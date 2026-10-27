EuroLeague : malgré les incertitudes, Abou Dhabi accueillera les Final Four 2027 et 2029

Le suspense est terminé concernant la destination du Final Four 2027 de l'EuroLeague. Malgré les interrogations apparues ces derniers mois autour de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, la compétition européenne a officialisé le maintien de son rendez-vous dans la capitale émiratie.

The EuroLeague Final Four returns to Abu Dhabi in 2027 and 2029 🇦🇪 🏆



📅 May 28 & 30, 2027

📍 Etihad Arena#F4GLORY presented by @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/oQHACReSLK — EuroLeague (@EuroLeague) 27 octobre 2026

Abou Dhabi finalement confirmée pour 2027

L'annonce, effectuée conjointement avec le Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi, concerne également l'édition 2029. Les deux parties prolongent ainsi leur collaboration, initiée lors du premier Final Four organisé aux Émirats arabes unis en mai 2025.

Pour l'édition 2027, les demi-finales se disputeront le vendredi 28 mai, tandis que la finale est programmée le dimanche 30 mai. Les rencontres se dérouleront à l'Etihad Arena, située sur l'île de Yas.

Belgrade, Kaunas et Valence avaient été envisagées

Cette confirmation met fin aux interrogations qui entouraient l'organisation du tournoi depuis plusieurs mois.

En mai dernier, le directeur général de l'EuroLeague, Chus Bueno, avait publiquement reconnu que la compétition étudiait des solutions alternatives en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Trois villes européennes avaient notamment été évoquées comme destinations potentielles : Belgrade, Kaunas et Valence.

Le dirigeant avait alors expliqué que l'EuroLeague disposait déjà d'un accord avec Abou Dhabi, mais que la sécurité des participants demeurait une condition essentielle pour maintenir l'événement dans la région.

Finalement, l'organisation a choisi de confirmer son engagement avec la capitale émiratie, tout en étendant son calendrier de collaboration jusqu'en 2029.

Une stratégie internationale assumée par l'EuroLeague

Cette décision confirme également la volonté de l'EuroLeague de poursuivre son développement au-delà des frontières européennes.

En 2025, Abou Dhabi avait accueilli pour la première fois le Final Four, remporté par le Fenerbahçe face à l'AS Monaco (81-70).

Le président de l'EuroLeague, Dejan Bodiroga, s'est félicité de la poursuite de cette collaboration, mettant en avant le succès de la première édition organisée aux Émirats arabes unis.

De son côté, Chus Bueno a présenté le renouvellement de cet accord comme une nouvelle étape dans la stratégie de développement international de la compétition.

Avec trois éditions programmées à Abou Dhabi entre 2025 et 2029, l'EuroLeague confirme ainsi son intention d'installer durablement son événement majeur au Moyen-Orient.

Reste désormais à connaître les quatre équipes qui décrocheront leur qualification pour le rendez-vous des 28 et 30 mai 2027.