuroLeague féminine. Dispatchées dans trois groupes différents, les trois équipes s’en sortent avec un bilan de 2-1 pour cette deuxième journée. Une journée aussi marquée par le retour de Pauline Astier avec Prague (14 points dans la victoire contre Lublin), après les playoffs WNBA avec New-York.

Valence 63-77 Flammes Carolo

C’est le coup d'éclat tricolore de la soirée. En déplacement dans le redoutable Roig Arena de Valence, les Ardennaises ont livré une prestation référence d'une maturité impressionnante. Impériales en défense et chirurgicales en contre-attaque, les joueuses des Flammes Carolo ont étouffé le géant espagnol, et ses multiples joueuses internationales (Raquel Carrera, Alexis Peterson, Alicia Florez…).

Sous la houlette d'un collectif soudé par les épreuves, Charleville-Mézières a fait la course en tête après le premier quart-temps. Les joueuses d’un Romuald Yernaux de nouveau sur le banc ont été portées par leurs deux leaders : 16 points et 9 passes décisives pour Coline Franchelin, 17 points pour Noémie Brochant.

Elles ont fait exploser l'arrière-garde ibérique sur le jeu rapide, avec plus de 40% de réussite à 3-points. Cette victoire de 14 points sur le parquet d’une équipe si sérieuse confirme leur début de saison canon en coupe d’Europe, puisqu’elles ont un bilan de… 4-0 si on compte le tour qualificatif. Les Ardennaises s'affirment plus que jamais comme un sérieux prétendant dans leur poule.

Shocks and plenty of excitement in the first night of #EuroLeagueWomen Gameday 2 🤯



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Bourges 79-74 Emlak Konut

La mythique salle du Prado retrouvait l'Euroleague ce mercredi soir, 9 mois après la défaite face au Galatasaray de Marine Johannès. Et ce fut une réussite. Face à une équipe turque issue du tour qualificatif, et qui avait remporté son premier match contre Lublin, les Bérruyères ont mis 20 minutes avant de se mettre en route. Après avoir perdu la première période 36-42, elles ont réussi à renverser la tendance et dominé la seconde période 43-32. D’où l’écart final de cinq points en leur faveur.

Ce grâce notamment aux 22 points de Marie-Paule Dally, ou aux 15 de la jeune Inès Pitarch-Granel. Le tout à seulement huit joueuses, puisque Maewenn Poilve n’a joué que 2 minutes. En face, les joueuses étrangères ont marqué… 73 des 74 points, avec un petit point marqué par les quatre joueuses turques. Le Prado reste invaincu sur ce début de saison, en 3-0 toutes compétitions confondues. De quoi prendre la deuxième place de ce Groupe D, juste derrière les championnes 2025 de Prague, qui les ont battues la semaine dernière.

Une équipe de caractère ce soir à la maison, et la victoire qui va avec ! 🧡



Retour du championnat dès dimanche, avec un déplacement à Basket Landes.#FiertéTango pic.twitter.com/eTqzb9xmFU — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) 21 octobre 2026

Basket Landes 67-73 Kibirkstis Vilnius

Enfin, c’est l’équipe qui est allée le plus loin la saison dernière (au Final 6) qui sort le moins bon début de saison. Après cette nouvelle défaite, Basket Landes se retrouve en 0-2. Face à Vilnius et sa shooteuse française Zoé Wadoux (pas en réussite ce soir, 6 points à 2/8), les Landaises n’ont pas réussi à renverser la vapeur. La visite pour supporter de Marine Fauthoux, tout juste revenue des États-Unis, n’y aura rien changé. Julie Barennes devront refaire le plein de confiance la semaine prochaine, face aux Grecques d’Athinaïkos, petit poucet du groupe.