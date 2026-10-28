Fantasy BeBasket : derniers choix mensuels en Coupes d'Europe pour grimper au classement !

L'étau se resserre sur les managers, à quatre jours de la fin du mois de Fantasy BeBasket ! Après un lundi creux et un mardi plus riche récompensant certains choix osés, "hipsters" ou très recherchés, les managers auront ce mercredi l'embarras du choix, avec encore plus de rencontres sélectionnables.

Notamment un dernier usage possible des Coupes d'Europe Féminines en ce mois d'octobre. Auront-elles vos faveurs ?

Fadamental Squad conserve les commandes, STEF41 grimpe sur le podium

Le duel au sommet continue ! Toujours aux commandes du classement général d'octobre, Fadamental Squad conserve son fauteuil de leader en pointant à 2 646 points. Son plus féroce poursuivant, Patat' team Do, ne relâche pas la pression et reste au deuxième rang avec 2 634 points.

Si l'écart entre le premier et le deuxième s'est un poil élargi par rapport aux deux petites unités d'hier - 12 points séparant désormais le duo de tête -, la marge reste extrêmement maigre et le moindre faux pas d'ici la fin du mois pourrait s'avérer fatal.

La sensation du jour vient de STEF41, qui réalise une superbe opération en grimpant directement sur la troisième marche du podium avec 2 575 points. Quatrième la veille, ce manager a parfaitement exploité la densité des rencontres du mardi pour s'installer dans le trio de tête. Derrière, la lutte pour le Top 10 reste féroce et chaque point gratté au quotidien pèse lourd dans la balance.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé ce mercredi) :

1. Fadamental Squad : 2 646 pts

2. Patat' team Do : 2 634 pts

3. STEF41 : 2 575 pts

4. Team Gegete : 2 564 pts

5. Da_yeti : 2 533 pts

6. HEY HEY HEY : 2 493 pts

7. pour la mairie de limoges 🙏🙏 : 2 487 pts

8. Héritiers : 2 481 pts

9. D4ASVEL / Z15JL : 2 480 pts

10. Anjou 49 : 2 478 pts

Festival Wembanyama, et le flair gagnant des managers "hipsters"

Si les scores ont grimpé cette nuit, c'est en grande partie grâce au premier véritable carton de la saison de Victor Wembanyama. Lors de la victoire de San Antonio contre Sacramento (130-103), le Français a tout écrasé sur son passage : 29 points, 10 rebonds et 5 contres en seulement 27 minutes pour une évaluation XXL de 41. Une performance magistrale anticipée par 12 % des managers qui avaient glissé "Wemby" dans leur cinq.

Mais la différence s'est également faite sur des terrains plus secondaires où les tacticiens aux choix "hipsters" ont tiré leur épingle du jeu. D'abord en se penchant sur les pépites du championnat Espoirs ÉLITE. Car le duel entre Cholet et Paris a offert un festival d'évaluations : Samuel Bringer (26 d'évaluation, retenu par 31 % des managers) et surtout Noam Delag (26 d'évaluation, déniché par 0 % des managers !) ont récompensé, ou auraient pu récompenser, les audacieux.

Puis il y avait aussi les picks assurant souvent beaucoup de points, dans le tableau féminin. Notamment avec la Coupe de France Féminine qui se jouait mardi soir, récompensant les entraîneurs inspirés.

Bright Kerryne Aman (25 d'évaluation, 3 % de sélection, ou encore Anaëlle Dutat (24 d'évaluation, 0 % de sélection) et la très populaire Mariana Muadi Bulabula (45 % de sélection, 22 d'évaluation) étaient des spots à choisir confortablement.

Mercredi énorme : 45 matchs et ultime cartouche en Coupes d'Europe Féminines !

Le programme de ce mercredi monte encore d'un cran : 45 rencontres sont sélectionnables - deux fois plus d'options pour bâtir son cinq ! De la NBA à la Basketball Champions League (avec Cholet Basket opposé au Spartak Subotica, entre autres), en passant par l'EuroLeague masculine (ASVEL - Partizan Belgrade) et l'EuroCup (Bourg-en-Bresse à Chemnitz), l'éventail de choix est colossal.

La clé de cette journée réside sans doute dans les Coupes d'Europe Féminines, pour lesquelles ce sera la toute dernière fois du mois d'octobre où elles seront exploitables en Fantasy. Et les clubs français, tout comme les Françaises, rayonnent !

S'en passer pourrait être un risque pour qui souhaite faire un bond au classement : à vous de faire les bons arbitrages avant les coups d'envoi !