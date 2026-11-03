Face à l'hécatombe de blessures, le Thunder se renforce avec une recrue

Le Thunder traverse un début de saison particulièrement compliqué. Si sur le plan des résultats les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander semblent dans les clous avec cinq victoires et sept matchs, les blessures ont redessiné les contours de l'effectif.

Après avoir perdu plusieurs éléments importants sur blessure, la franchise a décidé de se renforcer en recrutant Dalen Terry pour deux ans. L'ailier de 2,01 m arrive pour apporter de la profondeur à un effectif considérablement diminué.

G/F Dalen Terry has agreed on a two-year deal with the Oklahoma City Thunder, sources tell ESPN. Terry enters his fifth NBA season after the former No. overall 18 pick spent time in Chicago and Philadelphia, and went to training camp with Golden State last month. pic.twitter.com/JlVzvyRcC4 — Shams Charania (@ShamsCharania) 3 novembre 2026

La saison dernière, le joueur de 24 ans a évolué du côté des Bulls et des Sixers. L'ailier drafté à la 18e position en 2022 a participé à 48 rencontres l'an passé pour des moyennes de 3,4 points, 1,8 rebonds et 1,4 passes décisives en 12,4 minutes de temps de jeu.

Le Thunder frappé par les blessures

Ainsi, Dalen Terry aura une nouvelle chance de relancer sa carrière en NBA et devrait avoir un rôle à jouer dans la formation d'OKC, décimée par les blessures.

En effet, Jalen Williams souffre d'une luxation de la cheville gauche et d'une fracture du péroné, tandis que Cason Wallace a été victime d'une déchirure du labrum de l'épaule gauche. Les deux joueurs vont devoir passer par une longue période de récupération avant de revenir à la compétition et pourraient manquer le reste de la saison.

Thunder/Cavaliers Injury Report for tonight’s game:



THUNDER



Jalen Williams (ankle) — OUT

Cason Wallace (shoulder) — OUT

Chet Holmgren (patellar tendinitis) — OUT

Alex Caruso (ankle sprain) — OUT

Nikola Topic (back) — OUT

Thomas Sorber (knee) — OUT



CAVALIERS



Peyton Watson… pic.twitter.com/TP9Xwtf3mK — SleeperThunder (@SleeperThunder) 2 novembre 2026

Trois titulaires à l'infirmerie

Ces absences représentent un coup dur pour le Thunder, puisque la franchise a perdu trois titulaires en l'espace de quelques jours. En effet, la situation s'est encore aggravée avec la blessure de Chet Holmgren. Le pivot All-Star souffre d'une tendinite rotulienne du genou droit et devrait être absent entre huit et dix semaines.

Selon USA Today, le joueur a bénéficié d'un traitement biologique et devrait pouvoir retrouver l'intégralité de ses capacités après sa période de récupération.

Un effectif diminué et un moral fragilisé

Ainsi, les hommes de Mark Daigneault semblent beaucoup moins forts avec ces différentes blessures. L'expert NBA Brett Siegel a notamment souligné que l'effectif semble fortement impacté mentalement après cette série de déconvenues.

« Même pas après le premier quart-temps contre Houston, cette équipe semble déjà mentalement abattue », a écrit le journaliste, tout en évoquant les opportunités qui pourraient s'offrir à certains joueurs, notamment Aday Mara.

This ADAY MARA BALL FAKE last night 😳



A near double-double (10 PTS, 9 REB) for the @okcthunder rookie in their road victory vs. Cleveland! pic.twitter.com/W3wf54Z7rP — NBA (@NBA) 3 novembre 2026

Le Thunder doit désormais trouver des solutions pour maintenir son niveau de compétitivité malgré les absences. Le recrutement de Dalen Terry constitue une première réponse, mais la franchise pourrait également chercher à renforcer son secteur intérieur sur le marché.