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Les Flammes Carolo s'imposent à Valence, Bourges renverse Emlak Konut, Basket Landes n'y arrive toujours pas

EuroLeague - Les Flammes Carolo ont réalisé le coup d'éclat de la soirée en s'imposant 77-63 sur le parquet de Valence. Bourges a renversé Emlak Konut en seconde période, tandis que Basket Landes concède une deuxième défaite face à Vilnius.
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Résumé
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Les Flammes Carolo s'imposent à Valence, Bourges renverse Emlak Konut, Basket Landes n'y arrive toujours pas
Marie-Paule Foppossi MVP de la rencontre
Crédit photo : Olivier Martin
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Soirée européenne riche en émotions et contrastée pour les représentants tricolores en EuroLeague féminine. Dispatchées dans trois groupes différents, les trois équipes s’en sortent avec un bilan de 2-1 pour cette deuxième journée. Une journée aussi marquée par le retour de Pauline Astier avec Prague (14 points dans la victoire contre Lublin), après les playoffs WNBA avec New-York.

Valence 63-77 Flammes Carolo

C’est le coup d'éclat tricolore de la soirée. En déplacement dans le redoutable Roig Arena de Valence, les Ardennaises ont livré une prestation référence d'une maturité impressionnante. Impériales en défense et chirurgicales en contre-attaque, les joueuses des Flammes Carolo ont étouffé le géant espagnol, et ses multiples joueuses internationales (Raquel Carrera, Alexis Peterson, Alicia Florez…).

Coline FRANCHELIN
Coline FRANCHELIN
16
PTS
2
REB
9
PDE
Logo EuroLeague Féminine
VAL
63 77
FCB

Sous la houlette d'un collectif soudé par les épreuves, Charleville-Mézières a fait la course en tête après le premier quart-temps. Les joueuses d’un Romuald Yernaux de nouveau sur le banc ont été portées par leurs deux leaders : 16 points et 9 passes décisives pour Coline Franchelin, 17 points pour Noémie Brochant.

Noémie BROCHANT
Noémie BROCHANT
17
PTS
3
REB
5
PDE
Logo EuroLeague Féminine
VAL
63 77
FCB

Elles ont fait exploser l'arrière-garde ibérique sur le jeu rapide, avec plus de 40% de réussite à 3-points. Cette victoire de 14 points sur le parquet d’une équipe si sérieuse confirme leur début de saison canon en coupe d’Europe, puisqu’elles ont un bilan de… 4-0 si on compte le tour qualificatif. Les Ardennaises s'affirment plus que jamais comme un sérieux prétendant dans leur poule.

Bourges 79-74 Emlak Konut

La mythique salle du Prado retrouvait l'Euroleague ce mercredi soir, 9 mois après la défaite face au Galatasaray de Marine Johannès. Et ce fut une réussite. Face à une équipe turque issue du tour qualificatif, et qui avait remporté son premier match contre Lublin, les Bérruyères ont mis 20 minutes avant de se mettre en route. Après avoir perdu la première période 36-42, elles ont réussi à renverser la tendance et dominé la seconde période 43-32. D’où l’écart final de cinq points en leur faveur.

Marie-paule DALLY
Marie-paule DALLY
22
PTS
5
REB
2
PDE
Logo EuroLeague Féminine
BOU
79 74
KON

Ce grâce notamment aux 22 points de Marie-Paule Dally, ou aux 15 de la jeune Inès Pitarch-Granel. Le tout à seulement huit joueuses, puisque Maewenn Poilve n’a joué que 2 minutes. En face, les joueuses étrangères ont marqué… 73 des 74 points, avec un petit point marqué par les quatre joueuses turques. Le Prado reste invaincu sur ce début de saison, en 3-0 toutes compétitions confondues. De quoi prendre la deuxième place de ce Groupe D, juste derrière les championnes 2025 de Prague, qui les ont battues la semaine dernière.

Basket Landes 67-73 Kibirkstis Vilnius

Enfin, c’est l’équipe qui est allée le plus loin la saison dernière (au Final 6) qui sort le moins bon début de saison. Après cette nouvelle défaite, Basket Landes se retrouve en 0-2. Face à Vilnius et sa shooteuse française Zoé Wadoux (pas en réussite ce soir, 6 points à 2/8), les Landaises n’ont pas réussi à renverser la vapeur. La visite pour supporter de Marine Fauthoux, tout juste revenue des États-Unis, n’y aura rien changé. Julie Barennes devront refaire le plein de confiance la semaine prochaine, face aux Grecques d’Athinaïkos, petit poucet du groupe.

Trinity SAN ANTONIO
Trinity SAN ANTONIO
18
PTS
5
REB
6
PDE
Logo EuroLeague Féminine
LAN
67 73
KIB

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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