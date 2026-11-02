Fantasy BeBasket : Cappelle X prend les commandes du mois de novembre

Après la consécration de Fadamental Squad au mois d’octobre, un nouveau mois de Fantasy BeBasket s’est ouvert ce dimanche 1er novembre. Et les premières tendances se dessinent déjà. Au lendemain de la première journée du mois, c’est Cappelle X qui prend la tête du classement mensuel de novembre.

Avec un total de 144 points, Cappelle X réalise le meilleur départ. Ce dernier a choisi comme capitaine Mathias Lessort, auteur d’un match à 20 d’évaluation (16 points à 4/5 aux tirs et 8/9 aux lancers, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres) dans la défaite du Panathinaïkos sur le parquet de l’Aris Salonique (101-91).

Le manager avait également misé sur Erick Neal, top joueur fantasy du jour, auteur de 28 points à 7/14 aux tirs, 13 passes décisives et 4 interceptions pour 38 d'évaluation dans la victoire de Saint-Quentin contre l’ASVEL (99-94). Et aussi Jeremiah Hill, étincelant malgré la défaite après prolongation de Chalon à Paris (116-112), auteur de 36 points à 14/24 aux tirs, 4 rebonds et 7 passes décisives.

Vainqueur d’octobre, Fadamental Squad déjà en place en novembre

Au classement de novembre, Cappelle X devance deux équipes à égalité à la deuxième place : DeZebiStyle et… Fadamental Squad, toutes deux créditées de 119 points. Le vainqueur du mois d’octobre n'a donc pas tardé à se replacer parmi les prétendants, avec seulement 25 points de retard sur le nouveau leader.

Derrière ce trio de tête, D4ASVEL / Z15JL pointe à la quatrième place avec 118 unités, à seulement un point du deuxième rang. Forevernba complète le Top 5 avec 111 points. Les écarts restent encore relativement faibles et la hiérarchie est évidemment appelée à évoluer au fil des prochaines journées.

Le top 5 du classement de novembre 2026 (actualisé ce lundi 2 novembre) :

1. Cappelle X : 144 pts

2. Fadamental Squad : 119 pts

2. DeZebiStyle : 119 pts

4. D4ASVEL / Z15JL : 118 pts

5. Forevernba : 111 pts

D4ASVEL / Z15JL grimpe sur le podium de la saison

Si Cappelle X mène la danse sur le mois de novembre, le classement général de la saison 2026-2027 reste, lui, dominé par Fadamental Squad. Sacré en octobre, le manager confirme sa régularité et conserve la première place avec 3 920 points au compteur.

Il possède désormais une belle avance de 284 unités sur son premier poursuivant, Patat' team Do (3 636 points). C’est désormais D4ASVEL / Z15JL qui complète le podium avec 3 612 points, à seulement 24 longueurs de la deuxième place. Une bataille particulièrement serrée se dessine donc derrière le leader puisque Héritiers (3 572 points) et Panazol MSB (3 547 points) ferment le Top 5.

Le classement de la saison 2026-2027 mis à jour au 2 novembre :

1. Fadamental Squad : 3 920 pts

2. Patat' team Do : 3 636 pts

3. D4ASVEL / Z15JL : 3 612 pts

4. Héritiers : 3 572 pts

5. Panazol MSB : 3 547 pts

6. CRR37 : 3 507 pts

7. Patty mid : 3 491 pts

8. STEF41 : 3 468 pts

9. HEY HEY HEY : 3 445 pts

10. The Trash Bros : 3 425 pts

Fadamental Squad est donc toujours l'équipe à battre, mais la concurrence reste à l'affût. Entre la course au titre mensuel de novembre et la lutte pour le classement général, les managers ont encore de nombreuses journées pour faire la différence.

Un lundi plutôt riche en choix

A commencer par ce lundi 2 novembre, avec 76 joueuses et joueurs disponibles parmi 18 affiches de NBA, de la Coupe de France masculine ou encore quelques championnats étrangers, notamment l’ABA League (avec Elie Okobo et Joffrey Lauvergne), la Basketbol Super Ligi (Matthew Strazel) ou la Lega Basket Serie A (Kevin Kokila). À vous de jouer !