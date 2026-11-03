Face à l'hécatombe de blessures, le Thunder se renforce avec une recrue
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Le Thunder traverse un début de saison particulièrement compliqué. Si sur le plan des résultats les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander semblent dans les clous avec cinq victoires et sept matchs, les blessures ont redessiné les contours de l'effectif.
Après avoir perdu plusieurs éléments importants sur blessure, la franchise a décidé de se renforcer en recrutant Dalen Terry pour deux ans. L'ailier de 2,01 m arrive pour apporter de la profondeur à un effectif considérablement diminué.
La saison dernière, le joueur de 24 ans a évolué du côté des Bulls et des Sixers. L'ailier drafté à la 18e position en 2022 a participé à 48 rencontres l'an passé pour des moyennes de 3,4 points, 1,8 rebonds et 1,4 passes décisives en 12,4 minutes de temps de jeu.
Le Thunder frappé par les blessures
Ainsi, Dalen Terry aura une nouvelle chance de relancer sa carrière en NBA et devrait avoir un rôle à jouer dans la formation d'OKC, décimée par les blessures.
En effet, Jalen Williams souffre d'une luxation de la cheville gauche et d'une fracture du péroné, tandis que Cason Wallace a été victime d'une déchirure du labrum de l'épaule gauche. Les deux joueurs vont devoir passer par une longue période de récupération avant de revenir à la compétition et pourraient manquer le reste de la saison.
Trois titulaires à l'infirmerie
Ces absences représentent un coup dur pour le Thunder, puisque la franchise a perdu trois titulaires en l'espace de quelques jours. En effet, la situation s'est encore aggravée avec la blessure de Chet Holmgren. Le pivot All-Star souffre d'une tendinite rotulienne du genou droit et devrait être absent entre huit et dix semaines.
Selon USA Today, le joueur a bénéficié d'un traitement biologique et devrait pouvoir retrouver l'intégralité de ses capacités après sa période de récupération.
Un effectif diminué et un moral fragilisé
Ainsi, les hommes de Mark Daigneault semblent beaucoup moins forts avec ces différentes blessures. L'expert NBA Brett Siegel a notamment souligné que l'effectif semble fortement impacté mentalement après cette série de déconvenues.
« Même pas après le premier quart-temps contre Houston, cette équipe semble déjà mentalement abattue », a écrit le journaliste, tout en évoquant les opportunités qui pourraient s'offrir à certains joueurs, notamment Aday Mara.
Le Thunder doit désormais trouver des solutions pour maintenir son niveau de compétitivité malgré les absences. Le recrutement de Dalen Terry constitue une première réponse, mais la franchise pourrait également chercher à renforcer son secteur intérieur sur le marché.