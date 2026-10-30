Face à l'exode vers la NCAA, le basket français s'organise : la LNB et la FFBB à l'initiative

À l'issue de la saison 2024-2025, le basket français regardait partir ses jeunes talents vers les États-Unis avec un sentiment d'impuissance. Les offres financières des universités américaines, rendues possibles par l'essor du NIL (Name, Image and Likeness), avaient bouleversé les perspectives de nombreux espoirs français. Un an plus tard, le mouvement ne s'est pas arrêté. Il s'est même amplifié. Mais alors que les nombreux Français engagés en NCAA disputent leurs premiers matches de présaison, la réponse des institutions françaises a changé : plutôt que de chercher à empêcher ces départs, elles veulent désormais les accompagner, maintenir le contact et préparer l'avenir.

La Fédération française de basketball (FFBB) et la Ligue nationale de basket (LNB) ont ainsi créé des dispositifs complémentaires. La première a missionné deux techniciens pour suivre les Françaises et Français évoluant outre-Atlantique, avec des déplacements réguliers dans les universités. La seconde a installé un véritable bureau de liaison entre les clubs professionnels français et le basket universitaire américain. Derrière ces initiatives, deux enjeux majeurs : ne pas perdre les futurs internationaux tricolores et permettre aux clubs qui les ont développés de bénéficier, à terme, de contreparties économiques.

Près de 200 Français en NCAA : un exode devenu impossible à ignorer

Le phénomène a pris une dimension considérable. On a recensé 71 Français en première division NCAA masculine lors de la saison 2025-2026. Pour l'exercice 2026-2027, BeBasket avait déjà identifié près de 100 joueurs français, auxquels s'ajoutent les Françaises engagées dans les universités américaines. Une soixantaine de joueuses étaient déjà recensées en Division I féminine plusieurs mois avant le début de saison, un décompte qui a continué à évoluer.

Les départs ne concernent plus seulement des joueurs cherchant du temps de jeu ou une expérience universitaire. Des prospects majeurs, comme Narcisse Ngoy ou Brice Dessert, ont également choisi cette voie. Des jeunes ayant déjà évolué au niveau professionnel peuvent désormais envisager un passage par la NCAA, sous réserve de satisfaire aux règles d'éligibilité.

Pour les clubs français, la situation est particulièrement délicate. Ils investissent pendant plusieurs années dans leurs centres de formation, parfois jusqu'à l'intégration de leurs jeunes dans l'effectif professionnel, sans nécessairement percevoir de compensation lorsqu'une université américaine les recrute.

La NCAA représente également un nouveau concurrent économique. Les revenus liés au NIL et les possibilités de rémunération offertes aux sportifs universitaires peuvent rendre certaines propositions américaines difficiles à concurrencer, y compris pour des clubs européens de haut niveau.

Face à cette transformation, la stratégie consistant à retenir coûte que coûte les jeunes joueurs montre ses limites. Les institutions françaises commencent donc à organiser leurs relations avec un championnat universitaire devenu incontournable.

La FFBB envoie François Peronnet et Arnaud Guppillotte suivre les Français aux États-Unis

La première réponse concerne les équipes de France. Avec un nombre croissant de jeunes internationaux installés outre-Atlantique, la FFBB ne peut plus se contenter de suivre leurs statistiques à distance.

La Direction technique nationale a donc constitué une cellule de suivi composée de François Peronnet, entraîneur du Pôle France masculin ces deux dernières saisons, pour le secteur masculin, et d'Arnaud Guppillotte pour le secteur féminin.

Leur mission consiste à identifier les Français présents en NCAA, évaluer leur potentiel pour les sélections nationales et entretenir des relations directes avec les joueurs comme avec leurs universités.

« Face au nombre croissant de joueurs NCAA et au regard des profils qui partent, soit des joueurs d'équipes de France jeunes, soit des potentiels d'équipe de France A, on s'est dit qu'il fallait suivre ces joueurs-là dans leur cursus universitaire », explique à BeBasket Pierre-Olivier Croizat, successeur de Jacques Commères, parti à la retraite, en tant que directeur du Pôle Haut Niveau de la FFBB.

Il ne s'agit pas de visiter indistinctement tous les programmes universitaires. La Fédération a établi une cartographie des expatriés et identifié des profils prioritaires, en concertation avec les staffs des équipes de France de 5x5 et de 3x3.

Les deux techniciens assureront un suivi tout au long de la saison, complété par deux ou trois déplacements aux États-Unis. Ces voyages doivent permettre de rencontrer les joueurs, leurs entraîneurs et les membres des staffs universitaires, tout en évaluant leur progression.

François Peronnet effectue actuellement une première tournée d'environ un mois, entamée début octobre et dont le retour est prévu le 5 novembre. Selon la DTN, il doit rencontrer plus d'une vingtaine de joueurs. Arnaud Guppillotte prendra le relais à partir du 1er novembre pour un séjour d'une vingtaine de jours, avec une quinzaine de joueuses ciblées.

« C'est un investissement de la Fédération pour être en capacité de maintenir le lien avec ces joueurs-là, de maintenir le lien équipe de France et de s'assurer de leur évolution », précise Pierre-Olivier Croizat.

Préparer les équipes de France de demain, du 5x5 au 3x3

Ce travail dépasse la simple observation des performances individuelles. La FFBB souhaite comprendre les projets sportifs des universités, connaître les conditions d'entraînement des Français et anticiper leur disponibilité pour les rassemblements estivaux.

Le suivi doit également permettre d'identifier des joueurs qui auraient échappé aux radars fédéraux ou dont le potentiel pourrait correspondre à une autre discipline.

« Quelqu'un qui peut avoir un profil 3x3, on peut très bien le découvrir et l'accompagner sur son parcours NCAA pour qu'il intègre soit nos équipes U23, soit à terme nos équipes de France A. »

Cette approche doit éviter une rupture entre le cursus universitaire américain et les sélections françaises. Les joueurs continueront d'être évalués même lorsqu'ils évoluent à plusieurs milliers de kilomètres des entraîneurs nationaux.

Autre dimension du dispositif : l'observation des méthodes américaines. François Peronnet et Arnaud Guppillotte sont chargés de rencontrer les préparateurs physiques, les assistants et les entraîneurs pour comprendre leur fonctionnement. Leurs retours d'expérience pourront ensuite alimenter les réflexions de la DTN et les formations des techniciens français.

Un rassemblement des Français de NCAA au printemps ?

La FFBB réfléchit également à une initiative inspirée de la Fédération espagnole. Cette dernière a réuni ses jeunes talents expatriés en NCAA lors d'un camp spécifique, afin de conserver un lien sportif avec eux. L'idée intéresse Pierre-Olivier Croizat :

« L'expérience espagnole, on veut essayer de voir si elle est possible chez nous, en post-season ou en off-season NCAA. Quand ils reviennent, fin avril, début mai, organiser peut-être un camp de perfectionnement individuel, voire de développement pour un certain nombre de joueurs. »

Aucune organisation définitive n'est encore arrêtée. Les déplacements de cette saison serviront notamment à sonder les joueurs sur leur intérêt pour un tel rassemblement.

Cette initiative permettrait de travailler avec des profils qui ne sont pas nécessairement retenus dans les sélections estivales, tout en maintenant un contact régulier avec les expatriés.

La LNB installe un bureau de liaison avec les universités américaines

En parallèle, la LNB développe une approche davantage tournée vers les clubs professionnels et leurs intérêts économiques.

Son objectif est de devenir un interlocuteur identifié du basket universitaire américain. Pour cela, elle s'appuie sur Jérémy Meynard, chargé du développement des jeunes et du suivi des championnats Espoirs, ainsi que sur Emian Wheeler, sa correspondante NCAA basée aux États-Unis.

Ce dispositif doit fonctionner comme un guichet unique pour les clubs français confrontés aux sollicitations des universités américaines, et inversement.

La Ligue entend intervenir à quatre étapes du parcours : le signalement d'un intérêt pour un joueur, la vérification de sa situation, la mise en relation entre les parties et le suivi de sa carrière universitaire.

Le deuxième volet est particulièrement important. Les règles d'éligibilité NCAA restent complexes et leur interprétation peut varier selon les situations individuelles. Le parcours sportif, la scolarité, les contrats signés et les rémunérations éventuellement perçues doivent être examinés.

Pour la LNB, cette incertitude est aussi un point de convergence avec les universités, qui ont besoin de disposer d'informations fiables avant de recruter des joueurs européens.

« On est maintenant au-delà de ce temps de l'échange qui consistait d'abord à se comprendre. Là, ce qu'on essaye, c'est de rentrer dans le temps de la coopération », explique le président de la LNB, Philippe Ausseur, interrogé par BeBasket.

La LNB ne souhaite cependant pas devenir une agence de recrutement. Les clubs doivent rester les interlocuteurs directs des universités, avec l'accord des joueurs et de leur entourage. La Ligue entend faciliter les démarches et garantir la fiabilité des informations transmises.

Elle espère également préparer les retours en Europe, et si possible dans les championnats professionnels français.

À Las Vegas, une première rencontre saluée par Jonathan Givony

Cette stratégie a déjà pris une dimension internationale. Lors de la Summer League NBA à Las Vegas, la LNB a organisé une table ronde réunissant des acteurs de la NCAA, des entraîneurs universitaires et des agents.

Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération, les conséquences économiques du NIL pour les clubs européens et les conditions d'une circulation plus durable des joueurs entre les deux continents.

Jonathan Givony, spécialiste de la Draft NBA pour ESPN, a salué publiquement l'initiative :

« Félicitations à la LNB pour son approche proactive, en réunissant les acteurs concernés autour d'un dialogue nuancé sur les questions touchant les sportifs internationaux, et en concrétisant cette démarche par le recrutement d'une personne dédiée à la liaison avec la NCAA pour aider les joueurs et les clubs français à s'orienter dans le paysage universitaire. Une première étape importante. »

Le document de présentation distribué par la LNB, intitulé LNB x NCAA – Toward a Partnership Model, détaille les ambitions de la Ligue : établir des parcours de développement communs, organiser des échanges entre techniciens, renforcer les relations entre universités et clubs français et explorer la possibilité de rencontres entre équipes NCAA et LNB.

Une nouvelle réunion avec des représentants de la NCAA est envisagée en novembre afin d'approfondir les discussions, notamment sur l'éligibilité des joueurs.

Productive panel in Las Vegas organized by France's LNB with key NCAA stakeholders, college basketball coaches and agents, covering collaboration opportunities, the strain NIL has put on European clubs, and what sustainable international migration to the NCAA might look like. pic.twitter.com/HrwQQzoCOL — Jonathan Givony (@DraftExpress) 11 juillet 2026

Le grand chantier : obtenir des indemnités pour les clubs formateurs

Reste la question financière, probablement la plus sensible.

Le modèle actuel permet à des universités américaines de recruter des joueurs ayant bénéficié de plusieurs années de formation dans les clubs français, sans qu'un mécanisme systématique d'indemnisation existe.

La LNB souhaite donc explorer la création de compensations financières, éventuellement sous la forme de clauses de sortie contractuelles.

« On cherche également à mettre en place un mécanisme de compensation qui soit viable et juste pour tous les acteurs qui sont impliqués. Par exemple, une sorte de buy-out systématique qui serait mis en place », annonce Philippe Ausseur.

L'enjeu est d'obtenir une reconnaissance de l'investissement des clubs formateurs, sans empêcher les joueurs de poursuivre leur carrière universitaire.

La Ligue considère notamment qu'il serait préférable que les universités prennent directement en charge les éventuelles indemnités, plutôt que d'en faire supporter le coût aux joueurs, comme c'est le cas pour Brice Dessert par exemple (500 000 $ versés à l'Anadolu Efes).

« Nous, on trouve plus vertueux que ce soit plutôt les universités qui payent ces clauses plutôt que le joueur lui-même. »

Cette réflexion se heurte néanmoins à plusieurs obstacles. Les règles contractuelles françaises et européennes ne sont pas identiques à celles d'autres pays. Surtout, la NCAA ne dépend pas de la FIBA, ce qui complique l'application et le contrôle d'éventuels accords.

La LNB entend donc travailler sur les clauses des contrats de jeunes joueurs, tout en privilégiant une solution négociée avec les acteurs américains.

Il ne s'agit pas, à ce stade, d'un mécanisme validé ou applicable à tous les départs. La Ligue cherche encore à construire un cadre susceptible d'être accepté par les différentes parties.

Une coordination avec la FIBA et entre les institutions françaises

La démarche doit également dépasser le cadre franco-américain. Une réunion est prévue le 23 novembre au siège de la FIBA, avec notamment Jérémy Meynard et Alain Contensoux, le DTN de la FFBB, pour examiner les différentes initiatives et les conséquences du développement de la NCAA sur les clubs européens.

La LNB entend y présenter ses premières démarches et les pistes de coopération identifiées avec les universités américaines.

La FFBB travaille de son côté avec la FIBA sur les questions liées au NIL, à l'éligibilité et au suivi des internationaux. Les deux institutions françaises échangent également leurs informations, notamment à travers les contacts entre François Peronnet et les responsables du dossier NCAA à la Ligue.

Leurs missions restent distinctes : la Fédération privilégie l'accompagnement sportif et les perspectives de sélection nationale, tandis que la Ligue cherche à sécuriser les parcours, accompagner ses clubs et construire un modèle économique plus équilibré.

« Nos actions LNB et FFBB sont clairement complémentaires », résume la Direction technique nationale.

Le basket français ne veut plus perdre le contact avec ses talents

Les premiers résultats de cette nouvelle organisation ne pourront pas être mesurés immédiatement. Les discussions économiques n'ont pas encore débouché sur un système d'indemnisation, tandis que les déplacements fédéraux viennent seulement de commencer.

Mais le changement d'approche est réel. Après avoir longtemps considéré les départs en NCAA comme une menace contre laquelle il fallait lutter, les instances françaises cherchent désormais à structurer les relations avec le basket universitaire américain.

Pour les clubs, l'espoir est de ne plus voir partir leurs jeunes sans visibilité sur leur parcours ni perspective de contrepartie. Pour la FFBB, l'objectif est de conserver dans son environnement les joueurs et joueuses susceptibles de représenter la France.

À mesure que la saison 2026-2027 débute outre-Atlantique, le basket français ne cherche donc plus seulement à compter ses expatriés. Il veut désormais savoir ce qu'ils deviennent, les accompagner et leur donner des raisons de conserver un lien avec leur pays d'origine.